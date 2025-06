La experiencia gastronómica de Starlite Occident: cuando la música se sirve con el mejor sabor

SUR Marbella Viernes, 27 de junio 2025, 11:20 Compartir

Starlite Occident no solo se escucha. También se saborea. El festival boutique de referencia en Europa ha vuelto a encender sus luces en Marbella con una propuesta que va mucho más allá de la música. En su decimocuarta edición, el evento suma a su ya imbatible cartel de artistas una experiencia culinaria de altura que transforma cada noche en una fiesta para los sentidos.

Desde el 13 de junio y hasta el 30 de agosto, la emblemática cantera de Nagüeles se convierte en el epicentro del verano marbellí. Y no solo por los más de 50 conciertos que trae la programación del festival —con nombres como Will Smith, Marc Anthony, Pet Shop Boys, Raphael, Alejandro Fernández o Nathy Peluso—, sino por una sofisticada y sorprendente oferta gastronómica que no deja indiferente a nadie.

Cinco restaurantes temáticos y un variado Food Hall conforman una oferta culinaria pensada para disfrutar con todos los sentidos. En Starlite Occident, cenar no es una pausa entre conciertos, sino parte esencial del espectáculo.

Cinco restaurantes para saborear el festival

La diversidad de propuestas es uno de los puntos fuertes de Starlite Occident. Los visitantes pueden viajar de Perú o a Italia sin salir de la cantera. Tanabata ofrece una cuidada fusión de cocina Nikkei —donde Japón y Perú se dan la mano en cada bocado—, mientras que Temazo rinde homenaje al producto mediterráneo con carnes y pescados al carbón en una atmósfera vibrante.

Para los amantes de la pasta y la tradición italiana, Raffaella recrea el alma de una auténtica trattoria, aunque con un toque contemporáneo. La propuesta mexicana se sirve en Ánima, un rincón colorido, informal y sabroso que pone el acento en los tacos y sabores callejeros de México. Y para quienes buscan lo más exclusivo, Sandra's Caviar Bar eleva el lujo gastronómico con champán y caviar en un entorno de lo más sofisticado.

Además, Starlite Occident cuenta con un amplio Food Hall, donde ofrece una alternativa más desenfadada pero igual de cuidada, ideal para los que prefieren comer sobre la marcha sin renunciar a la calidad.

Una noche completa: cena, concierto y fiesta

La experiencia de Starlite Occident no termina con la cena ni con los conciertos. Al caer la medianoche, el espacio Sessions se transforma en un club nocturno al aire libre donde DJ sets, after parties y shows en vivo alargan la magia hasta el amanecer.

La fórmula parece imbatible: alta cocina, música internacional, noches de verano bajo las estrellas y una producción que apuesta por la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Todo ello en un entorno natural privilegiado, con una acústica única y un público entregado.

Mucho más que un festival

Starlite Occident sigue demostrando por qué se ha ganado el título de mejor festival boutique del mundo. Aquí, cada detalle cuenta. Desde la selección musical —que abarca todos los estilos y generaciones— hasta la propuesta culinaria, que brilla con luz propia. No se trata solo de ver a tus artistas favoritos, sino de vivir una experiencia completa donde los sentidos están en constante celebración. Y donde Marbella, una vez más, se convierte en capital internacional de la música, el ocio y la gastronomía.