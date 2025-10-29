Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Este Halloween en Muelle Uno… en ocasiones verás puertos

El viernes 31 de octubre, de 17:30h a 21h, Muelle Uno se transforma en un puerto lleno de misterio, sorpresas y… ¡caramelos!

SUR

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:39

¿Qué sentirían Freddy Krueger, Nosferatu, Frankenstein o la niña de The Ring si pasearan por Muelle Uno en Halloween? Probablemente, se sentirían como ... en casa. Y es que todos ellos comparten un sexto sentido para lo terrorífico, lo horripilante y lo que pone los pelos de punta… justo lo que viviremos este año en la tradicional tarde de Halloween de Muelle Uno.

