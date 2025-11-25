Vuelve Toys & Rock para llevar juguetes a niños hospitalizados en Málaga

Música y solidaridad se darán la mano un año más en Málaga para dar la bienvenida a diciembre con el festival solidario Toys & Rock, cuya ... recaudación se destinará a niños hospitalizados.

El evento arrancará el próximo 5 de diciembre a las 20.30 horas y cuenta con la particularidad de que para disfrutar de las actuaciones no se paga entrada, sino que se pide que se lleven juguetes nuevos y material escolar que posteriormente se repartirán entre niños de la planta de Oncología del Hospital Materno de Málaga. Los encargados de hacer llegar a los más pequeños los artículos recogidos serán representantes de la asociación de superhéroes 'Un niño una sonrisa'.

En esta edición del festival participarán desinteresadamente las bandas Blackbeties, Brigitte, Living Camboya y Electroviral (Tributo a Supersubmarina). Desde su puesta en marcha hace ya más de 15 años, numerosos grupos destacados del panorama local han puesto su granito de arena en esta iniciativa solidaria como por ejemplo Fila India, Jarrillo Lata o Airbag. Aunque el objetivo del festival son los niños, el acceso a la sala Trinchera está limitado a mayores de 18 años.

El responsable de Toys & Rock es el malagueño Antonio Trujillo, guitarrista y cantante de la extinta banda malagueña de powerpop D-7, que se muestra optimista ante la cita del próximo 5 de diciembre y confía en que la afluencia de público «sea la máxima». El músico destaca que cada año «el festival va a más» y aumentan los grupos que muestran su interés en participar, por lo que para esta nueva edición tiene «sensaciones muy buenas».

Trujillo, que también actúa en este festival, resalta que los objetos que se donen deben ser nuevos, ya que van destinados a niños en una situación delicada de salud, y confía en que un año más se pueda dar la bienvenida a la Navidad en Málaga con una gran sorpresa para menores hospitalizados en estas fechas tan especiales.