El l Festival 'ESTeatro Farándula' arranca este viernes con 'Hora de visita', de Alonso de Santos

Las siete representaciones teatrales del Grupo Municipal de Teatro 'Farándula' tendrán lugar del 10 al 24 de octubre (los jueves y viernes)

SUR

Martes, 7 de octubre 2025, 15:37

El Ayuntamiento de Estepona informa que el Grupo Municipal de Teatro 'Farándula', dirigido por Luque, inaugurará el viernes día 10 de octubre, el Festival de ... Teatro 'ESTeatro Farándula', con la obra 'Hora de visita' del autor vallisoletano J.L. Alonso de Santos. Será a las 20:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Padre Manuel.

