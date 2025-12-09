Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una exposición exhibe 14 dinosaurios animatronics a tamaño real en Málaga

La actividad, pensada especialmente para niños hasta 9 años, puede visitarse hasta el próximo 27 de febrero

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:47

Comenta

Málaga Factory acoge hasta el próximo 27 de febrero DinoKids, una exposición que exhibe catorce dinosaurios animatronics a tamaño real. La actividad, pensada especialmente para ... niños y niñas de 3 a 9 años, cuenta con escenas decoradas para crear una experiencia inmersiva, y todos los dinosaurios cuentan con su panel informativo para aprender mientras se disfruta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  5. 5 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  6. 6

    Los desayunos más originales y contundentes de Málaga: 16 paradas para empezar el día con fuerza
  7. 7 En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse
  8. 8 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  9. 9

    Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una exposición exhibe 14 dinosaurios animatronics a tamaño real en Málaga

Una exposición exhibe 14 dinosaurios animatronics a tamaño real en Málaga