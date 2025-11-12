Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa

Esta iniciativa se estrena este fin de semana en paralelo al Rastrillo Solidario de Fuengirola y el Puerto Market en Benalmádena

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:24

Con el paso del tiempo se van acumulando cosas en casa que muchas veces no utilizamos y hasta olvidamos que tenemos. Para intentar darle una ... segunda vida a esos artículos, y obtener además un dinero, surgen iniciativas como The Circular Market, que pone a la venta aquellos objetos que sus dueños ya no quieren. Esta empresa se encarga de organizar y gestionar el mercadillo y vaciar el hogar tanto como sus propietarios deseen. Tras llevar a cabo varias convocatorias en Madrid, este fin de semana se estrena en Málaga.

