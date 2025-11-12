Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa

Agenda de mercadillosLlega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
Esta iniciativa se estrena este fin de semana en paralelo al Rastrillo Solidario de Fuengirola y el Puerto Market en Benalmádena
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:24
Con el paso del tiempo se van acumulando cosas en casa que muchas veces no utilizamos y hasta olvidamos que tenemos. Para intentar darle una ... segunda vida a esos artículos, y obtener además un dinero, surgen iniciativas como The Circular Market, que pone a la venta aquellos objetos que sus dueños ya no quieren. Esta empresa se encarga de organizar y gestionar el mercadillo y vaciar el hogar tanto como sus propietarios deseen. Tras llevar a cabo varias convocatorias en Madrid, este fin de semana se estrena en Málaga.
La cita será del vienes 14 al domingo 16 de noviembre en Benajarafe, concretamente en la calle Delfines B 19, en la urbanización La Sirena. Allí podrán adquirirse vajillas, cristalería, muebles y muchos otros artículos. El acceso es libre y el horario para poder visitarlo es el viernes de 10 a 20 horas y el tanto el sábado como el domingo de 11 a 15 horas. uando cambiamos de hogar nos damos cuenta de la cantidad de artículos que acumulamos y que realmente no usamos.
También del viernes al domingo se celebrará el Rastrillo Solidario en Fuengirola, que cumple su edición número 18. Tomará la plaza de la Constitución y contará con la participación de 16 asociaciones locales que darán a conocer su labor y venderán productos a precios asequibles para recaudar fondos. Este año estarán Adintre, AECC, AFA, Afesol, Amisol, Apaffer, Avates, Avoi, Cáritas, Cooperación Honduras, ONCE, Mujeres en Igualdad, Fuensocial, Mejor en Familia, El Faro de la Escucha y la Asociación de Enfermos de Parkinson Fuenmijas.
Estreno y despedida
Siguiendo en la provincia, también habrá un bazar que visitar en Torrox este viernes, con motivo de la inauguración de su alumbrado navideño. Será a partir de las 18 horas y se repartirán churros, chocolate y castañas entre los asistentes. Y también el sábado en Jubrique con motivo de la celebración de su Hashtag Castañas, que ofrecerá diversas actividades que incluyen, entre otras, un mercado gastronómico.
Además, este sábado arranca Puerto Market, que se celebrará en el puerto deportivo de Benalmádena todos los fines de semana hasta el próximo 14 de diciembre dentro de la iniciativa Rumbo al puerto. El horario será de 11 a 19 tanto el sábado como el domingo reunirá una buena muestra de la artesanía local.
En la capital, el domingo habrá Zoco en Muelle Uno (de 11 a 18 horas) que se desarrollará en paralelo al mercado de Otoño (de 10 a 22 horas), que llegará este domingo a su fin.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión