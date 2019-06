Gastronomía, música y Lego para disfrutar del fin de semana en Málaga Periana celebra este domingo su Día del Aceite Verdial. Agenda de ocio La variedad de propuestas es extensa: el Encuentro de los Mares arranca el domingo en Muelle Uno con espetos y parrilla vasca, Frigiliana celebra su Feria, el festival Marenostrum de Fuengirola vive su fiesta del rock y... ¡mucho más, toma nota! ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 13 junio 2019, 07:22

Hasta el jueves Summer Fashion Runway

Savia nueva combinada junto a solidaridad y diseñadores consolidados. Y todo a pie de calle, para que el público pueda disfrutar gratis de la moda en Málaga, en pleno Centro de la ciudad. Esos son los ingredientes, de la Summer Fashion Runway, que celebra su cuarta edición este miércoles y el jueves. Para saber más detalles, ver aquí.

Viernes Café Quijano, en concierto

Café Quijano presenta este viernes en el Teatro Cervantes su nuevo trabajo, el álbum de pop 'La vida no es la la la'. En su nueva gira reúnen dos décadas de éxitos –'Nada de na', 'La taberna del Budha', 'La Lola', 'Tequila', 'Desde Brasil'…, los recientes 'Perdonarme' o 'Mina'– y, cómo no, los intensos y emotivos boleros que les hicieran merecedores de cinco nominaciones a los Latin Grammy Awards. Un décimo disco de estudio con el que el trío leonés se reencuentra con el pop-rock en doce nuevas canciones y una nueva oportunidad para demostrar su capacidad de reinventarse con inteligencia y buen gusto. El concierto comenzará a las 20 horas y el precio de las entradas oscila entre los 15 y los 45 euros.

Hasta el domingo Feria de Frigiliana

Frigiliana celebra hasta el domingo su feria en honor a San Antonio. Entre los platos fuertes del programa destacan la actuación del grupo La Guardia, de los dj Les Castizo y del show Remember Queen, que rinde tributo a la legendaria banda británica liderada por Freddy Mercury.

La feria comenzó el miércoles con la elección de la Reina y Caballero 2019. El jueves, San Antonio, será el día de la romería y fiesta en Puerto Blanquillo. Por la noche se podrá disfrutar de la actuación de Joana Jiménez, ganadora de la primera edición del concurso Se llama Copla. El viernes por la noche se subirá al escenario el grupo La Guardia y posterioremente habrá una sesión DJ's Les Castizo. El sábado será el turno del show Remember Queen.

El domingo será la gran fiesta del agua, con la instalación de un parque acuático en el campo de fútbol de la Horca. Y a medianoche un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro a la fiesta.

Hasta el día 23 Jornadas 'Tapeando con la Aloreña'

El Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga organiza las primeras jornadas gastronómicas 'Tapeando con la Aloreña', en las que participan 35 establecimientos repartidos por toda la provincia de Málaga y cuyo objetivo es poner en valor esta aceituna. Habrá un concurso en redes sociales, en el que las personas que consuman los platos participantes en estas jornadas solo tendrán que realizar una foto de dicho plato y subirlas a las redes sociales Instagram o Twitter, con el hashtag #tapeandoconlaaloreña y el nombre del establecimiento en el que se encuentran. Los premios consistirán en cenas para dos personas en los establecimientos participantes y lotes de aceitunas aloreñas de Málaga. Juan Soto te cuenta más

Viernes y sábado Marenostrum celebra la gran fiesta del rock

Los veteranos Scorpions, en un concierto. / Luis Palomeque

Rafael Cortés. Mas de cuarenta grupos y artistas celebran este fin de semana la gran fiesta del rock en el festival Marenostrum de Fuengirola. Rock the Coast acoge en su primera edición los conciertos de Scorpions, Ritchie Blackmore´s Rainbow, Europe, Opeth, UFO, The Darkness, Tarja, Michael Monroe, Carcass, Magnum, Wintersun, Mayhem, UDO, Dark, Gravedad, Conception, Leo Jiménez, Ángelus Apátrida, Twelve Foot Ninja, Arkona, Freedom Call, Ángel Witch, Aborted, Tribulation, Blaze Bayley, Siddharta, Hitten, Hypno5e, Bloodhunter, Taken y Crisálida, entre otros. Todos ellos se subirán a alguno de los tres escenarios con los que cuenta este festival, que abarca todos los géneros que se incluyen dentro del rock, desde las tendencias más convencionales hasta las últimas evoluciones del género, el metalcore, djent, hardcore, groove metal, extreme prog metal...

Un amplio abanico de estilos y tendencias procedentes de distintos países para ofrecer entre el viernes y el sábado una muestra de lo que se hace actualmente en el mundo del rock, con una importante presencia de grandes clásicos como los alemanes Scorpions, que interpretarán el viernes sus grandes baladas y las canciones más exitosas que han interpretado a lo largo de sus más de cincuenta años de historia. Otra de las grandes leyendas del rock de todos los tiempos que repasará su historia en el festival Rock the Coast será Ritchie Blackmore's Rainbow, que viajará a través del tiempo con los grandes clásicos compuestos por el genial guitarrista y fundador de grupos como los citados Rainbow o Deep Purple, cuyo repertorio repasarán el sábado en el escenario principal del festival. A ellos se sumará también el viernes una de las grandes bandas de rock de la década de los 80, Europe, un grupo sueco que ha protagonizado éxitos como 'The final countdown', su tema más conocido a nivel internacional.

Las entradas están a la venta en www.rockthecoastfestival.es

Sábado VII Velada de Estudiantes en Gibralfaro

La Cofradía de los Estudiantes organiza este sábado su VII Velada de Gibralfaro, que se celebrará en el Castillo de Gibralfaro desde las nueve de la noche. La recaudación se destinará a la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su Comarca (ADIPA). ADIPA es una asociación que nació en 1976 y que tiene como fin atender a personas con discapacidad cuando ya finalizan su etapa escolar. El precio del cubierto es de 40 euros por persona. Las reservas podrán realizarse en info@cofradiaestudiantes.es y en los teléfonos 615599413 (José María Campos) y 646638540 (José Jurado). La velada contará con la colaboración de la Fundación Unicaja, Fundación El Pimpi, SAYCO, Bodegas Lara, El Corte Inglés y El Ayuntamiento. Una vez más, la empresa encargada del cátering será Doña Francisquita.

Hasta el domingo 23 'Inestables', en el Echegaray

¿Cuánto cuesta el sueño de tu vida? Noelia es una mujer de negocios a punto de subir el peldaño más difícil de su carrera: ganar un millón al año. Pero para lograr el ascenso, tendrá que ser evaluada por otro miembro de la empresa, Gustavo Demir, durante un claustrofóbico fin de semana. Dos días donde los límites de la ambición serán puestos a prueba... Ese es el argumento de 'Inestables', montaje teatral que se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo domingo 23.

Las funciones son de martes a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. Las entradas cuestan 15 euros salvo el martes, miércoles y jueves, que hay 2x1.

Sábado Conferencia de títeres 'Peneque el Valiente'

El popular títere 'Peneque el Valiente' será protagonista este sábado en la Biblioteca Pública del Estado de Málaga a partir de las 11.30 horas, cuando se celebrará una conferencia sobre los títeres en la sala infantil.

Hasta el domingo Romería de San Isidro Labrador en Comares

Coincidiendo con el inicio de su Semana Cultural, Comares celebra hasta el domingo la romería de San Isidro Labrador. La fiesta arrancará oficialmente con la misa en honor al patrón y continuará con la posterior salida en romería hacia el enclave conocido como Las Cuevas. Durante todo el fin de semana se vivirá una gran fiesta popular, en la que cada año se implican los comareños y muchos vecinos de otros pueblos del entorno.

Actuaciones musicales, carreras de cintas a caballo y un gran ambiente aguardan hasta el domingo en esta romería, según destaca Javier Almellones.

Hasta el sábado 'Hotel Habana Show', en el recinto ferial

Hasta doce números de acrobacias -trapecio volador, saltos en cama elástica, cuerda colgante…- se entrelazan con una historia «de solidaridad». En los años 50 Rita Valdés era la gran estrella del Hotel Habana, la 'vedette' reinaba en la isla caribeña desde el escenario del cabaret más importante del mundo. Pero la suerte cambió, el teatro bajó el telón y el edificio se convirtió en hogar de Rita y de sus compañeros. Ahora la ruina llama a su puerta con una carta de desalojo en la otra mano. Su entorno se pone entonces en marcha para organizar un show y recaudar fondos que permitan recuperar el esplendor perdido. Comienza el espectáculo. Se llama 'Hotel Habana Show' y puede verse en una carpa en el recinto ferial de Málaga, que acoge el estreno mundial de este show hasta el próximo 15 de junio. Regina Sotorrío te cuenta más

Sábado 'Muerte en el Nilo', en el Cervantes

'Muerte en el Nilo' es uno de los títulos más célebres de la prolífica obra, consagrada al crimen y al misterio, de Agatha Christie. Nació como novela en 1937 y ganó enorme popularidad en su adaptación cinematográfica de 1978. Esta versión teatral que llega este fin de semana a Málaga es de Víctor Conde y supone una revisión contemporánea de un imaginario clásico, presentado a través de una dramaturgia y una puesta en escena actualizadas, música, canciones, coreografía escénica y proyecciones. La función es a las 20 horas y las entradas cuestan entre 30 y 11 euros.

Hasta el domingo Fiestas de San Antonio

La celebración de San Antonio continúa hasta el domingo en varias localidades que lo tienen como patrón o que tienen cierta devoción hacia su imagen. Así, en la comarca de la Axarquía se celebran importantes ferias en su honor en pueblos como Iznate, Frigiliana o Alfarnate. A ellos se une Torrox, que celebra desde hace más de cuarenta años una romería en su honor desde el barrio de Las Protegidas. En el pueblo de Pujerra, también se vivirá hasta el domingo una feria, muy esperada por quienes tienen relación con el pueblo.

Por su parte, Villanueva de Tapia, también celebra este fin de semana su Feria de Junio, que suele coincidir con San Antonio.

Hasta el domingo Málaga Clásica

La séptima edición de Málaga Clásica condensa en estos días el prolífico legado musical del Romanticismo, un universo sonoro lleno de matices y diversidad y plagado de singulares genios y de virtuosos que ampliaron las posibilidades de sus instrumentos. Entre el jueves y el sábado el ciclo tendrá como escenario el cine Albéniz, que comenzará con la segunda tarde de 'Málaga Clásica: Talentos' y luego continuará en el Salón Rossini del Cervantes con la conferencia 'Transgresión Romántica: la revolución del arte total', que impartirá la historiadora del arte por la UMA Andrea Aranda. El concierto temático del jueves agrupa con el concepto de explosión expresiva un estremecedor trío para violín, chelo y piano de Brahms, cuatro canciones de Bellini, el 'Ave Maria' de la Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni y el archiconocido Quinteto del compositor checo Antonín Dvořák, una pieza de viveza y lirismo con espíritu danzante de la región de Bohemia.

La velada del sábado en el Albéniz, llamada 'Corazón en mano', comienza con dos dúos para soprano y tenor y la Sonata para violín y piano de Gabriel Fauré, prosigue con un aria de Les pêcheurs de perles, de Bizet, y culmina con el Cuarteto en la menor de Mendelssohn, una sentida pieza que el compositor escribió con 18 años en homenaje a Beethoven.

Málaga Clásica acabará el domingo 16 en el Teatro Cervantes con 'Expansivo', un programa que comprende el 'Adagietto' de la Quinta Sinfonía de Mahler interpretado por la Orquesta Academia Galamian y artistas del festival, el Quinteto para piano y cuerda de Arensky, un dúo para soprano y tenor de la ópera L'amico Fritz, de Mascagni, y el Octeto de cuerda del compositor, violinista, pianista, chelista y director George Enescu. Las entradas para asistir a la clausura en el Cervantes cuestan 20 euros y los tickets para los conciertos del María Cristina y el Albéniz tienen un precio único de 10 euros. La compra de una o varias entradas para las cinco sesiones da derecho a un descuento del 15 %. Las localidades están a la venta en las taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray, por teléfono (902 360 295 – 952 076 262) e Internet (www.teatrocervantes.es, www.unientradas.es).

Todos los conciertos se celebran a las 20.00 horas salvo la clausura, que comenzará a las 19.00. Las sesiones de 'Málaga Clásica: Talentos en la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo/Málaga y el Centre Pompidou Málaga empezarán a las 17.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Hasta el domingo El Pompidou toca techo con Matisse

De la mano de Matisse, el Pompidou de Málaga toca techo por ahora con una exposición tan ajustada como potente, tan deliciosa como profunda. Porque a través de este medio centenar de obras de Matisse procedentes del Centre Pompidou de París puede establecerse un relato cabal de las idas y venidas del arte moderno, al tiempo que cualquiera puede entregarse al mero goce estético de cada pieza. 'Henri Matisse. Un país nuevo' estará hasta el 16 de junio, después de haber ampliado su periodo inicialmente previsto. Abierto todos los días, salvo los martes, de 9.30 a 20.00 horas. Entrada general a la colección, 7 euros. Descubre más aquí.

Domingo Espetos y parrilla vasca en Muelle Uno

El congreso Encuentro de los Mares, organizado por Vocento en el apoyo de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, se celebra del 16 al 19 de junio entre Málaga y Cádiz, para debatir sobre la explotación responsable con representantes del sector pesquero, científico y gastronómico. Como punto de partida, este domingo en Muelle Uno se podrá disfrutar desde las 12 a las 17 horas de espetos malagueños y parrillas vascas a precios populares.

Desde el domingo y hasta septiembre La exposición de Lego más grande de Europa llega a Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa podrá visitarse desde este domingo en la esquina de oro del Puerto de Málaga. Tras la salida de Artsenal, el espacio ubicado entre el Muelle Uno y el Palmeral de las Sorpresas será ocupado por esta muestra que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. La exposición se dividirá en doce zonas y entre las obras destacará una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas costarán entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más

Domingo Día del Aceite Verdial de Periana

Este domingo se celebra el Día del Aceite Verdial de Periana, una de las grandes fiestas gastronómicas de la comarca de la Axarquía. Este evento estaba previsto para el pasado mes de abril, pero se aplazó por inclemencias meteorológicas. Se mantiene, eso sí, el programa de actividades previsto en su día, en el que se empieza con el ya tradicional desayuno milinero, con café, pan, bacalao, habas, y, por supuesto, aceite de oliva virgen extra de la variedad verdial, que será el gran protagonista de esta jornada, como destaca Javier Almellones. Música en directo, degustaciones y talleres y conferencias complementan esta fiesta temática.

Hasta el 23 de junio Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Más detalles, aquí

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Carmen Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 15 de septiembre 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros), aunque pueden conseguirse descuentos a través de Oferplan (ver aquí).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición