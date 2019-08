Cudeca rendirá tributo al rock en 'Music Story' para recaudar fondos El espectáculo se celebrará el 6 de septiembre en Benalmádena y contará con las actuaciones de The Soaks, The Silver Beats y Los Remolones EUROPA PRESS Sábado, 31 agosto 2019, 15:48

La Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer organiza el 'Music Story'-Festival de Tributos Solidario Pop/Rock con el objetivo de recaudar fondos para seguir cuidando a personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado.

El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Benalmádena el próximo 6 de septiembre a las 21.00 horas y contará con las actuaciones de los grupos The Soaks (tributo bandas años 60 y 70); The Silver Beats (tributo a The Beatles); y Los Remolones (tributo a los Ramones).

El precio de la entrada es de 10 euros y se puede adquirir en www.entradium.com. El precio de la entrada en la puerta del recinto el día del festival será de 12 euros, según ha informado Cudeca en una nota de prensa.

La apertura de puertas será a las 20.30 horas y habrá instalada una barra solidaria, gestionada por personal de la fundación y voluntarios, para bebidas y comida. Los menores de 16 años han de ir acompañados de un progenitor o tutor legal.