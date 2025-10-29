Este Halloween en Muelle Uno… en ocasiones verás puertos

¿Qué sentirían Freddy Krueger, Nosferatu, Frankenstein o la niña de The Ring si pasearan por Muelle Uno en Halloween? Probablemente, se sentirían como ... en casa. Y es que todos ellos comparten un sexto sentido para lo terrorífico, lo horripilante y lo que pone los pelos de punta… justo lo que viviremos este año en la tradicional tarde de Halloween de Muelle Uno.

Una cita imprescindible para quienes disfrutan de la noche más escalofriante del año, para quienes se curran disfraces en familia, en pareja o con amigos, y para todos los que saben que lo verdaderamente terrorífico está en no venir.

El viernes 31 de octubre, de 17:30h a 21h, Muelle Uno se transforma en un puerto lleno de misterio, sorpresas y… ¡caramelos!

Truco o trato: un festín para el sentido del gusto

El clásico que nunca puede faltar: el recorrido de Truco o Trato por los establecimientos adscritos. Tendremos 900 kilos de caramelos preparados para alimentar el sentido del gusto de los más golosos, hasta agotar existencias.

En las redes sociales @muelleuno (Instagram, Facebook, TikTok y X) podrás encontrar el mapa de los locales adheridos a esta actividad.

Concurso de disfraces y photocall terrorífico

La ocasión perfecta para mostrar tu lado más creativo y espeluznante. Repetimos el concurso de disfraces, con tres categorías: Familiar o grupo, el más terrorífico y el más creativo.

Solo tendrás que hacerte una foto en el photocall especialmente diseñado para este día y ya estarás participando. Además podrás llevártela impresa como recuerdo. Los ganadores serán contactados a partir del 3 de noviembre y recibirán premios para disfrutar en Muelle Uno.

Y como cada año, en Muelle Uno Halloween se vive con los cinco sentidos. El del gusto se despierta con las propuestas temáticas de nuestros restaurantes, que ofrecerán desde cócteles embrujados hasta postres terroríficos pensados para la ocasión. Como por ejemplo en Nusa, Cambara, Cobalto15, Hard Rock Café o Dunkin'.

El de la vista y el tacto se activan al pasear por las tiendas, que además de repartir caramelos, se convierten en el lugar perfecto para encontrar accesorios, disfraces o algún capricho especial para completar tu look de Halloween. Visita Miniso, Primor, Miramira, Alehop o Belros.

Y, por supuesto, el olfato también tendrá su protagonismo con el Mercado de Otoño, que seguirá presente con productos vintage y gourmet, llenando este bosque encantado de aromas únicos y artesanales que invitan a dejarse llevar y disfrutar de la experiencia.

Recuerda también que el parking de Muelle Uno es la mejor opción para dejar el coche, con el mayor número de plazas en rotación del centro, aparcamientos XXL, sistema de guiado y muchas más comodidades.

Este 31 de octubre, despierta todos tus sentidos… y atrévete a descubrir el sexto en Muelle Uno.

Porque, en ocasiones, no vemos fantasmas… vemos puertos.