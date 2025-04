Planes más allá de los tronos este fin de semana en Málaga

Isabel Méndez Málaga Jueves, 10 de abril 2025, 01:39 Comenta Compartir

Además de disfrutar de las procesiones de Semana Santa, este segundo fin de semana de abril trae una amplia agenda de ocio para aprovechar el tiempo libre en Málaga.

Del jueves al sábado 'El Brujo', en el Teatro del Soho

'Iconos o la exploración del destino' es un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega. Desfilan por este espectáculo las grandes figuras icónicas de Medea, Edipo, Antígona y finalmente Hécuba. Rafael Álvarez 'El Brujo' protagoniza este montaje que llega al Teatro del Soho del jueves al sábado. Las funciones son a las 20 horas y el precio de las entradas oscila entre los 23 y los 43 euros.

Viernes Tardeo solidario

El Balneario acoge este viernes un tardeo solidario a beneficio de Fmaec y la Fundación Olivares. Comenzará a las 17 horas. El precio del donativo es de 25 euros, que incluye una copa y poder disfrutar de los conciertos que habrá: Cantando Bajito, Comando G, Insultante Juventud y DJ Events.

Este fin de semana Ruta del Ajobacalao y más planes en la provincia

Vélez-Málaga celebra hasta el próximo día 20 la 'Ruta del Ajobacalao veleño', que otorga premios por 300 euros, además de un galardón especial al mejor comercio y otro a la mejor fotografía del evento gastronómico.

Además, del Domingo de Ramos al Martes Santo se celebra la Pasión de Casarabonela; este sábado habrá un importante Encuentro Motero en Torre de Benagalbón e Iznate vive con intensidad las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores del jueves al sábado (con más actos el 20 de abril).

Este fin de semana Agenda de conciertos

En la París 15, el viernes actuará Hamlet y el sábado Diego Torres. Por su parte, en la Sala Trinchera este viernes se podrá disfrutar de un triple tributo a Ghost (a cargo de Zenith), Armenian (System of a Down) y Audioslave (Like a stone), el sábado actuarán Loncha Velasco + Kamikazes + Malviaje y el domingo Elefante. Destaca el concierto Generación Tocata, que se celebrará este sábado en el Palacio de Deportes y que reunirá, entre otros, a Samantha Fox, Boney M, Vicky Larraz o La Guardia. Más conciertos en Suena SUR.

Este fin de semana Mercadillos artesanales y friki

La agenda de mercadillos de este fin de semana en Málaga llega con una novedad, que podrá visitarse hasta junio. Será en Muelle Uno, que estrena su Mercado de las Amapolas. Pero también habrá otro mercadillo geek, y otras citas interesantes para elegir. Esta es la ruta completa

Sábado Zarzuela 'La tabernera del puerto'

'La tabernera del puerto' es uno de los mayores éxitos del compositor vasco Pablo Sorozábal que cuenta una historia ambientada en el imaginario puerto de Cantabreda. Tres viejos contrabandistas vuelven a encontrarse en el ocaso de sus vidas. Marola, la tabernera, comparte negocio con uno de ellos, Juan de Eguía, que le pide que enrede a Leandro, otro marinero enamorado de la joven, en una turbia operación. Leandro y Marola son arrestados con cocaína en su poder. Juan de Eguía revela entonces, para sorpresa de todos, que Marola es su hija, confiesa su culpa y pide a los soldados que le arresten solo a él. Esta zarzuela llega el sábado al Teatro Cervantes (20 horas). El precio de las entradas oscila entre los 10 y los 25 euros.

Hasta el 20 de abril Visitas al galeón Andalucía

El Galeón Andalucía llega a Málaga, donde permanecerá fondeado hasta el próximo 20 de abril. Se trata de una réplica única de 55 metros de eslora de los galeones españoles que partieron desde las costas andaluzas y durante los siglos XVI al XVIII surcaron el Atlántico y navegaron por el Caribe y las costas americanas. Permanecerá en Muelle 1 (IGY Málaga Marina) y podrá visitarse en horario de 10 a 20 horas. Hay varios tipos de entradas: las de adultos cuestan 8 euros y las de niños (de 5 a 10 años) 4. También hay packs familiares por 20 euros (para 2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años). El acceso es gratis para menores de 5 años, aunque deberán ir acompañados por un adulto. Más información