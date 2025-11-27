La Navidad copa la agenda de ocio en Málaga en el último fin de semana de noviembre

La Navidad llega ya este último fin de semana a Málaga: el Centro inaugura su alumbrado para las próximas fiestas y comienzan los espectáculos también ... en la Catedral y el Jardín La Concepción mientras que la provincia acoge numerosas celebraciones populares con la gastronomía como protagonista, entre otras actividades.

Jueves Jornada de puertas abiertas en el Revello de Toro

El Museo Revello de Toro cumple este jueves su XV aniversario y para conmemorar esta efeméride ha programado una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas. El horario de las visitas guiadas es a las 11:00, a las 13:00 y a las 18.00 horas y para participar en esta actividad, los visitantes deberán estar en la entrada de este espacio diez minutos antes del comienzo de la visita. Hasta el 30 de noviembre puede visitarse la exposición temporal 'Revello de Toro y la coronación de la Trinidad'.

Jueves Navidad en el Museo Carmen Thyssen

El Museo Carmen Thyssen Málaga comienza este jueves su programación de actividades navideñas. A las 19 horas, el Patio de Columnas acogerá la inauguración del belén napolitano que anualmente se encarga de instalar la Archicofradía de los Dolores de San Juan desde la primera Navidad del Museo, en el año 2011. Además, el coro de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) ofrecerá un concierto con dos pases, a las 19.00 y a las 20.30 horas. Más detalles

Viernes Inauguración del alumbrado de Navidad

La Navidad llegará este viernes a Málaga con la tradicional inauguración del alumbrado, que este año estrenará un espectáculo lumínico bautizado como 'Natividad de luz', y que contará con 16 estrellas, 32 columnas laterales, así como 32 estelas o ráfagas. El acto comenzará a las 18.30 horas en la calle Larios y los responsables de darle al botón para encender la iluminación serán los artistas que forman parte del elenco de 'Imagine, el camino hacia los sueños'.

A partir del viernes y hasta el 5 de enero habrá varios pases para ver las luces todos los días (excepto el 24 de diciembre y el 1 de enero) que serán a las 18:30 horas, 20:30 horas y 22:00 horas. Más detalles

Viernes 28 de noviembre Concierto de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Málaga

Este viernes 28 de noviembre, la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Málaga (OSEM) ofrecerá su segundo concierto con un programa que esconde una íntima unidad, un profundo hilo conductor y una inspiradora visión artística y esperanzadora que se manifiestan en las tres obras que lo conforman. En homenaje al 150.º aniversario del nacimiento de Ravel, la OSEM hará sonar el próximo viernes 28 de noviembre a las 18,00 horas en el Salón de Actos de la ETSI Informática y Telecomunicación de la Universidad de Málaga un ambicioso repertorio que abarca desde la delicadeza evocadora de la «Pavana para una Infanta Difunta» de Ravel, pasando por la magia de su Suite «Mi Madre, la Oca», hasta culminar con el monumental «Concierto para Violín en Re Mayor, Op. 61» de Beethoven.

Desde el viernes 'Alice Christmas', en La Concepción

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llegará esta Navidad al jardín botánico histórico de La Concepción, ya que el popular cuento infantil 'Alicia en el país de las maravillas' será el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' que podrá visitarse del 28 de noviembre al 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas en este emblemático enclave malagueño. Más detalles

Sábado Estreno del videomapping en la Catedral

La Catedral de Málaga también contará con una proyección arquitectónica o videomapping durante la Navidad y que se inaugurará el sábado. El show de este año es 'El pescador de sueños', rinde homenaje a los cenacheros y dura entre ocho y nueve minuto. Podrá verse a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre). Más detalles

Hasta el sábado Semana del Cine Alemán

La sexta Semana de Cine Alemán toma hasta este sábado el Albéniz, con pases complementarios en Mijas y Torrox, con un programa de nueve largometrajes que recortan la actualidad social y la memoria histórica del país germano. Más información

Viernes Marko Tour, 'El poder de un chisme'

El comediante venezolano Marco Pérez, ganador de un Emmy, llega a Málaga con su nuevo show, 'El poder de un chisme', que ofrecerá este viernes en el Palacio de Ferias a partir de las 20 horas. El precio de las entradas es de 37 euros en adelante.

Del viernes al domingo Fiesta de la Chanfaina en Totalán

Totalán rinde homenaje a su plato más emblemático para despedir noviembre. Del viernes 28 al domingo 30 celebra su popular Fiesta de la Chanfaina, una de las celebraciones más antiguas de la provincia y que gira en torno a este tradicional guiso hecho con patatas, pan frito, morcilla, chorizo y especias, aunque habrá más actividades. Más información

Viernes y domingo 'Werther', en el Cervantes

La XXXVII temporada lírica lleva este viernes y el domingo al Teatro Cervantes la ópera 'Werther', que narra la historia de un triángulo amoroso; la de un amor imposible, desesperado y trágico. El joven poeta Werther se enamora de Charlotte, que debe casarse, por deseo de su difunta madre, con Albert, amigo de aquél y con quien ya está prometida. Aunque Charlotte se siente atraída por Werther, decide ignorar sus sentimientos y cumplir con su compromiso, mientras que él se hunde cada vez más a causa de su inexorable deseo de estar con ella. Su tristeza y frustración llegan al punto de no soportar la realidad de tener que vivir sin su amor y decide quitarse la vida. Mientras yace moribundo, Charlotte lo sostiene entre sus brazos y le confiesa que lo ama. Werther, feliz al oír sus palabras, muere en paz. Las representaciones son el viernes a las 19.30 horas y el domingo a las 18. El precio de las entradas oscila entre los 28 y los 120 euros.

Sábado Donación de sangre con superhéroes en el Aeromuseo

Una representación de superhéroes de Marvel y DC animarán este sábado a donar sangre en Málaga. Será en el Museo Aeronáutico, que acoge una nueva campaña de donación de 10 a 14 horas. Además, recogerán juguetes nuevos y material escolar que se repartirán entre los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga y se regalarán obsequios entre los donantes, que podrán disfrutar de una jornada de puertas abiertas también. Más detalles

Sábado 'Estamos bien', en el Echegaray

'Estamos bien' es un monólogo en el que el actor, al borde del abismo, se abre en canal confesando sentirse una cucaracha a la que la vida se le ha escapado de las manos y con un rumbo que no conoce norte. «¿Estoy a tiempo de enmendarlo? ¿A cuánta gente me he llevado por delante? Si existe la superficie, ¿seré capaz de llegar hasta ella? ¿Cuándo vendrá la recaída?» Su cuestionable salud mental no impide que ponga esta y otras tantas reflexiones encima de la mesa; una mesa sucia y fría con restos de la noche anterior. Este montaje teatral llega el sábado al Echegaray (20 horas) y el precio de las entradas es de 20 euros.

Este fin de semana Agenda de conciertos

La Trinchera recibe este jueves a Serko, que presentará su gira '125KM Tour', y que cederá el testigo el viernes a Sexy Zebras, con entradas ya agotadas mientras que el sábado estará Iberia Sumergida (tributo a Héroes del Silencio) con Copi Corellano. En la París 15 se podrá disfrutar el viernes de Legends Alive, tributo a Queen, Whitney Houston, Tina Turner, el sábado actuará Arco y el domingo Leoni Torres. El sábado el grupo malagueño Play estará en La Cochera, con entradas ya agotadas, y a ese escenario se subirá el domingo Ángela González.

Sábado Cata de Mosto en Cartajima

Cartajima celebrará este sábado su tradicional Cata de Mosto, que cumple su XIX edición. Las actividades comenzarán a las 11:30 horas en la Plaza de la Iglesia con la actuación de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. A las 12.30 horas será la cata oficial en la Plaza Virgen del Rosario, donde un jurado experto valorará a ciegas diferentes aspectos para decidir el ganador de la Cata 2025. Más detalles

Domingo Fiesta del Mosto y la Chacina en Colmenar

La Fiesta del Mosto y la Chacina de Colmenar celebra un cuarto de siglo de vida y lo festejará el próximo domingo, 30 de noviembre, rindiendo tributo a los productos de elaboración artesanal. En las calles que conforman el centro histórico se ubicarán una quincena de expositores donde habrá degustaciones y se podrá adquirir embutidos, quesos, vinos, aceite de oliva virgen, miel, panes o dulces. En total, se pueden comprar alrededor de 90 productos diferentes. También habrá un mercado, actuaciones musicales y se repartirán 3.000 bocadillos de embutido así como 1.000 litros de mosto durante la jornada. Más detalles

Hasta el 8 de diciembre La Nao Santa María, en Fuengirola

Una réplica de la Nao Santa María, que da vida a la hazaña que cambió la historia del mundo, el descubrimiento de América, puede visitarse en el puerto de Fuengirola hasta el próximo 8 de diciembre de 10:00 a 18:30 horas. Es uno de los primeros puertos españoles tras su gira europea visitando ciudades de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda. Más detalles

Hasta el 11 de enero 'Godspell', en el Teatro del Soho

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Habrá funciones hasta el 11 de enero y el precio de las localidades es de 25 euros en adelante.