Jazz, tapas y muchas fiestas para disfrutar del fin de semana en Málaga

Este jueves llega a su fin la Fiesta del Cine, que comenzó el lunes a celebrar su XXV edición. Durante cuatro días se pueden ver ... las películas en carteler por sólo 3,5 euros. Más detalles

Hasta el lunes Festival de Jazz

El Festival Internacional de Jazz celebra hasta el lunes su 39 edición. Este fin de semana podrán disfrutarse de varios espectáculos, siempre a las ocho de la tarde en el Teatro Cervantes:

- Jueves: Victor Wooten & The Wooten Brothers. Entradas de 14 a 42€.

- Viernes: Cécile Mclorin Salvant. Premio Málagajazz. Entrada de 16 a 48€.

- Sábado: Mammal Hands. Enradas de 12 a 36€.

Domingo: Al Di Meola Acoustic Trio. Premio CIFU. Entradas de 16 a 48€

Lunes: Avishai Cohen Quintet. Entradas de 14 a 42€

Actividades paralelas

El Gremio. Auditorio Curro Román (distrito Este). Viernes, 13.00 horas. Entrada libre

Escandaloso Xpósito. Plaza de Jerónimo Cuervo. Sábado, 18.00 horas. Entrada libre.

Dani Domínguez. Auditorio Curro Román. Domingo, 13.00 horas. Entrada libre.

Carmen Lancho y Jose Carra Cuarteto. Plaza de Jerónimo Cuervo. Domingo, 18.00 horas. Entrada libre.

Del jueves al sábado Gráficas!

La charla 'La realidad supera la ficción' que pronunciarán Cristina Durán, Premio Nacional de Cómic 2019, y Rocío Quillahuaman, autora peruana abrirá este jueves a las 18.30 horas en el Centro Andaluz de las Letras el ciclo Gráficas! Esta iniciativa se propone fomentar y promover el talento joven mediante varias masterclass y talleres formativos a cargo de las autoras invitadas en diversos espacios. Así en la primera jornada Natacha Bustos, comisaria y dibujante en exclusiva de Marvel, impartirá la primera masterclass, titulada 'Cómo se hace un cómic para Marvel', a las 10.30 horas. Le seguirá Sandra Carmona con la masterclass 'Dibujar nuevas heroínas' a las 12,30 horas. Ambas se realizarán para alumnado de secundaria gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja, que acoge ambas actividades en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. De forma paralela la Escuela de Arte San Telmo acogerá el taller 'Historietas en las redes' que impartirá Rocío Quillahuaman a las 12 horas.

El viernes, Ilu Ros desarrollará el taller 'Ilustrar literatura' en la Escuela de Arte San Telmo con alumnado de bachillerato de arte a partir de las 13 horas. María Lechuga hará lo propio en 'Una viñeta desde cero' ante estudiantes del IES Jesús Marín a las 13.30 horas. Por la tarde, Camille Vannier ofrecerá la masterclass 'Cómic sin filtros' en la Escuela de Arte San Telmo desde las 17 horas. Además, el sábado habrá una sesión formativa, abierta a todos los públicos y edades, que realizará Raquel Gu, titulada 'Vivir con humor gráfico'. La ilustradora mostrará su proceso creativo y esbozará una serie de dibujos acompañada por quienes asistan. Será a las 12 horas en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación Provincial de Málaga, con inscripción previa.

Del viernes al domingo Feria Stock! Outlet Málaga

Moda para todos, accesorios, decoración para el hogar, gadgets, artículos y complementos deportivos y así hasta miles de artículos más. La feria Stock! Outlet Málaga vuelve este fin de semana, y se celebrará en el Palacio de Congresos de Torremolinos con descuentos de hasta el 80%, según anuncian. Más información

Hasta el sábado Ruta de la Tapa del Cine en Benalmádena

La Ruta de la Tapa de Cine de Benalmádena, que ofrece un aperitivo y bebida por 3 euros, puede disfrutarse hasta este sábado. Esta novena edición cuenta con récord de participación, ya que de 30 establecimientos de los tres núcleos del municipio: Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo se han adherido a esta inciativa, que también ofrece premios para los comensales. Más detalles

Jueves y viernes Celebración del Día del Urbanismo

Este sábado se celebra el Día Mundial del Urbanismo, una conmemoración instaurada en 1949 para apelar a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas respecto al desarrollo de ciudades y territorios. Málaga albergará esta semana dos actividades, coincidiendo con esta efeméride, que se desarrollarán el jueves y el viernes. Más información

Hasta el domingo Ruta de la Tapa de Alhaurín de la Torre

El tomate es protagonista en Alhaurín de la Torre este fin de semana, que celera la tercera edición de su Ruta de la Tapa. Un total de 20 establecimientos participan en esta iniciativa, que ofrece aperitivo y bebida por 4 euros. Más detalles

Del viernes al domingo Fiesta del Conejo en Parauta

El conejo y la gastronomía serrana son protagonistas en Parauta, que del viernes 7 al domingo 9 celebra la Fiesta del Conejo. La celebración incluye música en directo, degustaciones y actividades para los más pequeños, entre otras propuestas. Más información

Sábado y domingo Feria del Jamón en Campillos

Campillos celebra este fin de semana una de sus citas claves del calendario: la Feria del Jamón y los productos del cerdo, que este año cumple su XVII edición. Considerada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, reunirá en el Parque José María Hinojosa a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación. Aunque el jamón es el producto estrella de la cita, no faltarán otros manjares como el salchichón, la morcilla, el queso o el aceite de oliva, entre otros. Más detalles

Este fin de semana Agenda de conciertos

El emblemático dúo Los Pecos llega este sábado a Málaga con su gira 'Dos voces y una historia', que recalará en el Palacio de Deportes (21 horas). Además, la sala Trinchera recibe el jueves a Cachumba, el viernes el 'Dual Tour' de Piezas & Jayder y el sábado a Malmö 040 con su 'Los de Siempre Tour', donde presentarán su primer disco. Paralelamente, este viernes estará Rigoberta Bandini en la París 15 (con entradas agotadas ya), el sábado el grupo malagueño Im-Pulse, que rinde tributo a Pink Floyd, y el domingo actuará la cantautora argentina Angela Leiva. En La Cochera, por su parte, el viernes Momo Cortés celebra los 50 años de 'Bohemian Rapsody' con una gira en homenaje a Queen. El sábado se podrá ver 'La suerte está echada', el tour de presentación por salas de los nuevos discos de Ciclonautas y Malaputa, 'Ecdisis' y 'De raíz', respectivamente; a los que en Málaga se les sumará como banda invitada los sevillanos Rienda Suelta. El domingo será el turno de Lucía Leiva con 'Tiempo al tiempo'.

Sábado Fiesta de la Castaña de Alcaucín

Alcaucín invitará a degustar este sábado 400 kilos de castañas, así como batatas asadas, mantecados y anís. Será en la Fiesta de la Castaña, declarada de Interés Turística Provincial, y que ofrecerá también a los asistentes pollo asado con patatas y como postre dulces típicos del pueblo regados con anís. Las degustaciones irán acompañadas de otras actividades durante todo el día. Más detalles

Hasta el 11 de enero 'Godspell', en el Teatro del Soho

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. Habrá funciones hasta el 11 de enero y el precio de las localidades es de 25 euros en adelante.

Viernes y sábado Cánovas Flamenco

El ciclo Cánovas Flamenco recibe este viernes a Dani de Morón, que actuará a las 20 horas. El precio de las entradas es de 20 euros en taquilla (18 en venta anticipada) mientras que el sábado llegará Pedro el Granaíno, con los mismos precios y también a las 20 horas.

Sábado 'Se traspasan', en el Echegaray

Arboleya y Derlinchán son dos agentes comerciales que, buscando un futuro mejor, se encuentran en una sala de espera. Allí, desamparados y desesperados, se conocerán o creerán reconocerse, pero una extraña llamada les pedirá que dejen de comprar y vender... Ahora, deben buscar a quién traspasárselo todo. Ese es el argumento de 'Se traspasan', que llega este sábado al Teatro Echegaray a las 20 horas. El precio de las localidades es de 20 euros.

Sábado XXI Festival Itinerante de Verdiales en Colmenar

Colmenar será este sábado el anfitrión del XXI Festival Itinerante de Verdiales de la Diputación de Málaga. Actuarán las pandas Santo Pitar y Primera del Puerto, de estilo Montes; Raíces de Málaga y El Borge, de estilo Comares; y El Sexmo, Los Moras y Los Lagares, de estilo Almogía. El encuentro dará comienzo a las 17.30 horas con el encuentro de las pandas en el polideportivo de Colmenar, desde donde arrancará un pasacalles hasta el recinto de la piscina municipal. A las 18.00 horas dará comienzo el festival, con entrada libre y gratuita.

Domingo Mercado Moscatel en Almáchar

Uvas pasas, vinos y vermut, pero también embutidos, quesos, miel, mermelada, pan o mantecados, entre otros productos artesanales, podrán adquirirse y degustarse en el Mercado Moscatel de Almáchar, que se celebra este domingo. El parque María Zambrano de la localidad será el escenario de la novena edición de este evento, que contará con 15 expositores donde podrán comprarse distintos artículos durante todo el día. Más información