Vuelve Fancine en un fin de semana lleno de tapas en Málaga

También hay música y flamenco y la gastronomía copa las fiestas en la provincia

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:32

Comenta
  1. Hasta el martes 18

    Vuelve Fancine

La Universidad de Málaga vuelve a pulsar el interruptor del cine fantástico con la llegada de la 35 edición del Festival Fancine, que se celebra ... del 12 al 18 de noviembre con la energía como eje argumental. Bajo el lema 'Power ON!', el certamen invita a encender la imaginación y celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera. En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, que mantendrán intacto el espíritu libre, gamberro y singular del certamen. Más información

