Castañas, música y teatro toman la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga

La décima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual, toma este fin de semana los teatros Echegaray y Cervantes. El ... viernes (20 horas), el Echegaray acoge los Premios Jerry Goldsmith, los más longevos del mundo de la música para el medio audiovisual. La entrada será libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla y online a través de Uniticket. Los ganadores de los Jerry Goldsmith Awards abrirán los MOSMA Encuentros, el sábado 25 a las 11 en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, con acceso libre hasta completar el aforo. Allí, a las 12.30 h, tendrá lugar la charla con el compositor francés Éric Demarsan.

La música en directo comenzará a sonar en MOSMA el sábado 25 en el Teatro Cervantes (19.00 horas, precio único de las entradas 20 euros) con el Concierto 1 MOSMA 10º Aniversario, con la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de Cámara de Granada, dirigido por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell. El domingo 26 empezará la jornada en el Salón Rossini del Teatro Cervantes (12.30 horas acceso libre hasta completar el aforo), con un encuentro con el compositor Roque Baños. Por la tarde, de nuevo en el Cervantes (19 horas, 20 euros precio único), será el Concierto 2. MOSMA 10º Aniversario, de nuevo con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell. Incluirá piezas de Eric DeMarsan, Joan Martorell, Sergio de la Puente, Luc Suárez, Roque Baños y un homenaje a Lalo Schifrin.

Este fin de semana Agenda de conciertos

El jueves, el grupo malagueño Nado libre presentará en el Cánovas su primer LP, 'Plural'. El sábado, el metal será protagonista en La Cochera con la celebración de Metalmanía (22 horas), mientras que a la Trinchera llegará la tercera edición de Invert the Cross Deathfest con Teething, Decadence, los austriacos VxPxOxAxAxWxAxMxC, los jienenses Waano (Brutal Deathcore) y los malagueños Abysser (Post Death). Por su parte, la París 15 recibe a Don Osvado, el grupo argentino heredero de Callejeros.

Viernes Tardeo solidario en el Balneario

La Fundación Olivares y FMAEC se unen para celebrar un tardeo solidario este viernes en Málaga capital. La cita será en el Balneario a partir de las cinco de la tarde y contará con música en directo. El precio de las localidades es de 20 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la lucha contra el cáncer.

Viernes y sábado 'Palíndromo', en el Cánovas

Una pareja se despierta el día después de haber terminado su relación, pero ninguno se acuerda de los motivos de la ruptura. Tendrán que decidir qué quieren ser el uno para el otro, mirando hacia el futuro y recordando su pasado para entender el camino que siguieron para llegar hasta donde están. Este es el argumento de 'Palíndromo', montaje teatral que se estrena este fin de semana en el Cánovas. Las funciones serán tanto el viernes como el sábado a las 20 horas y el precio de las entradas es de 8 euros.

Sábado y domingo Feria del Vino y la Castaña en Yunquera

Yunquera celebra este sábado y el domingo una nueva edición de su popular Feria del Vino y la Castaña, que rendirá homenaje a las tradiciones y costumbres del municipio. Entre otras actividades, se ofrecerán rutas paisajísticas, degustaciones, actuaciones musicales, mercado artesanal y comercial, además de propuestas para todas las edades. Más detalles

Del viernes al domingo Festival Manga Costa del sol

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona acoge del viernes al domingo la tercera edición del Festival Manga de las Costa del Sol Vol.3, uno de los encuentros más importantes dedicados al manga, el anime y la cultura japonesa contemporánea en Andalucía. Contará con pasarelas mini cosplay, con zona de videojuegos con torneos de distintas modalidades, y distintos expositores, donde los asistentes podrán encontrar stands de tiendas especializadas, artistas locales y autores manga, así como productos exclusivos. También habrá competiciones TCG, conciertos, gastronomía, talleres culturales, charlas y concursos de cosplay y la fiesta oficial OtakuDisco. La inauguración tendrá lugar el viernes a partir de las 16.00 horas, y cerrará a las 21.00 horas, mientras que el horario del sábado y del domingo será de 10.00 a 21.00 horas. Las entradas tienen un precio de un euro el viernes, de 3,50 euros el sábado y de 2,50 euros el domingo.

Hasta el 2 de noviembre El Galeón Andalucía, en Benalmádena

El Galeón Andalucía puede visitarse en el puerto deportivo de Benalmádena, donde permanecerá atracado hasta el próximo 2 de noviembre. Con cinco cubiertas accesibles al público, se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos. Más información