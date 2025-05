El Festival Yellow Sound celebra su segunda edición en Málaga como altavoz de la corresponsabilidad familiar y la conciliación

SUR Málaga Miércoles, 21 de mayo 2025, 10:29 | Actualizado 10:43h. Compartir

La segunda edición del Festival Yellow Sound ya está en marcha, y ya puedes adquirir las entradas para una jornada de música y diversión en familia. Un evento que nació con una visión clara: hacer de la música un espacio de encuentro, de cuidado y de transformación social que sirva de altavoz de la necesidad de una sociedad corresponsable. Organizado por la Asociación Yo No Renuncio, en colaboración con la Diputación de Málaga, y con el apoyo de La Térmica, Ayuntamiento de Málaga, Cervezas Victoria, Mayoral y el Estudio Creativo La Madre de los Beatles, el festival se celebrará el sábado 12 de julio, con un aforo estimado de 3.000 personas, la mitad de ellas niñas y niños.

Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, destaca: «este no es un festival al uso. Es el festival de las familias corresponsables. Un espacio donde celebrar juntas que cuidar nos pertenece a todas y todos, que las familias no deben renunciar ni al disfrute ni al derecho a estar presentes. Vivimos en un sistema que castiga a quien cuida, y por eso el Yellow Sound levanta la voz con la música en este evento diseñado para las familias».

En esta segunda edición, el festival vuelve a apostar por una programación inclusiva y familiar, donde la música y el espacio se convierten en un vehículo para reivindicar. El cartel está formado por las artistas Nena Daconte y Julia Martín y la banda Electroduendes.

Ampliar De izquierda a derecha: las cantantes Julia Martín y Nena Daconte; y la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena.

En la presentación de esta segunda edición, la propia Nena Daconte, compartió su visión del festival y su implicación personal con el concepto de corresponsabilidad. «Me apetece mucho este festival porque soy una malamadre más y me encantan estas iniciativas que son una apertura de la música a las familias, traigo el show completo con toda la banda y seguro que las familias van a disfrutar porque hay muchas canciones que conectan con los niños y niñas», explicó la artista. La cantante Julia Martin, por su parte, dijo que está encantada con participar porque conectó mucho con la misión de la Asociación porque está en ese momento «de elegir ser madre y tener conciliar».

Un festival con mirada feminista y familiar

El Yellow Sound nació desde la reivindicación, como un grito amarillo por el derecho a conciliar también en el tiempo libre, en el arte, en la calle. Su primera edición fue un éxito de asistencia y participación, demostrando que es posible construir espacios culturales que cuidan y transforman.

Este año, el festival tendrá un aforo de 3.000 personas y las entradas ya están a la venta con precios populares: 10 euros para adultos y 3 euros para niños y niñas menores de 12 años. Ya se pueden conseguir en yonorenuncio.com/yellowsound

Música, familia y activismo social se reunirán en La Térmica de Málaga

La cita será el sábado 12 de julio en La Térmica, uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad. El festival combinará conciertos en directo, zonas familiares, espacios creativos y una programación pensada para todas las edades.

«Este festival demuestra que podemos cambiar las cosas también desde la cultura. Que reivindicar puede ser bonito, compartido, alegre. Y que hay otra manera de hacer las cosas», ha concluido Laura Baena.

Sobre la Asociación Yo No Renuncio

La Asociación Yo No Renuncio es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada por el Club de Malasmadres, que nace para reivindicar la conciliación de la vida familiar con la laboral y personal. Bajo el lema «Yo no renuncio», lleva diez años de lucha a favor de un Pacto Nacional a favor de la conciliación, que aglutine a partidos, empresas, sindicatos y familias. Podéis encontrar información en detalle de la lucha, objetivos y estudios en yonorenuncio.com

Sobre el Club de Malasmadres

El Club de Malasmadres es un movimiento social que nace de la experiencia de Laura Baena cuando fue madre con el fin de desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y reivindicar un nuevo modelo social de maternidad. Malasmadres con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nace en 2014 y representa a un millón y medio de madres, que no quieren renunciar a su carrera profesional y tampoco quieren renunciar a ver crecer a sus hijos e hijas.