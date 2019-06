Conciertos, marionetas, flamenco y cuentacuentos en el último fin de semana de junio Zenet, en concierto. / F. T. Agenda de ocio El 'Terral' continúa en el Teatro Cervantes con tres nuevas actuaciones, mientras que 'El espejo negro' llevará su onírico espectáculo de marionetas gigantes al Echegaray y la calle Alcazabilla acogerá la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga, entre otras actividades RAQUEL MERINO y ISABEL MÉNDEZ Málaga Miércoles, 26 junio 2019, 20:03

El 'Terral' continúa este fin de semana en el Teatro Cervantes con las actuaciones de Toni Zenet, Rufus Wainwright y Ute Lemper. Pero, la música no será la única protagonista en la recta final de este mes de junio, en la que ocupará un espacio destacado de la agenda de ocio las marionetas de 'El espejo negro' y el Festival Peneque; la expresión artística al aire libre, con un certamen de pintura en el entorno del Museo de Málaga, y dos sesiones de cuentacuentos en francés en el Cánovas del Castillo. El flamenco también estará presente con la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que reunirá a lo mejor del género de Jerez y Málaga en la calle Alcazabilla. Además, verdiales, exposiciones y mucho más para que este último fin de semana de junio deje un buen sabor de boca.

Viernes, sábado y domingo El 'Terral' trae al Cervantes a Zenet, Rufus Wainwright y Ute Lemper

Rufus Wainwright. / EFE

El malagueño Toni Zenet se sube este viernes (20.30 horas) al escenario del Teatro Cervantes para llenarlo del sentimiento de los clásicos más trascendentes de la música cuba incluidos en su disco'La Guapería'. Zenet aporta una aire nuevo a conocidos temas de Bola de Nieve, Olga Guillot, Celeste Mendoza y Nelson Pinedo, a los que aporta un aire nuevo. Les imprime un halo de modernidad, un estilo personal y hasta un toque de aquello que nunca esperas, pero que ocurre cuando Zenet se decide a cantar. El precio de las entradas oscila entre los 11 y los 30 euros.

El sábado (20.30 horas) le toca el turno a Rufus Wainwright, uno de los magos de la fusión contemporánea, capaz de ir del pop a la ópera o al sonido Broadway sin cambiar de piano, quien recala en el teatro malagueño con la gira aniversario de los 20 años del lanzamiento de su primer trabajo de estudio, bautizado con su propio nombre. Precio: entre los 18 y 54 euros.

Y el domingo, la diva de la canción europea Ute Lemper visita el Cervantes con 'Songs from the broken heart', un álbum en el que reúne una selección de canciones con letras de Charles Bukowski y Paulo Coelho, junto con otras de Pablo Neruda, Léo Ferré, Jacques Brel, Nick Cave, Tom Waits, Philip Glass y Kurt Weill; historias todas al borde de la vida. Acompaña a la cantante alemana una banda formada por piano, teclado, bajo y bandoleón. Precio: entre los 12 y 36 euros

Del viernes al domingo Festival Peneque, en el Eduardo Ocón

El recinto Eduardo Ocón acoge este certamen que lleva el nombre del personaje más famoso de la 'factoría Pino': Peneque, el valiente. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa. Una «apuesta por la cultura compartida» en palabras de la nueva concejala de Cultura, Noelia Losada, quien ha reivindicado la necesidad de «acercar esta cultura de los títeres a los más pequeños». La primera de las representaciones del fin de semana se llevará a cabo el viernes 28, a las 20.30 horas, y correrá a cargo de los malagueños Nuevo Teatro Musical & El Asteroide que llevarán al escenario el espectáculo musical 'El guardián de los sueños'. Por su parte, el sábado 29, también a las 20.30 horas, le tocará el turno a la compañía sevillana Producciones Búho y su versión para marionetas de 'La ratita presumida'. Y ya el domingo 30, a las 18.30 horas, cerrará el festival el grupo madrileño Tropos Teatro con un clásico: 'Caperucita roja', el domingo 30 a las 18.30 horas, a cargo del grupo madrileño Tropos Teatro. La entrada es libre.

Viernes y sábado El 'Espejismo' del Espejo Negro en el Echegaray

Un momento del espectáculo 'Espejismo'. / Germán Pozo

La compañía malagueña Espejo Negro regresa al Teatro Echegaray con un espectáculo redondo, fino en las formas y gamberro en el fondo, como describía la redactora de SUR Regina Sotorrío el pasado mes de febrero. 'Espejismo' es un alegato a la libertad de expresión de la que Ángel Calvente hace uso durante la hora y media de 'Espejismo'. Porque aquí, como corresponde, no se deja títere con cabeza (a veces, literalmente). Los números musicales y los gags se suceden en un espectáculo en el que los 'manipuladores' dan más la cara que nunca. Ángel Calvente, su hijo Laín Calvente y José Vera no se esconden en la oscuridad. Unas veces son el cuerpo de la marioneta o una parte de ella; otras ellos mismos actúan directamente frente al público. Las funciones son este viernes y el sábado. Hora: 20.30. Entradas: 15 euros.

Sábado XIX Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre 'José María Martín Carpena'

El XIX Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre 'José María Martín Carpena' se celebrará este sábado, 29 de junio, y tendrá como temática el entorno del Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. El encuentro está organizado por la Asociación de Vecinos El Martinete en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. Las obras podrán reflejar las calles, plazas, parques o monumentos comprendidos en el entorno del museo malagueño. Las inscripciones se realizarán en el Museo de Málaga, el mismo día del certamen, de 09.00 a 11.30 horas. Más información

Viernes y sábado 'Noches Al-Loárabe' en Álora

Álora vuelve al pasado este fin de semana con la celebración de sus 'Noches Al-Loárabe', que arrancarán este viernes y el sábado a las 20 horas con numerosas actividades relacionadas con el antiguo Al-Ándalus, como un zoco con productos artesanales. Tanbién se podrán disfrutar de visitas guiadas, conferencias, conciertos, cuentacuentos, comida marroquí o acceso libre y gratuito al Museo Municipal y al Aljibe árabe, entre otras propuestas.

Viernes y sábado VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga

Teresa Porras y Francisco Oblaré, con Miguel Astorga, Carmen González y María José Santiago. / SUR

Málaga y Jerez quedarán unidas por el flamenco este viernes y sábado en la calle Alcazabilla, con el Teatro Romano y la Alcazaba como testigos, merced a la iniciativa del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación de Málaga, en el marco de la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga. Virginia Gámez, Amparo 'La Repompilla', Miguel Astorga, Carmen González, Bonela Hijo, Ríos Cabrillana y el broche final de María José Santiago con el espectáculo 'Jerez Jerez' componen el elenco del Festival de Flamenco Ciudad de Málaga que este año alcanza su cuadragésima edición. Toda la información aquí.

Viernes XXI Encuentro e Verdiales y VIII Encuentro de Escuelas de Verdiales Puerto de la Torre

Si eres un apasionado o apasionada de los verdiales, este viernes tienes una cita en la caseta municipal del recinto ferial del Puerto de la Torre. En este emplazamiento se celebrará, a partir de las 21.00 horas, una nueva edición del Encuentro de Verdiales y el Encuentro de Escuelas Verdiales, que organizan la Asociación verdialera Antonio Millán 'Palomillo' y en la que colaboran la Federación Provincial de Pandas de Verdiales. El pregón correrá a cargo de Francisco Reina González.

Hasta la madrugada del lunes Fiestas de San Pedro en Arriate

Arriate invita a disfrutar este fin de semana de su Feria de San Pedro, que tienen como singularidad la celebración de una segunda procesión del Corpus Christi este sábado de acuerdo con un privilegio que se le concedió en el siglo XVIII a esta localidad para hacer posible que los vecinos del pueblo que salían a segar en la fecha del primer Corpus no se perdieran este evento religioso. La feria marca el inicio oficioso del verano en esta localidad de la Serranía de Ronda que conserva muchas tradiciones singulares.

Viernes La OFM y el Coro de Ópera en la Catedral

Se inicia un ciclo exposición Pedro de Mena y en el primero de los conciertos a celebrar intervienen la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro de Ópera de Málaga con un programa de marcado interés: 'Te Deum' de Marco Antonio Charpentier y 'Gloria' de Antonio Vivaldi. Director, Jordi Casas. El viernes 28, a las 20.30 horas, en la Catedral.

Viernes Cuentacuentos en francés en la Biblioteca Cánovas del Castillo

La Biblioteca Cánovas del Castillo, situado en el Centro Cultural MVA (calle Ollerías, 34), acogerá el viernes una doble sesión de 'Silva, la cuentacuentos del viento', alter ego de la narradora bilingüe Angus Toro, que tratará de acercar a los participantes a la lengua francesa, adaptando su contenido a un nivel básico para que todos puedan disfrutar de los cuentos e historias programados.

La primera sesión está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 14 años y se celebrará a las 18.00 horas en la Sala Juvenil. Para los más pequeños, Angus Toro ha elegido 'Cric et crac, l'histoire est dans le sac' ('Cric y crac, la historia está en el saco'), que relata historias locas para aprender palabras y expresiones de modo divertido. Entre otras, un niño pequeño al que no le gustaba lavarse, una rana muy sabrosa, un pollo con una sola pata y una manzana que no quería ser manzana.

La segunda sesión está destinada a jóvenes a partir de 14 años y se llevará a cabo a las 19.30 h. en la Sala de Conferencias. Para los más mayores, Toro se ha decantado por 'Contes de la lune d'argent' ('Cuentos de la luna de plata'), con leyendas como la de la Alcazaba de Málaga y el Sultán o la del Generalife de Granada y el joven príncipe que, fascinado por la astronomía, se enamora de una estrella.

Los que quieran participar en estas actividades de carácter gratuito, deberán inscribirse de forma online, mediante el formulario que aparece aquí. El número de plazas es de 25 por sesión.

Del viernes al domingo Feria de Almayate

Almayate se encuentra este fin de semana de feria en honor a San Pedro y San Pablo, concretamente del 28 al 30 de junio. Las actuaciones principales serán la del artista local Rafael Garcel en la noche del viernes 28, mientras que Rocío Ojuelos actuará el sábado 29 y vendrá precedida de José Bustamante. Por otra parte, el gaditano Fran Ocaña será el encargado de ponerle música de calidad a la noche del domingo 30 de junio. Además de estas actuaciones musicales, se pondrán en valor «actividades tradicionales» de la localidad, como la carrera de cintas a caballo, la exhibición de enganches y el posterior pasacalles. Tampoco faltarán las actividades deportivas en la playa de El Hornillo ni la tradicional paella popular del domingo.

Del viernes al domingo Feria en Caleta de Vélez

Calete de Vélez también despide con fiesta el mes de junio, ya que celebra su feria hasta el domingo. Entre las actividades programadas destacan las actuaciones de Las Carlotas en la noche del viernes (23:00 horas) y el artista de fusión Rasel para el sábado (23:30 horas), con Sau DJ's para ambientar la noche con los más jóvenes

También habrá una cena de mayores el viernes por la noche, sardinada popular el sábado y paella del domingo, elaborada por la Asociación Sin Edades, mientras que AVOI se encargará de la barra.

Sábado Música de cine en el María Cristina

La Coral San Felipe Neri fundada en 1974 en la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri de Málaga, cuyo director es José Antonio Gómez y en unión de un grupo orquestal, ofrecen un concierto con temas de música de cine así como arreglos realizados por el propio director del mismo. Será el sábado, a las 20.00 horas, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina (Calle Marqués de Valdecañas, 2)

Hasta la madrugada del lunes Feria en La Cala del Moral

La Cala del Moral celebra este fin de semana su feria, que este año cumple su medio siglo de historia. Entre las actividades más tradicionales no faltará ni la ya famosa regata de jábegas el sábado ni el concurso de pesca organizado por la Peña El Chambel el domingo, según destaca Javier Almellones. También se celebrará un torneo de fútbol y una carrera popular con salida desde la caseta oficial. La actuación principal del sábado noche será la del artista Javi Cantero, que presenta su nuevo disco, 'El tren de la vida', en la en la caseta oficial a partir de las 23.00 horas. Previamente al artista, actuará el grupo Radio 80.

Hasta el 12 de julio Exposición 'Paisajes del Interior', en el Colegio de Aparejadores

Este viernes a las 20.30 horas se inaugura en la Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos la muestra pictórica 'Paisajes del Interior', de Justo Mesa. El artista cordobés afincado en Cádiz, formado como Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte Cádiz, presenta una recopilación de su obra más reciente, en la que se mezclan retratos, con autorretratos y paisajes, todos ellos plasmados desde una visión realista. La riqueza de las distintas técnicas utilizadas, que pasan del grafito y las aguadas, al carbón prensado, óleo y acuarela, logran expresar a través del espejo del pintor, un mundo propio, que inmortaliza el alma de sus modelos y paisajes.

La exposición estará abierta hasta el día 12 de julio y puede visitarse de lunes a jueves en horario de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00h a 19:00 horas. (a partir de julio sólo mañanas). Los viernes, de 10 a 14 horas.

Hasta el 3 de agosto 'Lázaro de Tormes', con Pata Teatro

El ciclo 'Clásicos del Verano' vuelve este año al patio del Colegio Prácticas Nº1 (Plaza de la Constitución), en Málaga capital, para hacer disfrutar del teatro en las noches del verano. En esta octava edición la compañía Pata Teatro se encargará de representar el clásico 'Lázaro de Tormes' del 1 de julio hasta el 3 de agosto, de lunes a sábado, a partir de las 22:00 horasl. Las entradas del espectáculo cuestan 14 los lunes, martes y miércoles, y 16 euros los jueves, viernes y sábados. Se pueden adquirir en la taquilla del Colegio (Plaza de la Constitución), de 21:00 a 22:00 horas (de lunes a sábado) o en la página www.entradium.com.

Hasta el 6 de septiembre Exposición de Salvador Calvo en el Centro Cultural MVA, situado en calle Ollerías, 34

El pintor y escultor malagueño Salvador Calvo recala a partir de este jueves en el Centro Cultural Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA), en calle Ollerías, 34, con la muestra 'A la luz del silencio'. «El resultado de mi obra artística actual es el fruto de toda una vida de trabajo, investigación y vivencias en diferentes países y culturas», así describe su bagaje creativo este artista nacido en Istán, que ha vivido más de dos décadas en Chicago. En 'A la luz del silencio', vuelve a ahondar en su «mundo emocional e inquietudes intelectuales» en una atmósfera que trata de adentrarse en el enigmático mundo de los sueños y que también recuerda en ocasiones el entorno tecnológico actual. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas; menos en julio y agosto que el horario será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. Los festivos permanecerá cerrado. La entrada es gratuita.

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Carmen Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 15 de septiembre 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros), aunque pueden conseguirse descuentos a través de Oferplan (ver aquí).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición

Hasta el 22 de septiembre La exposición de Lego más grande de Europa llega a Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa puede visitarse ya en la esquina de oro del Puerto de Málaga. Tras la salida de Artsenal, el espacio ubicado entre el Muelle Uno y el Palmeral de las Sorpresas es ocupado por esta muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. La exposición se dividirá en doce zonas y entre las obras destacará una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas costarán entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más