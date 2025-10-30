Halloween y más planes para empezar noviembre en Málaga

Las celebraciones de Halloween, que cada año van a más, protagonizarán el viernes, ya que en numerosos puntos de la capital y la provincia se ... podrá disfrutar de actividades como por ejemplo pasajes del terror, concurso de disfraces o el tradicional 'truto o trato' para conseguir caramelos. En algunos puntos incluso la celebración se extiende al sábado y/o al domingo. Esta es la guía de planes para este fin de semana.

Hasta el 11 de enero 'Godspell', en el Teatro del Soho

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Habrá funciones hasta el 11 de enero y el precio de las localidades es de 25 euros en adelante. Más detalles

Viernes Maroween

Maro celebra un año más la tradicional Fiesta de la Castaña y el Boniato, conocida popularmente como Maroween, que comenzará el viernes 31 a partir de las cinco de la tarde. Las calles se decorarán expresamente para la ocasión con calabazas, esqueletos y momias, entre otros detalles de miedo. Durante la jornada habrá talleres, bailes y yincanas, y se contará con las actuaciones de Carmen Soto y el DJ Toulalan, destacó Elena Gálvez.

También habrá habrá un pasacalles terrorífico con la charanga Vaso Largo, la degustación de castañas y boniatos, puntos de truco o trato repartidos por el pueblo con reparto de caramelos, concursos de disfraces y decoración de fachadas.

Viernes y sábado Feria de la Castaña en Pujerra

Pujerra celebra este viernes y el sábado su Feria de la Castaña, que cumple su edición número 22. Durante los dos días habrá pascalles, actuaciones musicales y por supuesto degustaciones con las castañas como protagonistas. Más información.

Este fin de semana Música en directo

El jueves, el grupo Orina presentará su disco 'Mea culpa' en el Teatro Cánovas. El viernes, La Trinchera recibe el fin de gira de 'De dónde vengo', de Morochos mientras que el techno y Halloween coparán la París 15 este fin de semana. En La Cochera, por su parte, llegará el sábado la banda de southern rock Whiskería Tucson, que cumple cinco años. Paralelamente, el sábado a las 20 horas se podrá disfrutar en el Teatro Cervantes de Paco Montalvo y el 'X Aniversario Alma del violín flamenco'.

Sábado y domingo Tostón popular en Marbella y Ojén

Marbella celebra este sábado una de sus celebraciones más arraigadas, el Tostón. La fiesta tomará el 1 de noviembre el Parque de Nagüeles y está pensada para disfrutar de un día en familia, con actividades para los más pequeños de la casa y degustaciones. Por su parte, el domingo Ojén celebrará la 31.ª edición de su también tradicional Tostón, declarada fiesta de Singularidad Turística Provincial y que también ofrecerá la oportunidad de disfrutar de castañas asadas, entre otras actividades. Más detalles

Domingo Teatro: Una madre de película

Eva María, a las tantas de la madrugada, recibe un tajante mensaje de Alejandro, su único y adorado hijo: debe entrar en su habitación y buscar en un cajón cerrado con un candado un documento que necesita con urgencia para la universidad americana en la que estudia. Urgente es «ya, ahora, sin perder un instante, mamá», pero es consciente de que le brinda la oportunidad de hurgar entre sus cosas... Este es el punto de partida de 'Una madre de película', con Toni Acosta, que llega este domingo al Teatro Cervantes (20 horas). El precio de las localidades es de 24 euros (precio único).

Hasta el domingo El galeón Andalucía, en Benalmádena

El Galeón Andalucía se despide del puerto deportivo de Benalmádena, donde permanecerá atracado hasta este domingo. Con cinco cubiertas accesibles al público, se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos. Más información