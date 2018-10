Planes para pasárselo de miedo en Halloween en Málaga Familias enteras se disfrazan para unirse a esta fiesta. / SUR Guía con las actividades para disfrutar de la noche más terrorífica del año en la capital y la provincia ISABEL MÉNDEZ Málaga Lunes, 29 octubre 2018, 00:20

El terror protagonizará la noche del miércoles, cuando se celebre Halloween, una fiesta importada de Estados Unidos que cada año gana más adeptos en todo el mundo. En Málaga son numerosísimas las propuestas, la mayoría con entrada gratuita, para disfrutar de esta fiesta: si quieres unirte a la diversión, ¡toma nota de la agenda!

Desde las 17.30 horas La noche en negro, en el Soho

La zona del Soho se suma, un año más, a esta noche terrorífica con distintas propuestas para toda la familia, especialmente para los más pequeños de la casa. Este año la jornada comenzará a las 17.30 horas, cuando se podrá disfrutar de pintacaras, ruta de dulces en los comercios de la zona y otras actividades infantiles. A las ocho de la tarde arrancará el concurso de disfraces, que premiará a los tres primeros clasificados, tanto en la categoría individual como en la grupal. La entrada es libre. La calle Tomás Heredia será el punto de encuentro.

Desde las 20 horas Visita nocturna en La Concepción

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción abre sus puertas de forma extraordinaria este miércoles para ofrecer una visita nocturna teatralizada como en años anteriores. Los pases serán a partir de las 20 horas y el precio es de 15 euros por persona. Los interesados en participar deben reservar su plaza previamente en los teléfonos 951 92 61 80 ó 647 58 54 57.

De las 17 a las 21 horas 'Miedito del bueno', en Muelle Uno

Muelle Uno se vuelca con la celebración este miércoles y habrá distintos planes para pasárselo de miedo. Por un lado, todo el que quiera puede recoger en la Plaza junto al Artsenal su bolsita terrorífica y su plano con todos los establecimientos (más de una veintena) que participan en el 'Truco o trato' este año. Se repartirán numerosos kilos de golosinas, pero también mandarinas y castañas.

- Fiesta infantil. En la plaza como siempre habrá música, animación y un divertido photocall en colaboración con el Museo de la Imaginación.

- Concurso de Disfraces. A las 19 horas arrancará el ya tradicional concurso y pasarela de disfraces. Este año habrá tres categorías: familiar, infantil y adulto, con premios.

- El tren de la Bruja. Otra de las grandes novedades de este año es que los participantes de la fiesta podrán montarse en el trenecito de City Sighteeing tematizado para la ocasión y dar un terrorífico paseo por Muelle Uno.

Desde las 19.30 horas Gymkana en el Cementerio Inglés

El cementerio St. George's, popularmente conocido como el Cementerio Inglés de Málaga, propone un juego para acercar la historia a niños y mayores. Las personas interesadas en realizar la visita deben inscribirse en grupos de cuatro a seis personas; participar tiene un precio de 25 euros por equipo. Habrá varios pases: a las 19.30, 21.00, 22.30 y 23.59 horas.

Desde las 18 horas Ruta del Terror en Cruz del Humilladero

Talleres de cocina, ruta del truco o trato, casa del terror o maquillaje zombi con un divertido photocall incluido centran las propuestas de este año ideadas por el centro comercial abierto Cuz del Humilladero, en Málaga capital. La diversión comenzará a las seis de la tarde, y la entrada es gratuita.

Málaga capital Pasaje del Terror solidario

La calle Camino de Castillejos de Málaga capital, junto a la Cofradía de Nueva Esperanza, acoge un pasaje del terror solidario en el que actores profesionales se transformarán en criaturas terroríficas a la espera de los osados visitantes. Podrá visitarse desde las ocho de la tarde hasta las 12 de la noche y las entradas, que se podrán adquirir en la misma puerta, tendrán un precio de 2,50 euros por persona. La recaudación se destinará a la asociación malagueña La Sonrisa de un Niño, dedicada principalmente a la acogida temporal de niños bielorrusos afectados por el desastre nuclear de Chernobyl.

Polo de Contenidos Digitales 'Polloween', primera jornada de tumbas abiertas

El Polo de Contenidos Digitales acoge el miércoles a partir de las 19.00 horas, el primer evento 'Polloween', la noche de Halloween en el Polo Digital. La jornada, con entrada gratuita, empezará con un taller de maquillaje y caracterización zombi. También se proyectará 'Drácula 0.9', dirigido por el director Emilio Schargorodsky, que es una de las producciones rodadas exclusivamente en la provincia de Málaga y cuenta con un importante como producción independiente. Posteriormente habrá un coloquio con el equipo de producción.

El evento continuará con un pase de modelos zombi, organizado para alumnos del ciclo formativo superior de la Escuela de Arte de San Telmo con premios para los mejores disfraces y que dará paso al posterior espacio de networking 'Jornada de tumbas Abiertas' para profesionales y amigos amenizado con música para festejar la noche de Halloween.

La EMT reforzará la línea 9 Churriana, el 'Pueblo del Terror'

Churriana se convertirá este miércoles en el 'Pueblo del Terror' en la quinta edición de la 'Noche del Terror'. La jornada comenzará a las 19 horas y finalizará a las 23 en el barrio de Las Pedrizas. Las actividades serán las siguientes:

-19 horas: Inicio de la V Noche del Terror. 'La Muerte' acecha en la 'Plaza de los horrores'.

-Desde las 19.30 horas y cada 30 minutos, concierto e historias de miedo en la 'Calle Engranajes del Tiempo', interpretadas por Isis.

-A partir de las 19.30 horas, pasacalles terrorífico a lo largo de la 'Calle Halloween'. La 'Cueva del Terror' presenta 'Caníbal', en sus espeluznantes pasadizos llenos de sorpresas.

-Desde las 21 horas, 'El fantasma de la música' ameniza la noche junto a la Cueva del Terror.

- A las 23 horas, concierto del grupo 'Money Makers' en la 'Plaza de los Horrores'.

Muertos vivientes, vampiresas, muñecos diabólicos, viudas negras, ánimas, etc. darán la bienvenida a todos aquellos que se sumen a disfrutar de esta noche de Churriana, cuyas plazas y calles se convertirán en la aldea fantasma, cueva del terror y plaza de los horrores, entre otros llamativos espacios. Además, para favorecer el desplazamiento a Churriana, la EMT ampliará el horario de la línea 9 hasta las 00.30 horas.

Actividades desde las 16.30 horas La Mansión del Terror, en Torremolinos

La Nogalera será el punto de arranque de la fiesta de Halloween en Torremolinos. Allí de 16.30 a 17 horas se celebrará un pasacalles desde calle San Miguel y hasta la plaza a cargo del centro Atelier de la Danza. Desde las 17 hasta las 20 horas se desarrollará el tradicional concurso infantil de disfraces, al que seguirá el espectáculo musical 'Quimirock', una divertida banda de rock infantil que combina la música en directo con teatro y animación, y de nuevo habrá talleres maquillaje y efectos espaciales.

A partir de las las 20 horas y hasta medianoche, se celebrará el concurso de disfraces de adultos, los conciertos musicales y la apertura de La Mansión del Terror, una adaptación del tradicional Pasaje del Terror. Esta atracción propone un recorrido terrorífico dispuesto en ocho espacios diferenciados y creados para la noche más aterradora del año. La actividad estará destinada a todas las edades, aunque se recomienda a partir de los 12 años. Los menores de esa edad deberán ir acompañados de un adulto.

Miércoles y jueves Maroween

Las actividades de la tradicional Fiesta de la Castaña y el Boniato de Maro empezarán a las cinco de la tarde con el mercadillo tradicional de artesanía y gastronomía en la Calle Real, el pasacalles de la charanga Brass Town, el taller de maquillaje terrorífico y espectáculo infantil de Halloween. A las 19 horas se dará a degustar las tradicionales castañas y boniatos asados y a las 20.00 horas horas en el Salón de Usos Múltiples de Maro tendrá lugar la apertura del Pasaje de los Horrores.

El jueves a las 18 horas con la actividad 'La ouija, un portal hacia nosotros mismos' en el Hotel Al Andalus se cerrará la terrorífica agenda de Maroween, en la que participarán Equipos de Investigación Parapsicología Nerja y TCI España. Estará disponible un servicio de autobús lanzadera Nerja - Maro - Nerja desde las 17 horas hasta las dos de la madrugada. Las paradas serán las de bus urbano y en Maro en la entrada al pueblo.

Numerosas actividades terroríficas 'Ánimas en el Castillo', en Antequera

Antequera también celebrará por alto la noche de los difuntos con un amplio programa de actividades que arrancará en el Paseo Real a las 17 horas con una fiesta infantil organizada por el XXVI aniversario de la Asociación Resurgir organizan. Habrá castillos hinchables, tiro con arco, juegos, pinta caras, chuches y muchas sorpresas más. La entrada es gratis, según destaca Antonio J. Guerrero

A las 20 horas se podrá disfrutar de un Pasaje del Terror y cuentos terroríficos. Punto de encuentro e inscripciones gratuitas, en la Plaza Castilla. Es una actividad para mayores de 12 años, y los menores de dicha edad tendrán que ir acompañados por un adulto. Recorrido: Plaza Castilla, Jardines del Mapa, Corazón de María y Casa de la Juventud. Inscripciones gratuitas.

-De 20 a 22 y de 22,30h a 0,15 horas: 'Ánimas en el Castillo'. Pases cada 15 minutos, 12 personas por pase, con una duración aproximada de 20 minutos. Entrada: 8 euros. Información y reservas: 951 700 737 y 952 70 25 05. Aquellos que se atrevan a internarse en la Alcazaba vivirán una experiencia estremecedora durante la que se trasladarán al año 1679, momento en el que la ciudad de Antequera sufrió el mal más temido a lo largo de la Edad Media y de toda la Edad Moderna, la peste.

Gymkana, fiesta para un viaje fin de curso y más Diversión en Estepona y Manilva

El Ayuntamiento de Estepona ha organizado una fiesta en el centro urbano que dará comienzo a las 18.00 horas y se celebrará en la Plaza del Reloj y sus alrededores. Allí se instalará un espacio infantil que contará con castillos hinchables, animación y talleres para los más pequeños, así como un túnel del terror. Además, a partir de las 19.30 horas comenzará una gimkana terrorífica que se desarrollará por distintos puntos del casco antiguo y en la que podrán participar hasta 300 jóvenes según informa Charo Márquez.

En Cancelada también habrá otra que se desarrollará desde las 18.00 hasta las 20.00 horas en la plaza José Vázquez Espinosa. En este evento se ofrecerán diferentes actividades como castillos hinchables, pintacartas, animación, talleres y premios.

Paralelamente, el monumento del Castillo de la Duquesa de Manilva se convertirá este 31 de octubre en un tétrico Pasaje del terror repleto de seres de ultratumba, brujas y personajes espeluznantes para celebrar Halloween. La actividad estará organizada por la Escuela Municipal de Teatro y estará dirigida a todos los públicos aunque se recomienda que los menores de 11 años vayan acompañados de un adulto. La entrada costará dos euros.

Además, los alumnos del instituto Las Viñas de Manilva celebrarán este miércoles en el pabellón de Usos Múltiples de Manilva su fiesta de Halloween Pro-viaje fin de curso desde las 23.00 hasta las 06.00 horas. Las entradas las pueden conseguir a través de los mismos alumnos y tienen un precio de 8 euros de forma anticipada y 10 euros en taquilla en el caso de que no vayan disfrazados, ya que se mantendrán los 8 euros quien la compre en taquilla pero vaya disfrazado.

Rincón de la Victoria Visita teatralizada en la Cueva del Tesoro

Rincón de la Victoria repartirá sus actividades el miércoles en dos escenarios principalmente: la plaza de la Constitución y la Cueva del Tesoro. En el primer punto, las actividades se desarrollarán a partir de las 17 horas y hasta pasada la medianoche con propuestas para toda la familia.

La Cueva del Tesoro es la gran novedad este año y será protagonista junto a los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Rincón de la Victoria con una actividad inédita para adultos que arrancará a partir de las 21.00 horas, en la que se conocerá la historia oculta de la gruta. También nuevos serán los juegos de mesa o el Baile de Máscaras para los adultos que se desarrollarán. Además, los más atrevidos podrán medir su adrenalina con el Scape Room antes de cerrar la velada con un gran baile de máscaras acompañados del grupo La Movida.

Previamente, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de zonas con castillos hinchables, cuentacuentos con La Seño de los Cuentos, talleres, magia y 'monster disco'.

Vélez-Málaga Mercado de San Francisco

El terror se apoderará también del Mercado de San Francisco de Vélez-Málaga, donde se creará un ambiente de miedo con más de 700 velas LED y figuras de poliexpand, acompañadas de unos monjes que darán la bienvenida a los asistentes al recinto. Se habilitará un pasaje del terror situado en los sótanos del edificio del mercado que estará abierto de 20.30 a 2.00 horas y al que se podrá acceder en grupos de aproximadamente diez personas. Para entrar, únicamente será necesario un ticket de compra de ese día de cualquiera de los establecimientos del Mercado de San Francisco, por persona. La atracción no es apta para niños.

Desde las seis de la tarde Actividades en Marbella y en San Pedro

Además de las terroríficas fiestas privadas o veladas temáticas que organicen hoteles o restaurantes, las calles de la ciudad de Marbella se transformarán este próximo día 31. La hora clave, las seis de la tarde. A partir de ese momento comienza el programa de actividades gratuitas que ha diseñado el Ayuntamiento con motivo de la fiesta. Desde el Paseo de la Alameda, donde habrá una zona de castillos hinchables, y la Plaza de los Naranjos partirán a las 18.00 y 19.30 horas, respectivamente, sendos pasacalles para que incluso los transeúntes más despistados se imbuyan en el espíritu de Halloween, según recoge Nieves Castro.

Toda fiesta de estas características que se precie debe tener un pasaje del terror, en Marbella habrá dos, uno para adultos en la calle Caballeros y otro para los más pequeños de la casa en el Paseo de la Alameda. Los más asustadizos siempre podrán disfrutar con los talleres de manualidades que se han previsto en las plazas África y Victoria y en las calles Pedraza y Enrique del Castillo. Además, en la céntrica Plaza de los Naranjos se instalará un photocall y un stand donde todos los niños que vayan disfrazados recibirán una calabaza, el símbolo de la noche. El programa se completa con una Expoclick de Halloween que podrá visitarse tanto el día 31 como el 1 de noviembre en la Plaza de la Iglesia.

San Pedro Alcántara

Las calles de San Pedro Alcántara se suman este año por primera vez a la fiesta con las mismas actividades que en Marbella. Los talleres infantiles de maquillaje y manualidades arrancarán a las 18.00 horas en C/ García Lorca, Plaza de Istán, Fuente Nueva y en el barrio de la Divina Pastora. Seguidamente, a las 18.30h se dará el pistoletazo de salida al Pasacalles de Halloween desde la Plaza de Istán y hará el siguiente recorrido: C/ Antonio Martín, Avenida Oriental, C/ 19 de octubre, C/ Hernán Cortés, C/ Del Pozo, C/ Lagasca, C/ Revilla y C/ Marqués del Duero. Además, habrá un 'photocall' instalado en calle Marqués del Duero y zona de castillos hinchables en calle García Lorca.

Al igual que en Marbella, el plato fuerte de la programación es el Pasaje del Terror instalado en calle Marqués del Duero, que estará abierto a partir de las 19.00 horas. Eso sí, en este caso no se recomienda la entrada a menores de 14 años.

Ronda 'Halloween con magia'

Dentro de las actividades de la III edición de Ronda Ciudad Mágica, se celebrará este miércoles el espectáculo familiar Halloween con Magia. La cita es a las nueve de la noche en la Plaza de la Merced de la Ciudad del Tajo. Si lloviera, la actividad tendría lugar en el Teatro municipal, según recoge María García.

Desde las 19 horas Una secta que atrapa personas en Mijas

El aparcamiento de la plaza de la Tenencia de Alcaldía en Las Lagunas de Mijas será el escenario en el que se desarrolle un pasaje del Terror gratuito, en el que habrá que escapar de una secta que quiere atrapar a los visitantes. La iniciativa está abierta a mayores de 12 años.

El recorrido se realiza en grupos de 10 personas y consta de seis escenarios con monstruos ocultos que podrá visitarse de siete de la tarde a once de la noche.

Desde las 17 horas Actividades en familia en Álora

Las actividades en Álora arrancarán a las 17 horas, cuando se celebre una fiesta infantil en El Aljibe con talleres, concurso de disfraces y peque-túnel del terror. Desde las 20 horas el Museo acoge una exposición de altares de muertos mejicanos y de siete de la tarde a medianoche el miedo será el protagonista en el Pasaje del Terror en el Castillo Árabe (antiguo cementerio).

Desde las 20.30 horas Caleta de Vélez

Las actividades en Caleta de Vélez empezarán a las 20.30 horas con un espectáculo de magia cargo de la Asociación 'Vamos a reír'. El plato fuerte vendrá después con 'La Casa del Terror', realizada por C.D. Fit-Axarquía. No faltarán los premios a los mejores disfraces y muchas más sorpresas.