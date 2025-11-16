Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ermita de San Antonio de Padua, en el paraje de Bentomí o Bentomiz

El día que escondieron a San Antonio en un pueblo de la Serranía de Ronda y nació una ermita

Durante la Guerra Civil, dos vecinos de Pujerra ocultaron la imagen religiosa para salvarla de la destrucción, lo que años después propició que se construyera allí una capilla

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Eran tiempos convulsos, en los que las imágenes religiosas podían ser destruidas o quemadas por miedo, venganza o furia colectiva. Tanto en los años previos ... como en la propia Guerra Civil hubo numerosos casos en la geografía nacional en la que desaparecieron o se rompieron valiosas esculturas de santos o vírgenes. Pero hay notables excepciones, como la que se cuenta en Pujerra, donde dos vecinos hicieron todo lo posible para salvar a San Antonio de Padua, patrón del pueblo.

