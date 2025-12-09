Una exposición exhibe 14 dinosaurios animatronics a tamaño real en Málaga

Málaga Factory acoge hasta el próximo 27 de febrero DinoKids, una exposición que exhibe catorce dinosaurios animatronics a tamaño real. La actividad, pensada especialmente para ... niños y niñas de 3 a 9 años, cuenta con escenas decoradas para crear una experiencia inmersiva, y todos los dinosaurios cuentan con su panel informativo para aprender mientras se disfruta.

Al acceder, los niños recibirán un Quiz, un juego de preguntas y respuestas que deberán completar a lo largo del recorrido. Solo tendrán que observar, leer la señalética y descubrir curiosidades en cada escena. Al entregar el Quiz completo, recibirán su Diploma de Paleontólogo Junior personalizado.

Además, durante el recorrido hay tres photocalls temáticos: dentro de huevos gigantes de dinosaurio, 'tirando' de la cola de un Spinosaurus o 'asustando' a un enorme T-Rex.

DinoKids puede visitarse hasta el 5 de enero de lunes a viernes de 17 a 21 horas (último acceso 20 horas) y los sábados y domingos de 10 a 21 horas (último acceso, 20 horas). El horario del 7 de enero al 27 febrero será el mismo salvo los domingos, que permanecerá cerrado.

El precio de las localidades es de 7 euros para niños (2–12 años) y de 9 para adultos. Hay un pack familiar (2 adultos + 2 niños) por 28 euros y un pack grupal (10 personas) que cuesta 60 euros. Pueden comprarse las entradas en taquilla u online.