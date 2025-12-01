Higuerón Resort celebrará la gala de Nochevieja con un menú exclusivo del chef Estrella Michelín Diego Gallegos

Higuerón Resort ha preparado un evento muy especial para la última noche del año, una gala de Nochevieja que supondrá el momento cumbre de ... la temporada de la luz con la que están festejando este año la Navidad. 'Caminho 2026. The origin of light' es el sugerente nombre del exclusivo menú que el chef Diego Gallegos, que acaba de revalidar la Estrella Michelín de su restaurante Sollo, ha diseñado para la ocasión. Una muestra de algunas de las nuevas propuestas que ofrecerá en su restaurante el próximo año, y una experiencia culinaria única para dar la bienvenida al nuevo año.

Para la ocasión, Higuerón Resort engalanará su salón Picasso (uno de los más amplios de la provincia) como un auténtico bosque navideño. Completamente decorado por decenas de plantas naturales, y con el protagonismo de la luz de las velas, dando continuidad así a la temporada de la luz con la que este año celebran la Navidad, la estancia sumergirá a los comensales en un ambiente mágico de auténtico ensueño, coronado por la noche estrellada. Un entorno ideal para disfrutar de la propuesta culinaria única que ofrecerá Diego Gallegos. Higuerón Resort también reafirma con este evento su apuesta por la sostenibilidad: todas las plantas naturales utilizadas en esta gala de Nochevieja se volverán a plantar posteriormente para así reutilizarlas.

'Caminho 2026': una inspiración llena de luz hacia 2026

En su menú para esta gala de Nochevieja, Diego Gallegos (Estrella Mochelín, Estrella Verde Michelin de Sostenibilidad y Dos Soles Repsol con Sollol) ofrecerá un adelanto exclusivo a los nuevos platos que encontarán en 2026 los comensales de su laureado restaurante. Un menú creativo e inspirador para dar la bienvenida al año con las mejores perspectivas.

A través de sus diversas propuestas, el chef dará continuidad al relato elegido por Higuerón Resort para celebrar la Navidad: la temporada de la luz. Por ello, ha estructurado la cena en torno a conceptos lumínicos. Así, los snacks se agrupan como 'Primer Destello': Eco del origen (Macarrón de zurrapa de esturión), Dulce raíz (Sobrasada vegetal, miel de caña y encurtidos) y Bruma salina (Tartaleta de escabeche y huevas). 'Resplandor' es el titulo de los entrantes: Mar y montaña (Ternera, ibérico y algas), Flor de invierno (Salazón de vieira y zumo vegeral) y Luz interior (Cebolla, caviar y sabayón). La 'Luz Plena' iluminará los platos principales: Sur de Málaga (Salmuera de merluza, crema de oloroso malagueño y colifror) y Sombra del bosque (Venado, zanahora blanca y anís). Y una 'Dulce chispa' habrá brillar los postres: Romeo y Julieta (prepostre con queso y guayaba), Sol de invierno (Ganache, AOVE y naranja cachorreña) y Medianoche como 'mignardis' (Chicha de jora).

Una bodega premium para brindar por el año nuevo

La gala contará con el acompañamiento de una selección de vinos y espumosos premium, ideales para brindar en una noche tan especial. Como bienvenida, el comensal podrá disfrutar con Moët & Chandon Impérial Brut Golden Magnum. El vino blanco que acompañará la cena será un Ossian IGP Castilla y León, y el tinto un PSI Dominio de Pingus DO Ribera del Duero. Y para brindar por la llegada de 2026, nada mejor que Moët & Chandon Vintage 2016.

La mejor música en directo y DJs para seguir disfrutando

La velada arrancará con un cóctel de bienvenida, para dar paso a continuación a la cena de gala con el menú exclusivo de Diego Gallegos. Tras su finalización, y el indispensable brindis de Año Nuevo, los asistentes disfrutarán de barra libre y cotillón, con re-cena, hasta las 6.00 horas. Una celebración amenizada con la mejor música en directo y DJs. El código de vestimenta será de gala.

Los comensales también tienen la opción de sumar una noche de hotel para redondear la velada, con un paquete que incluye habitación doble con desayuno/brunch buffet desde las 9.00 a las 13.00, y late check out hasta las 15.00 horas.

Celebra la Nochebuena en Higuerón Resort

Por otra parte, Higueron Resort también mantiene este año la tradición de celebrar una gala de Nochebuena, con una propuesta de cena ideal para compartir en familia, y con el sello de calidad culinaria que caracteriza a sus eventos. Los comensales también tendrán a su disposición un paquete especial que incluye alojamiento.

Más información sobre las galas de Nochevieja y Nochebuena en este enlace.