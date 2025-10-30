Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Málaga se prepara para vivir la noche más terrorífica del año. La celebración de Halloween llenará de zombies, fantasmas y otros disfraces terroríficos la capital ... y la provincia con las distintas celebraciones previstas. Estas son las municipales organizadas en los distintos distritos.

Desde las 19 horas Noche del terror en Churriana

Churriana se volcará un año más en la celebración de la Noche del Terror, que tomará el barrio de Las Pedrizas. Desde las siete de la tarde hasta la medianoche se podrá disfrutar de actividades escalofriantes y visitar la decoración terrorífica de las calles que componen el recorrido de miedo: Decano Eduardo Palanca, Calle Decano Ángel Caffarena, Calle Pedrera, Calle Pedrizal, Calle Decano Francisco Galvey, Calle Decano Francisco Bergamín, Calle Decano Peralta y Apezteguía, Calle Josefa Morales hasta el cruce con C/ Francisco Baguena Novella, Calle Francisco Baguena Novella hasta cruce con C/ Elisa Rosas.

'Los inmortales nunca mueren' Jardín Botánico La Concepción

En la noche de Halloween hay seres que regresan un año más para recorrer los caminos sinuosos del Jardín Botánico-Histórico La Concepción: personajes como Drácula o la niña del exorcista tienen como objetivo encontrar la planta capaz de otorgar la vida eterna. 'Los inmortales nunca mueren' es la propuesta de La Concepción para este Hallowen, que ofrecerá sesiones cada media hora a partir de las seieta de la tarde. El precio es de 17 euros por persona. Para asistir es necesario reservar plaza con antelación, llamando al 951 92 61 80 o al 639 91 40 55 (también por WhatsApp) o a través del email infojbotanicomalaga@gmail.com.

Cruz del Humilladero

Un año más, el distrito de Cruz del Humilladero se centrará en los más pequeños en la tarde-noche del 31 de octubre. Este año se podrán pedir caramelos en los comercios asociados y por diez sellos se podrá optar a doce premios. La cita es de las cuatro hasta las ocho y media de la tarde.

Más de 900 kilos de caramelos 'El sexto sentido', en Muelle Uno

Muelle Uno se transforma con 'El sexto sentido', una tarde que ofrecerá disfraces terroríficos, caramelos, concursos y premios. La jornada comenzará a las 17.30 horas con el tradicional truco o trato, que repartirá, según anuncian, más de 900 kilos de caramelos. Además, de 17.30 a 21 horas habrá photocall y concurso de disfraces con las siguientes categor‍‍ías: mejor disfraz grupal o familiar, al más creativo y al más terrorífico.

Parque de Huelin

El Parque Huelin será el epicentro de las celebraciones de Halloween del distrito Carretera de Cádiz. Este año, desde las 18 a las 23 horas se podrá disfrutar de un pasaje del terror para adultos y para vivir en familia talleres terroríficos, un cementerio viviente y un fotomatón, así como la actividad 'La casa de la bruja' para los más peques.

Soho

El Soho suele ser otro de los puntos de encuentro en la celebración de Halloween en Málaga capital. Este año las calles del barrio se volverán a decorar para la ocasión y ofrecerán actividades para todo así como concurso de disfraces y juegos.

Domingo 2 de noviembre Actividades en la Protectora

La Protectora de Animales y Plantas también celebrará Halloween, pero será el domingo 2 de noviembre. La cita será de 10 a 18 horas y contará con diversas actividades: desfile de mascotas, concurso‍ de disfraces️, photocall terrorífico, pintacaras, globoflexia y un concurso de repostería espeluznante. Además, se podrán visitar los expositores de diversas asociaciones.

EN LA PROVINCIA

Scape room y más actividades Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria celebrará Halloween en diversos escenarios. Uno de los principales será la plaza de la Constitución, con actividades desde las 18 horas como castillos hinchables, hasta seis talleres temáticos diferentes, y conciertos, así como un scape room que ofrecerá diversas pruebas para cumplir un reto terrorífico. El ambiente festivo se trasladará también a Benagalbón, en la Plaza de la Iglesia, donde desde las 17 horas habrá merienda, pintacaras y música en vivo con la actuación de Electroduendes y Álvaro Olmedo. Uno de los momentos más esperados será el Pasaje del Terror, ubicado en la Calle Juan Montoya de La Cala del Moral, sede de la Asociación Cultural Estrella del Alba, abierto al público desde las 21:00 hasta las 23:00 horas. Además, el Centro de Folclore de Benagalbón acogerá el evento infantil y familiar 'Seño de los cuentos', con cuentacuentos, pasaje del terror y talleres desde las 17:00 horas.

Tres días de celebración 'El Matadero', en Benalmádena

Halloween llenará las calles de Benalmádena de disfraces, música, terror y diversión del viernes al domingo. El Pasacalles del Terror, bajo el título 'El Matadero', hará un pase especial para niños y niñas con diversidad funcional en la plaza de la Mezquita el domingo 2. El viernes 31, a partir de las 18 horas, la plaza de las Tres Culturas se convertirá en el epicentro de la diversión infantil, con cuentacuentos, concurso de disfraces, concurso de gritos y más de 50 kilos de chucherías sin gluten ni lactosa repartidas entre los asistentes más jóvenes.

A las 20:00 horas, dará comienzo uno de los momentos más esperados: un gran desfile con casi medio centenar de personajes fantásticos, acompañados por la batucada Sambuagua do Río, que recorrerá las principales calles del municipio llevando el ritmo y el terror en un espectáculo pensado para todas las edades.

Como principal novedad de esta edición, Benalmádena Pueblo contará con cuatro escenas de terror repartidas por diferentes puntos emblemáticos del casco histórico. Bajo la temática de 'La Peste', estas ambientaciones se situarán en la plaza de Andalucía, plaza de la Cruz, calle Maestro Ayala y plaza Virgen de la Cruz, y convertirán el centro del pueblo en un auténtico recorrido del horror. La programación también incluye uno de los clásicos más esperados: la Casa del Terror de la Familia Páez, ubicada frente al Ayuntamiento, que abrirá sus puertas desde las siete de la tarde hasta las dos de la madrugada.

En Arroyo de la Miel se vivirá el regreso del Pasacalles del Terror en la plaza de la Mezquita, que este año llevará por título 'El Matadero'. Un montaje que promete volver a dejar al público sin aliento, y que se desarrollará tanto el 31 como el 1 de noviembre, desde las 19:00 hasta las 02:00 horas. En esta edición, el Ayuntamiento también ha querido reforzar su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. Por ello, se ha previsto un pase especial adaptado para niños y niñas con diversidad funcional, que se celebrará el domingo 2 de noviembre.

Tres puntos de celebración Pasajes del terror en Mijas

Los tres núcleos de población de Mijas contarán con animación inspirada en el Día de Muertos mexicano, así como juegos, pasajes del terror, pasacalles y actuaciones, todas gratuitas. En Mijas pueblo, las celebraciones organizadas por el Ayuntamiento darán comienzo a las 16.00 horas en la plaza Virgen de la Peña (hasta las 22.00), mientras que en La Cala (parque La Butibamba) arrancarán a las 17.00 horas (hasta las 22.30) y en Las Lagunas (recinto ferial), a las 17.30 horas (hasta las 23.00). En el cortijo Don Elías, junto al recinto ferial de Las Lagunas, se habilitará un pasaje del terror llamado 'El Maizal', al que podrán acceder los mayores de 12 años. No obstante, habrá otros tres pasajes del terror (uno por núcleo) que son adecuados para todos los públicos.

Diversas actividades para todos Torremolinos

El Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso se transformará tanto el viernes como el sábado en 'El centro encantado' y acogerá diversas actividades. El día 31 a las 19 horas se proyectará la película 'El Exorcista' en la Sala de Cine A con una ambientación temática. Para acudir será necesaria inscripción previa en la App Torremolinos Despega o en el teléfono 952379553. El día 1 de noviembre habrá una exhibición de actuaciones de los centros de danza de Torremolinos 'Danza urbana The Royal Family Lucía Barroso' y 'Centro de Danza de Torremolinos Carmen Crespo'. Se llevarán a cabo en la entrada principal del edificio.

Diferentes talleres artísticos tendrán lugar entre las 17:00 y las 19:00 horas. Las familias podrán disfrutar de actividades creativas como un taller de decoración de galletas monstruosas, marionetas y manualidades. Además, también se instalará un campo Láser Tag. Todas estas actividades estarán a cargo de Ludoteca Laberinto. El cuentacuentos 'La Escuela Secreta de las Brujas' será a las 17:30 horas. Se trata de un cuentacuentos interactivo, teatralizado y participativo para público infantil y familiar.

Marbella

La celebración de Halloween en Marbella tendrá este año tres escenarios: el parque de la Represa, la avenida Nabeul y Paseo de la Alameda, que acogerán las actividades de 'El umbral del más allá' a partir de las 18:00 horas. El Parque de la Alameda será el punto de inicio del recorrido terrorífico con zona infantil y escenario de actuaciones, en la avenida Neboul se llevará a cabo el gran concurso de disfraces y sorpresas y en el Parque de la Represa se podrán vivir los recorridos más escalofriantes para toda la familia. Habrá pasajes del terror, hinchables, talleres de maquillaje y de manualidades, entre otras propuestas.

En Nueva Andalucía el viernes será la gran cita en los jardines de la sede del distrito, a partir de las 17.30 horas, con una jornada en la que se incluirá la animación infantil de Mimosín & Lolo (18.00 horas), una gymkana, castillos hinchables, un escape room, puestos de dulces y la esperada apertura del Pasaje del Terror. Además, habrá un concurso de disfraces en categorías infantil y adulto, y una barra solidaria a beneficio de la cofradía. El sábado 1 de noviembre, el protagonismo será para la Fiesta del Tostón, que se celebrará también en el Centro de Participación Activa, con degustación de castañas, anís y dulces típicos, así como el tradicional concurso de castañeras. La programación concluirá el domingo 2 de noviembre a partir de las 16.00 horas, con una gran fiesta de 'Halloween' en la Colonia de El Ángel.

En San Pedro Alcántara la fiesta se desarrollará en el bulevar, don de se organizará el pasaje del terror 'La ruta de los selfies y alrededor habrá además talleres y camas elásticas.

Planes para todos El Morche- Torrox

Torrox y El Morche celebrarán fiestas simultáneas a partir de las 17 horas. En el primero, la celebración será en la plaza de la Constitución, mientras que en El Morche el escenario elegido es el paseo marítimo. En ambas celebraciones habrá actividades para todos los públicos que culminarán con actuaciones en directo de grupos de versiones y dj's. Además, se instalarán castillos hinchables y habrá espectáculos de marionetas, cuentacuentos, talleres, magia y exhibiciones a cargo de componentes de la academia Nadia Fitness Dance Studio.

En el caso de Torrox, el concierto en directo en horario nocturno, dirigido a un público ya más adulto, correrá a cargo del grupo Proyecto Mandarina, al que seguirá Mike Fdz Dj. En El Morche, el concierto lo protagonizará el grupo Play, que dará paso a la show-woman y también dj Evelyn Ríos.

Gran pasaje del terror Álora

Un pasaje del terror será el punto fuerte de las celebraciones de Halloween en Álora. Será en el castillo y el precio de la entrada será 1.50 euros. Habrá un primer pase de 19.30 a 21.30 horas horas y el segundo será de 22.15 a 00 horas. Además, en el mirador de la plaza de La Legión habrá una fiesta infantil a partir de las 17 horas y en el museo se podrá visitar una exposición- altar de muertos mexicanos. Esta es la guía de celebraciones en las localidades del interior de la provincia

Pasaje del terror y mucha música Premios para los mejores disfraces en Estepona

El Ayuntamiento de Estepona ha organizado una gran fiesta familiar en la Caseta Municipal del Recinto Ferial de las 19 a las 00 horas. Contará con concursos de disfraces, castillos hinchables, golosinas para el tradicional 'Truco o Trato', la actuación de baile 'La noche de las almas perdidas, a las 20:00 horas, y el concierto, a las 21:30 horas, del grupo local de música Malpaso. Otro de los atractivos de la noche será el Pasaje del Terror, que contará con actores que recrearán escenas de miedo. Durante la Noche Halloween permanecerá abierta la barra de la caseta municipal, con precios populares, gestionada por la Hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada. En el concurso de disfraces se premiará a los cinco grupos mejor caracterizados con 500 euros para cada uno y a los diez personajes más terroríficos con 100 para cada uno.

Además, Cancelada también disfutará de Halloween en la plaza de la Juventud. La fiesta será de las 17 a las 23 horas y ofrecerá un variado programa de acdtividades para toda la familia que incluye taller de pintacaras, espectáculos de animación o concurso de disfraces, entre otros. A partir de las 21 horas y hasta el cierre la fiesta estará amenizada por el DJ David Tex. Durante toda la fiesta habrá una barra gestionada por el AMPA del CEIP Ramón Lago.

Yincana y 'Villaween' Apocalipsis zombie en Vélez

Vélez-Málaga ofrecerá actividades para adultos y menores. Para los peques, de 17 a 20 horas, se transfromará la plaza de Las Carmelitas, encabezado por la gran propuesta para la ocasión, el denominado 'El Brote', un gran espectáculo con más de 60 actores a modo de apocalipsis zombie que de 20:30 a 23:30 horas tomará el Parque María Zambrano. Será una yincana zombie interactiva, con la organización de diversos equipos de 15 jugadores que deberán atravesar zonas con dificultades varias, escenificadas en pruebas físicas, mentales y de habilidad. A la diabólica propuesta se suma, en la zona de Carmelitas, el espectáculo musical 'La máquina de monstruos'. Además, el barrio de La Villa aterrará a los visitantes con 'Villaween', que ofrecerá escenas y propuestas en torno a Halloween a partir de las 20 horas en la calle Real y plaza Espinar.

Degustaciones y más actividades Maroween

Maro celebra un año más la tradicional Fiesta de la Castaña y el Boniato, conocida popularmente como Maroween, que comenzará el viernes 31 a partir de las cinco de la tarde. Las calles se decorarán expresamente para la ocasión con calabazas, esqueletos y momias, entre otros detalles de miedo. Durante la jornada habrá talleres, bailes y yincanas, y se contará con las actuaciones de Carmen Soto y el DJ Toulalan, destacó Elena Gálvez.

También habrá habrá un pasacalles terrorífico con la charanga Vaso Largo, la degustación de castañas y boniatos, puntos de truco o trato repartidos por el pueblo con reparto de caramelos, concursos de disfraces y decoración de fachadas.