El l Festival 'ESTeatro Farándula' arranca este viernes con 'Hora de visita', de Alonso de Santos

El Ayuntamiento de Estepona informa que el Grupo Municipal de Teatro 'Farándula', dirigido por Luque, inaugurará el viernes día 10 de octubre, el Festival de ... Teatro 'ESTeatro Farándula', con la obra 'Hora de visita' del autor vallisoletano J.L. Alonso de Santos. Será a las 20:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Padre Manuel.

La primera edición de este festival de teatro se celebrará entre el 10 y el 24 de octubre (días 10, 16, 17, 23 y 24 de octubre). Este ambicioso proyecto incluye siete obras teatrales y nace del amor de sus componentes por el teatro y de su afán por ofrecer al público un amplio abanico con obras de calidad y de diferentes géneros.

Con este certamen teatral, el GMT 'Farándula', que cuenta con una trayectoria de más de 40 años sobre las tablas, pretende ofrecer, disfrutar, compartir y consolidar el Teatro como parte esencial de la vida cultural de Estepona.

Colaboración por día: 5 €. Colaboración especial por los 5 días, 20 €.

Programa de obras

El programa previsto es el siguiente:

-Día 10: 'Hora de visita' de J.L. Alonso de Santos. (Sinopsis: la acción se sitúa en una habitación de hospital donde una mujer visita a su hija allí ingresada. En un afán de devolverle la chispa de vivir, la madre hace alarde de todas las armas que tienen su poder: humor, canciones, ironía y amor, mucho amor).

-Día 16: 'El Niceto y La Leoncia' de José Cedena (Sinopsis: Esta es la historia de unos recién casados por contrato y una suegra incluida en el lote... Por calendario... Una g***** y un berraco... Y mucha prisa porque llegue descendencia), y 'Las cenizas del Difunto' de Stella Manaut. (Sinopsis: ¡Qué trabajo «cuesta» morirse! Y si no, que se lo digan a los protagonistas de esta curiosa comedia negra de microteatro, en la que se ven involucrados en el cumplimiento de la última voluntad de un amigo).

-Día 17: '¡Ay, Carmela!' de José Sanchis Sinisterra. (Sinopsis: Una pareja de artistas mediocres Carmela y Paulino que durante la guerra civil malviven actuando por los pueblos de la España Republicana, en uno de sus viajes, por error o desconocimiento, pasan al lado nacional, donde son detenidos y obligados a actuar para las tropas nacionales y algunos de sus prisioneros.

-Día 23: 'La Consulta' de Ángel Camacho Cabrera. (Sinopsis: una señora mayor que responde al nombre de Encarnita se encuentra en la sala de espera de una consulta médica muy dedicada a sus labores de punto mientras espera a que la atiendan. De pronto su atención se desvía hacia la de un joven paciente que interrumpe la sala), y 'Figuras sin paisaje' de Jorge Márquez. (Sinopsis: Renata y Antolín se encuentran subidos en una barca sobre el mar de sus soledades. La incomprensión y la desidia que siente ella se enfrentan al pasotismo y el hastío que siente él, quien parece haberse librado de todo prejuicio).

-Día 24: 'Domingo Mañana' de J.L. Alonso de Santos. (Sinopsis: Un matrimonio de mediana edad en diferentes domingos por la mañana, en las cuatro estaciones, con música de Vivaldi al fondo. La situación, aparentemente cómica y trivial, se llena de elementos superrealistas y oníricos).

Un centenar de títulos desde 1983

El Grupo Municipal de Teatro se crea en 1983, y debuta en 1984 con la obra 'En la ardiente oscuridad', de Buero Vallejo. Desde entonces ha estrenado casi un centenar de títulos de distintos géneros teatrales.

Entre los numerosos premios recibidos, destaca el otorgado en el XV Certamen de Campillos: mejor obra y mejor interpretación femenina para Mª Victoria de Miguel con 'La gata sobre un tejado de zinc caliente', una versión libre de la obra basada en el texto del dramaturgo Tennessee Williams, cuya interpretación le valió también el Premio a la Mejor Obra en el Certamen Nacional de Teatro 'Villa de Pizarra 2014'.

En el XIII Certamen de Campillos, dos de sus componentes: Rafa Alijas y Mar Berlanga, fueron, asimismo, reconocidos como mejores intérpretes en la conocida obra de Adolfo Marsillach 'Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?'. En 2011 destacan dos reconocimientos: premio a la mejor interpretación masculina a Miguel López por su papel en 'Gaviotas subterráneas' en el XI Certamen de Campillos y en el III Certamen de Teatro de Olvera. Y ese mismo año recibió el Premio 'Torre Almenara 2011' como Mejor Entidad Cultural, concedido por la Fundación 24 Horas Deportivas de Estepona.

Además, el GMT 'Farándula' obtuvo en 2016 dos galardones en el XVI Certamen de Teatro 'Isidro Carbonero Villa de Campillos'. El espectáculo 'Mamás', una obra cómica de Marc Egea en la que dos mujeres cuentan su experiencia en el mundo de la maternidad, se alzó con el premio a la mejor intérprete femenina para Mercedes Bazán y la mejor escenografía. Desde 1998, el GMT 'Farándula' está dirigido por Jesús Luque.