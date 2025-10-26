Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Teatro Cervantes acoge el martes 28 el concierto anual de Manos Unidas

La recaudación se destinará a proyectos de desarrollo en países de América África y Asia de esta ONG

SUR

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:40

El Teatro Cervantes acogerá el martes 28 de octubre el concierto anual de Manos Unidas, que celebra su LXVI aniversario. La Orquesta Sinfónica de Málaga, ... bajo la batuta del director Rubén Díez, ofrecerá este recital, que contará con Antonio Ortiz al piano, las sopranos Alba Chantar y Lucía Millán y la bailaora Carmen Camacho. El espectáculo comenzará a las 20 horas. Las entradas, que cuestan de 10 euros en adelante, pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Cervantes de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas así como en www.unientradas.es.

