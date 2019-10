Fangoria y Nancys Rubias en la nueva edición de Benalfest We Are Not DJs, Bauer, Olivia, Bullys y Koel completan el cartel de una cita que se consolida SUR MÁLAGA Jueves, 3 octubre 2019, 23:56

Tras el éxito del año pasado, Benalfest confirma que el próximo 12 de octubre celebra su segunda edición con grandes nombres como Fangoria, Nancys Rubias, We Are Not DJs, Bauer, Olivia, Bullys y Koel.

Al igual que el año pasado, otro de los puntos fuertes de Benalfest serán las distintas actividades que se celebrarán a lo largo del día en diferentes puntos de la ciudad. La Plaza de la Niña volverá a acoger #Benaldía, con los conciertos de Bullys, Comandante Twin y un grupo sorpresa, con entrada gratuita. Los Jardines del Muro serán el lugar favorito de los más pequeños, ya que será la zona #Benalbaby con distintas actividades y la actuación de QuimiRock

Para ir entrando en materia, el viernes 11 en la Plaza de la Niña dará comienzo el festival con una fiesta de bienvenida, también de acceso gratuito, en la que estarán Villanueva y Correos.