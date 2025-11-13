Vuelve Fancine en un fin de semana lleno de tapas en Málaga

La Universidad de Málaga vuelve a pulsar el interruptor del cine fantástico con la llegada de la 35 edición del Festival Fancine, que se celebra ... del 12 al 18 de noviembre con la energía como eje argumental. Bajo el lema 'Power ON!', el certamen invita a encender la imaginación y celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera. En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, que mantendrán intacto el espíritu libre, gamberro y singular del certamen. Más información

Viernes y sábado Ciclo 'Andalucía Flamenco', en el Cánovas

El ciclo Andalucía Flamenco del Teatro Cánovas recibe el viernes a Mercedes de Córdoba con su espectáculo 'Bailo, luego existo'. Será a partir de las 20 horas y el precio de las entradas es de 20 euros (18 en venta anticipada). El sábado Daniel Casares ofrecerá un recital, también a la misma hora y con el mismo precio de las entradas.

Este fin de semana Agenda de conciertos

Muchopelo celebra por todo lo alto este viernes (21 horas) la presentación de su nuevo videoclip 'Horas de Vuelo', realizado junto a Javier Ojeda. Durante la fiesta 'Mucho pelo party' en La Cochera se proyectará el videoclip en primicia y, además, podrás disfrutar de un DJ set, un showcase con banda en directo interpretando algunos temas y un sorteo especial. El sábado tomará el relevo en este espacio Quentin Gas & Los Zíngaros, con un concierto de clausura de 12moments'25.

En La Trinchera, el jueves llegará el tour Axel 25 años íntimo, el viernes el festival Grunge is not dead XXL, que rendirá homenaje a Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden y Alice In Chains y el sábado la gira 'Entre amores y errores' de Karavana. Por su parte, la París 15 recibirá el jueves a Guaco, el viernes a Mr. Proper y el sábado al dúo Delaporte.

Hasta el domingo 23 Ruta de la Tapa de Torremolinos

Torremolinos celebra 14 al 23 de noviembre su XVI Ruta de la Tapa. Este año contará con la adhesión de más de treinta establecimientos de restauración, divididos en las cuatro zonas de Torremolinos: La Carihuela-Bajondillo, El Calvario, Centro-Bajondillo y Playamar-Los Álamos, que ofrecerán por tres euros un aperitivo y una bebida. Más detalles

Viernes y sábado Hashtag Castañas en Jubrique

Degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, actividades de senderismo y música, entre otras actividades, se podrán disfrutar este viernes y el sábado en Jubrique en el evento Hashtag Castañas, que incluye además la presentación de un chocolate con castañas de Sabor a Málaga. Más detalles

Hasta el martes 23 Ruta de la Tapa en Rincón de la Victoria

Más de 40 establecimientos participan este año en la Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria, que celebrará su quinta edición del 14 al 23 de noviembre. Durante diez días, se podrá difrutar de un aperitivo con una bebida (caña, refresco o agua) por 3.5 euros. Más información

Hasta el martes 23 Ruta de la Tapa de Málaga

Más de 60 establecimientos repartidos por distintos puntos de la ciudad participan en la Ruta de la Tapa de Málaga, que ofrecen un aperitivo original creado especialmente para la ocasión, que se servirá con una cerveza San Miguel a un precio que oscila entre 5 y 7 euros. La iniciativa se celebra hasta el próximo 23 de noviembre. Más información

Viernes La Navidad llega a Torrox

El Ayuntamiento de Torrox encenderá e inaugurará oficialmente el alumbrado de Navidad este viernes. Desde las 18 horas, la céntrica plaza de La Constitución recibirá la actuación de todos los coros del municipio. Además, se instalará un mercadillo y se repartirán churros, chocolate y castañas entre los asistentes siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Este fin de semana Agenda de mercadillos

Este fin de semana se estrena en Málaga una iniciativa que busca dar segunda vida a objetos que no se usan en el hogar y obtener un rendimiento económico además. Tras una buena acogida en Madrid, aterrizará en Benajarafe del viernes al domingo. También este viernes se celebrará el Rastrillo Solidario en Fuengirola y el sábado arrancará en Benalmádena Puerto Market. Estos mercadillos forman parte de la ruta de compras de este 'finde', pero hay varios más.

Sábado Ángel Martín, en Marbella

El televisivo Ángel Martín llega este sábado a Marbella con su espectáculo 'Somos monos'. A partir de las 21 horas, reflexionará con su habitual ironía sobre cómo «el ser humano sólo utiliza un 10% del cerebro». La cita es el Palacio de Congresos de Marbella y el precio de las entradas disponibles es de 26 euros en adelante.

Domingo Mercado de quesos en Coín

Coín ofrecerá este domingo una visita ineludible para los amantes del queso con la celebración del Mercado Quesos de Málaga, que se celebrará en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce y contará con la participación de seis queserías. El horario es de 9 a 14.30 horas. Más información

Hasta el 11 de enero 'Godspell', en el Teatro del Soho

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Habrá funciones hasta el 11 de enero y el precio de las localidades es de 25 euros en adelante.