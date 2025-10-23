Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yunquera celebra este fin de semana su Feria del Vino y la Castaña.
Castañas, música y teatro toman la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga

El festival MOSMA copa los teatros Cervantes y Echegaray

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:15

  1. Del viernes al domingo

    Festival MOSMA

La décima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual, toma este fin de semana los teatros Echegaray y Cervantes. El ... viernes (20 horas), el Echegaray acoge los Premios Jerry Goldsmith, los más longevos del mundo de la música para el medio audiovisual. La entrada será libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla y online a través de Uniticket. Los ganadores de los Jerry Goldsmith Awards abrirán los MOSMA Encuentros, el sábado 25 a las 11 en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, con acceso libre hasta completar el aforo. Allí, a las 12.30 h, tendrá lugar la charla con el compositor francés Éric Demarsan.

diariosur Castañas, música y teatro toman la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga

