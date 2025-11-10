Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Natividad de luz' es el espectáculo que se estrenará este 2025.
Navidad en Málaga

Horarios y pases del espectáculo de luces de Navidad en calle Larios este año

El nuevo montaje 'Natividad de luz' podrá disfrutarse del 28 de noviembre al 5 de enero

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

'Natividad de luz'. Ese es el nuevo espectáculo de luces que podrá disfrutarse esta Navidad en calle Larios, que releva a los 'Angeles celestiales', ... que han durado dos años. Se estrenará el próximo viernes 28 de noviembre y podrá verse todos los días (excepto el 24 de diciembre y el 1 de enero) hasta el próximo 5 de enero. Como viene siendo habitual habrá varios pases cada jornada para disfrutar del show gratuitamente: a las 18:30 horas, 20:30 horas y 22:00 horas.

