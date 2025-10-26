El Teatro Cervantes acoge el martes 28 el concierto anual de Manos Unidas

El Teatro Cervantes acogerá el martes 28 de octubre el concierto anual de Manos Unidas, que celebra su LXVI aniversario. La Orquesta Sinfónica de Málaga, ... bajo la batuta del director Rubén Díez, ofrecerá este recital, que contará con Antonio Ortiz al piano, las sopranos Alba Chantar y Lucía Millán y la bailaora Carmen Camacho. El espectáculo comenzará a las 20 horas. Las entradas, que cuestan de 10 euros en adelante, pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Cervantes de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas así como en www.unientradas.es.

También es posible realizar donativos ya que se cuenta con una Fila 0 en la cuenta ES20 2103 0146 92 0030707347 y al bizum (Manos Unidas), 02280. La recaudación se destinará para financiar proyectos de desarrollo en países de América África y Asia de esta ONG.

El programa tendrá una primera parte con el 'Concierto para piano y orquesta nº 5 en mi bemol mayor, Op. 73', popularmente conocido como 'Emperador' y compuesto por Ludwig van Beethoven (1770-1827). Para la segunda parte interpretarán una selección de zarzuelas con Intermedio de 'La boda de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez, el intermedio de 'La leyenda del beso', de Reveriano Soutullo y Juan Vert y dúos, arias y romanzas de célebres títulos del repertorio español.