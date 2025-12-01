Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Higuerón Resort celebrará la gala de Nochevieja con un menú exclusivo del chef Estrella Michelín Diego Gallegos

Vive la temporada de la luz durante una noche inolvidable, en la que el cocinero presentará en exclusiva platos de la nueva temporada de Sollo, con el salón Picasso engalanado como un auténtico bosque navideño

Fuengirola

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:17

Higuerón Resort ha preparado un evento muy especial para la última noche del año, una gala de Nochevieja que supondrá el momento cumbre de ... la temporada de la luz con la que están festejando este año la Navidad. 'Caminho 2026. The origin of light' es el sugerente nombre del exclusivo menú que el chef Diego Gallegos, que acaba de revalidar la Estrella Michelín de su restaurante Sollo, ha diseñado para la ocasión. Una muestra de algunas de las nuevas propuestas que ofrecerá en su restaurante el próximo año, y una experiencia culinaria única para dar la bienvenida al nuevo año.

