Horarios y pases del espectáculo de luces de Navidad en calle Larios este año

'Natividad de luz'. Ese es el nuevo espectáculo de luces que podrá disfrutarse esta Navidad en calle Larios, que releva a los 'Angeles celestiales', ... que han durado dos años. Se estrenará el próximo viernes 28 de noviembre y podrá verse todos los días (excepto el 24 de diciembre y el 1 de enero) hasta el próximo 5 de enero. Como viene siendo habitual habrá varios pases cada jornada para disfrutar del show gratuitamente: a las 18:30 horas, 20:30 horas y 22:00 horas.

El nuevo espectáculo contará con 16 estrellas, 32 columnas laterales, así como 32 estelas o ráfagas. Además, las calles perpendiculares a Larios contarán con nuevos motivos decorativos en sintonía con el diseño principal, creando un conjunto armónico que realzará la experiencia navideña en todo el entorno. Los medallones de calle Larios y de las calles adyacentes van a representar el misterio de la Natividad en varias imágenes.

La decoración, según informa el Ayuntamiento, incluirá 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados, además de cuatro fachadas iluminadas y 36 figuras de suelo que aportarán dinamismo a los espacios peatonales. También se instalarán cuatro pinos y estructuras tridimensionales, junto con seis letreros luminosos que complementarán el recorrido navideño. La iluminación se completará con 20.490 guirnaldas distribuidas y un total de 86 árboles naturales pequeños, 66 medianos y uno de gran tamaño, además de otros 21 árboles, que contribuirán a la ambientación de plazas y avenidas.

Horario del alumbrado

En concreto, el Paseo del Parque contará con 14 arcos y 36 árboles iluminados; y en la plaza de la Marina habrá un abeto de 7 metros de alto, 7 arcos y 6 árboles iluminados. Por otro lado, la Alameda contará de nuevo con el mismo sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus. Para todo ello, el Consistorio destina 1.525.885,07 euros (IVA incluido). El alumbrado será entre las 18:30 y las 24:00 horas (lunes, martes, miércoles y domingo) y los fines de semana (jueves, viernes y sábado) y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la madrugada. Los días 24 y 31 estarán hasta las 6:00 horas del día siguiente.

Novedades

Además, toda la iluminación navideña del Centro y zonas emblemáticas se renueva este año, incluyendo los arcos decorativos. Se ha diseñado un conjunto de elementos lumínicos únicos para llenar de luz y color dichos ámbitos. En total, la instalación contará con 2,7 millones de puntos de luz led, repartidos entre distintos tipos de motivos que darán forma a un auténtico espectáculo visual.

La calle San Juan también renueva su decoración singular, que divide la calle en tres espacios luminosos diferenciados. En primer lugar, se encuentra la zona denominada 'Sueño Barroco', con 9 lámparas de araña de cristal, como joyas suspendidas en el aire, que según sus creadores «evoca la nostalgia y la magia de las fiestas». La segunda parte, 'Nostalgia Victoriana', en la que habrá 15 lámparas de alambre de estilo victoriano hechas y decoradas a mano, además de guirnaldas. Y la tercera zona, 'Susurro de Invierno', con 100 metros lineales de guirnaldas luminosas que serpentean entre los balcones, y cubre lámparas confeccionados con musgo y tela de encaje que vestirán la calle con un aire artesanal y mágico.