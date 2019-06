Campamentos y talleres en Málaga para un verano inolvidable

El verano... Esa estación del año que todos anhelan para disfrutar de las benditas vacaciones. ¿Benditas? Para algunos padres supone más que una bendición, un quebradero de cabeza. Para los que trabajan, porque tienen que buscar con quién o dónde dejar a sus hijos. Para los que no trabajan, porque en casi los tres meses de descanso escolar a muchos niños no les basta con ir a la playa o a la piscina. Para todos ellos, hay buenas noticias. En Málaga son muchos los talleres y campamentos que se organizan para que el verano de los más pequeños de la casa no sea uno más, sino que lo recuerden siempre. Aquí van algunas opciones.

Yunquera Vacaciones con superpoderes en el 'Heroes camp'

Dirección: Campin Sierra de las Nieves. C/ Camino Forestal Sierra de las Nieves s/n | Teléfono: 952 368 110 - 958 487 427 | Inscripciones aquí

¿Qué niño o niña no ha soñado alguna vez con ser un superhéroe o superheroína? El 'Heroes camp english&adventure' quiere hacerlo posible este verano. Este campamento ofrece multitud de actividades en los que poner a prueba los 'superpoderes' de los participantes, desde escalada, tirolina, baños en pozas naturales, yinkanas acuáticas, tiro al arco, hasta waterball, aquabasket, puentes tibetanos o veladas nocturnas con la liga de los superhéroes, el secuestro de Batman y Robin o el mismo Superman. Todo ello en un emplazamiento privilegiado: el camping Sierra de las Nieves, ubicado en Yunquera. Se trata de un campamento interno en el que los pequeños se alojarán en bungalows y dispondrán de pensión completa con cuatro comidas al día. Además, al mismo tiempo que se divierten podrán practicar el inglés con profesores nativos en tres sesiones matinales de 50 minutos cada una.

Fechas

Del 11 al 16 de agosto

Precio

230 euros

Edad

De 8 a 14 años

Más información

InstalacionesCamping Sierra de las Nieves

Málaga capital 'Espacios, luz y palabras' en el Museo Picasso

Dirección: Museo Picasso Málaga. Palacio de Buenavista. C/ San Agustín, 8 | Inscripciones aquí

Con la exposición 'Bruce Nauman. Espacios, cuerpos, palabras' como telón de fondo, el Museo Picasso Málaga ha organizado para el mes de julio talleres de verano donde los participantes se adentrarán en las técnicas de la ilustración, la pintura y la escultura, entre otras. Además, bajo el título de 'Espacio, luz y palabras', se abordarán algunos de los conceptos que explora el artista como el tiempo, el espacio o el lenguaje a través de la música, la luz, el movimiento o los juegos de palabras.

Fechas

Los talleres se realizarán de lunes a viernes: del 1 al 5 de julio; del 8 al 12 de julio; del 15 al 19 de julio y del 22 al 26 de julio.

Horarios y precio

De 10 a 14 horas.

75 euros por niño con un 15% de descuento en el segundo hermano. Incluye las visitas al Museo Picasso Málaga y todos los materiales artísticos usados durante las cinco sesiones.

Edad

De 4 a 15 años

Más información en Talleres de verano del Museo Picasso Málaga

Rincón de la Victoria Campus Novaschool Felipe Reyes

Dirección: Campus Novaschool. Ctra. a Macharaviaya. Urb. Añoreta Golf 2.ª fase | Teléfonos: 663 598 548 (de 10.00 a 14.00 horas) - 952 032 763 (de 17.00 a 21.00 horas) | Más información campusbaloncesto@novaschool.es | Inscripciones aquí

El baloncesto es la actividad principal sobre la que gira este campamento bilingüe que se lleva a cabo en las instalaciones deportivas del Campus Novaschool, en Añoreta (Rincón de la Victoria). Pero además de las sesiones de entrenamiento y competiciones de 1×1, 3×3 y 5×5, se realizan otras actividades extradeportivas y lúdicas como escalada, tiro con cervatana y arco, paintball, taller de vuelo con dron, circuito de kart a pedales y veladas nocturas, además de un día en Aquavelis. Y, como cada año, este campamento cuenta con la presencia de la gran estrella de la liga Endesa y capitán del Real Madrid, Felipe Reyes.

Fechas

Del 14 al 20 de julio

Precios

Regimen interno (con alojamiento compartido en habitaciones del campus y pensión completa) 375 euros (350 euros para hermano/a); regimen externo (incluye almuerzo y merienda) 325 euros (300 euros para hermano/a)

Edad

De 6 a 17 años

Más información en Campus Novaschool Felipe Reyes

Málaga capital 'Preparados, listos, ¡ya!', en el Museo Carmen Thyssen

Dirección: Museo Carmen Thyssen. Plaza Carmen Thyssen (Calle Compañía 10) | Más información educacion@carmenthyssenmalaga.org| Teléfono 952 217 511

Niños y niñas de 5 a 12 años podrán disfrutar durante el mes de julio de un taller lúdico-creativo en el Museo Carmen Thyssen inspirado en la exposición 'Días de Verano. De Sorolla a Hopper'. La iniciativa 'Preparados, listos…¡ya!' tiene como finalidad iniciar a los más pequeños en el mundo del arte a través del juego y la diversión, con la fabricación de sus propios objetos en un taller inspirado en la experiencia tras visitar la muestra.

Fechas

Del 7 al 10 y del 21 al 24 de julio, los talleres se reservan para niños y niñas de entre 5 y 8 años; mientras que los días del 14 al 17 y del 28 al 31 de julio, se reservarán para los más mayores, de 9 a 12 años.

Horario

De 11 a 14 horas.

Edad

De 5 a 12 años

Más información en Museo Carmen Thyssen

Marbella Fuerte de Nagüeles

Dirección: Albergue Juvenil Fuerte Nagüeles. Pinar de Nagüeles | Teléfonos: 952 821 400 - 661 626 310 | Informaciónmarbella@fuertenagueles.com | Web del albergue

En Fuerte Nagüeles los pequeños se sienten como en una película de indios y vaqueros. Las instalaciones cuentan con un gran patio interior con los dormitorios dispuestos a su alrededor. Se trata de un campamento en régimen interno y pensión completa donde los participantes comparten alojamiento bien en el llamado poblado indio o en las cabañas de colonos.

Edad

De 10 a 17 años

Fechas

De ocho días Del 30 de junio al 7 de julio; del 21 al 28 de julio; del 28 de julo al 4 de agosto; del 4 al 11 de agosto; del 11 al 18 de agosto; del 18 al 25 de agosto. Precio: 410 euros

De cinco días (solo en el mes de agosto) Del 5 al 9; del 12 al 16; del 19 al 23; del 26 al 30. Precio: 250 euros

Más información en esta web

Benalmádena Planeta Explora Museum (ciencia divertida)

Dirección: Avda. de Tivoli s/n (dentro de Tivoli World) |Inscripciones | Más información info@planetaexplora.com| Teléfonos 620 314 585 - 697 141 657

Para niños y niñas que sienten curiosidad por la ciencia, los inventos, la astronomía, la medicina..., tienen en el campamento Planeta Explora un programa específico para que desarrollen sus habilidades mientras juegan cada día a convertirse en científicos profesionales.

Aprenderán conceptos básicos relacionados con carreras científicas específicas a través de distintos módulos que variarán cada semana para que los niños y niñas que permanezcan más tiempo en el campamento no repitan contenidos. «El doctor, el ingeniero, el astronauta, el físico o el científico medioambiental que hay en mí», son los nombres que le han dado a los distintos bloques que integran estas clases veraniegas, en el que se realizarán experimentos y se desarrollarán inventos para que los más pequeños entiendan mejor y de primera mano las distintas disciplinas científicas. En las talleres se habla inglés y español.

Edad

De 4 a 12 años

Fecha

Del 24 de junio al 30 de agosto

Horarios y precios

De 9.00 a 14.00 horas: 60 euros la semana

De 8.00 a 16.00 horas: 115 euros la semana (incluye comedor)

Más información en Planeta Explora

San Pedro Alcántara Campus de fútbol con entrenadores de primer nivel

Dirección: Marbella Football Center. Finca El Potril Urbanizacion La quinta Golf Finca, Carril de El Potril, s/n |Inscripciones | Más información campusdefutbolmarbella@gmail.com| Teléfonos 607 317 802 - 654 206 015

El exjugador del Real Madrid Adolfo Aldana dirige este campus intensivo de fútbol que se celebra en las instalaciones del Marbella Football Center, con ocho campos de césped natural. En la plantilla de entrenadores se encuentran, entre otros, los nombres de Catanha, Iznata, Jaro, Luque y Luís Milla. Incluye desde la categoría de prebenjamín a cadete, con cursos especiales para juveniles de primer años.

Edad

De 5 a 17 años

Fecha

Del 1 al 20 de julio

Horarios y precios

De 10.30 a 13.30 horas

Curso completo (tres semanas): 550 euros

Curso por semana: 230 euros

En los precios se incluyen autobús gratis, equipación completa y desayuno y bebidas hidratantes.

Si se quiere régimen de internado hay que llamar a los teléfonos 607317802 - 654206015

Más información aquí

Málaga capital Talleres, juegos de agua y actividades al aire libre en La Concepción

Dirección: Jardín Botánico-Histórico La Concepción. Camino del Jardín Botánico, 3 | Teléfono de información y reservas: 951 926 180

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga se convierte un año más en un entorno privilegiado en el que disfrutar de un campamento de verano distinto. Las tareas están organizadas por semana, y cada semana es diferente, lo que permite tanto inscripciones de un solo día como de un mes completo. Las actividades van desde talleres de arte natural, reciclaje o alimentación mediterránea, hasta teatro con marionetas, juegos de agua y juegos en equipo.

Fechas

Del 1 de julio al 2 de agosto

Horario

De 9.30 a 14.00 horas, con posibilidad de aula matinal desde las 7.30 y recogida hasta las 15.00 horas

Edad

De 6 a 12 años. Se admiten menores de 6 años si van acompañados por un hermano o familiar

Precios

Una semana: 70 euros

Día suelto: 15 euros

Cada hora de aula matinal o almuerzo tiene un coste adicional de 2 euros

Más información aquí

Málaga capital Verano entre cacerolas, inglés y surf

Este año Cooking Málaga se ha unido a la academia de inglés Lovivo Language Academy y a Cool Hot Kiteboard, especialista en deportes náuticos, para ofrecer a niños y niñas de entre 6 y 12 años una experiencia única este verano. Se puede optar por diferentes opciones: 'todo cocina', 'cocina & inglés' y 'cocina & surf' en diferentes enclaves: Pedregalejo, El Palo y El Candado.

Todo cocina

De lunes a viernes en las instalaciones de Cooking Málaga en la Calle Conde de las Navas 12, Pedregalejo.

Edad

De 6 a 12 años

Actividades

Los peques elaborarán un menú saludable que les servirá de comida. Principalmente, se fomenta el trabajo en equipo, el reciclaje, la equidad en las tareas, la alimentación y los hábitos saludables.

Horario

De 10.00 a 14.00 horas, con posibilidad de aula matinal.

Precios

Una semana: 125 euros (cinco días)

Dos semanas: 260 euros

Cocina & Inglés

Lunes, miércoles y viernes, cocina; martes y jueves, inglés. En Pedregalejo y playa de Las Acacias.

Edad

De 6 a 12 años

Actividades

Talleres de cocina y de inglés en días alternos. Los niños aprenderán la lengua inglesa a través de juegos y competiciones con profesores nativos británicos cualificados como entrenadores.

Horario

De 10.00 a 14.00 horas, con posibilidad de aula matinal.

Precios

Dos semanas: 260 euros

Cocina & Surf

Martes y jueves, cocina; lunes, miércoles y vienes, surf. En Pedregalejo y Puerto del Candado.

Edad

De 8 a 12 años

Actividades

Talleres de cocina y surf en días alternos, con actividades náuticas, paddle surf, surf y kayak.

Horario

De 10.00 a 14.00 horas, con posibilidad de aula matinal.

Precios

Dos semanas: 255 euros

Más información

Cooking Málaga. Conde de las Navas, 12. Pedregalejo, Málaga. Para contactar: 600 629 283.

LoVivo Language School. Avenida Juan Sebastián Elcano 184. El Palo, Málaga. Para contactar: 628 435 303.

Cool Hot Kiteboard. Puerto de El Candado. El Palo, Málaga. Para contactar: 686 012 229.

Málaga capital Campamentos para pequeños artistas

Dirección: Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (Calle Béla Bartók, 2) | Teléfonos 952 038 006 - 665 779 124 | info@masanimacion.com|Inscripciones

Si tienes en casa a un artista en potencia, este campus organizado por Más animación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga puede ser una elección muy acertada. Hay de todo: interpretación, taller de manualidades, danza y expresión corporal, coreografías, disfraces, maquillaje y caracterización... y mucha diversión. Y como colofón, los participantes en este campamento llevarán a cabo un musical basado en la obra de Rudyard Kipling 'El libro de la selva'.

Fechas

Dl 24 de junio al 26 de julio

Horario

De 9.00 a 14.00 horas. Aula matinal, a partir de las 8.00 horas, y recogida del comedor hasta las 15.00 horas

Edad

De 3 a 16 años

Precios

Del 24 al 28 de junio: 60 euros

Del 1 al 12 de julio: 115 euros

Del 15 al 26 de julio: 115 euros

Campamento completo (los tres turnos): 185 euros

Campamento completo con aula matinal: 195 euros

Descuento a partir del segundo hijo del 5%

Suplemento del aula matinal (de 8 a 9 horas): 5 euros para el primer turno y 10 euros para el segundo y tercero|

Suplemento del comedor (de 14 a 15 horas): 35 euros por semana

Más información, aquí

Málaga capital Entrena las neuronas en el Campus Aloha

Direcciones: Centro Aloha Teatinos (Boulevar Louis Pasteur nº10) | Polideportivo de Arroyo de la Miel-Benalmádena (Calle Orujo, 2-Benalmádena) | Reservas: 653 901 597 o en malaga@alohaspain.com

Además de divertirse, los participantes en este campus entrenará sus neuronas resolviendo diferentes retos. La misión de Aloha Mental será ofrecer a los peques un entrenamiento especial para despertar la mentes más inquietas, trabajando la concentración, imaginación, orientación espacial y creatividad. Todo ello con emocionantes desafíos que tendrán que resolver a través de actividades deportivas, retos mentales, juegos inteligentes y de equipo.

Campus Centro Aloha Mental en Teatinos

Fecha

Del 24 de junio al 26 de julio

Edad

De 4 a 12 años

Horario

De 10 a 14 horas, con posibilidad de aula matinal de 9 a 10

Precios

60 euros la semana

Aula matinal: 5 euros, la semana

Campus diversión inteligente con Aloha en Arroyo de la Miel (Benalmádena)

Fecha

Del 1 al 5 de julio; del 8 al 12 de julio; del 15 al 19 de julio; del 22 al 26 de julio; del 29 de julio al 2 de agosto; del 5 al 9 de agosto

Edad

De 4 a 12 años

Horario

De 9 a 14 horas, con posibilidad de aula matinal de 8 a 9, y comedor de 14.00 a 15.00

Precios

Para abonados al Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena: 48 euros la semana; 85 euros, la quincena; 156 euros, el mes

Para no abonados: 60 euros la semana; 106 euros la quincena; 195 euros el mes

Más información, aquí

Archidona Naturaleza en estado pura en el Molino de Madaura

Dirección: Molino de Madaura. Carretera Jerez-Cartagena, 0 Km 181, Estación De Salinas - Teléfono 619 008 726 |campamentos@madaura.es

Inculcar el respeto al medio ambiente y promover la interacción con la naturaleza son los dos objetivos principales del campamento de verano que organiza el Molino de Madaura, en el municipio malagueño de Archidona. Además de poder realizar senderismo, rafting, circuito arbóreo, excursiones, escalada y talleres naturales, entre otras muchas más actividades, los participantes en este campus interno practicarán inglés y francés durante más de cuatro horas al día de una manera amena y divertida.

Fecha

Primer turno: del 22 de junio al 29 de junio

Edad

De 6 a 14 años

Precio

300 euros, alojamiento y pensión completa (se puede pagar en dos veces)

Transporte ida y vuelta desde Málaga capital: 25 euros

Más información, aquí

Málaga capital Un verano a todo motor en el Museo Automovilístico de Málaga

Dirección: Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Avenida de Sor Teresa Prat, 15 | Información y reservas 951 13 70 01 | info@museoautomovilmalaga.com

'¡Exploradores en acción!'. Así ha llamado el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga a sus talleres de verano orientados a los más pequeños de la casa, que también podrán disfrutar de visitas guiadas y juegos. Entre otras actividades, el museo ofrece 'scape room', gymkanas tematizadas, juegos tradicionales como el del pañuelo o atrapa la bandera, quién es quién, crea tu chapa o coche, recicla tu mundo o cada oveja con su pareja.

Fecha

Talleres gratuitos: del 1 al 5 de julio y del 5 al 9 de agosto

Talleres pagados: 70 euros por semana. Del 8 al 12 de julio y del 12 al 16 de agosto

Edad

De 7 a 11 años

Horario

De 10.00 a 14.30 horas

Más información, aquí

Torremolinos Artenanos en acción

Dirección: Sede de Artenanos. Avenida Miguel Fernández Alcauza número 2, local 3 | Información y reservas 679 992 060

Si tu hijo o hija tiene inquietudes artísticas, este campus desarrollará su propia creatividad, usando desde las herramientas de las artes plásticas más tradicionales hasta la fotografía y las nuevas tecnologías. Conocerán y crearán versiones de reconocidos artistas utilizando diferentes técnicas, elaborarán su propio libro de artista, aprenderán la base de la fotografía, saldrán al exterior a pintar, harán sus propios murales... y muchas actividades más.

Fechas

Del 24 al 28 de junio

Del 1 de julio al 2 de agosto

Del 19 al 23 de agosto y del 26 al 30 de agosto

Del 2 al 6 de septiembre

Edad

De 5 a 10 años

Horario

De 9.00 a 14.00 horas, con posibilidad de ampliar el horario

Precios

70 euros la semana

Semanas de agosto: 80 euros

Día suelto: 15 euros

Hora añadida: 5 euros

Más información, aquí

Sabinillas | Ronda | Málaga capital Campus Fundación Unicaja

Tres emplazamientos son los que ofrece la Fundación Unicaja para que los niños y niñas hagan de sus veranos un recuerdo inolvidable.

El campus de Sabinillas cuenta con nueve hectáreas de terreno con acceso directo a la playa, residencias, campo deportivo de césped natural, dos piscinas, cuatro pistas multiusos (baloncesto, fútbol sala y voleibol)..., incluso circuito de quads.

Turnos

Del 27 de junio al 6 de julio; del 16 al 25 de agosto

Precio y edades

415 euros por turno

Entre 7 a 16 años

Dirección

Plaza la Colonia, s/n. San Luis de Sabinillas, Manilva

Si se prefiere el contacto directo con la naturaleza, Fundación Unicaja ofrece el Campus de Ronda. Se desarrolla en la colonia infantil Las Delicias, que cuenta con 16 bungalows de madera, salones de juego, pista polideportiva, pista infantil de tráfico, campos de deporte, zonas de acampada, piscina, pista americana y rocódromo. Y para completar el abanico de diversión, cada año organizan una fiesta ibicenca.

Turnos

Del 28 de julio al 4 de agosto; del 4 de al 11 de agosto

Precio y edades

325 euros por turno

Entre 7 y 16 años

Dirección

Carretera de El Burgo, s/n. Ronda.

Y si lo que se siente es afición por el baloncesto, el lugar ideal es el Campus Unicaja que la Fundación Unicaja y el Club Unicaja Baloncesto desarrollan en Málaga, concretamente en la residencia escolar Andalucía.

Diez canchas de baloncesto y también un campo de fútbol, piscina olímpica y otras instalaciones integran este lugar en el que los participantes se alojarán en los dormitorios de los ocho edificios de esta residencia.

Turnos

Del 13 al 20 de julio

Precio y edades

375 euros por turno

Entre 6 y 17 años

Dirección

Calle de Julio Verne, 6. Málaga capital

Más información, aquí

Málaga capital | Estepona Campus del Málaga C. F.

No hace falta decir mucho más. Este campamento de verano gira en torno al fútbol orientado a niños y niñas de entre 5 y 15 años. Pero además de la técnica, la estrategia, la habilidad con ambas piernas, los tiros a puertas, la conducción del balón, también se incide en los valores humanos y el compañerismo a través del trabajo en equipo. El programa deportivo cuenta con la participación de la Asociación de Ex-Jugadores de Fútbol del Málaga, más la supervisión y coordinación de La Academia de la entidad.

Además del fútbol, el campus incluye otras actividades deportivas como natación, paddle, tenis, baloncesto y futbol sala.

Campus MCF Verano

Turnos

Del 23 al 29 de junio; del 30 de junio al 6 de julio; del 7 al 13 de julio

Lugar

Instalaciones del Colegio San Estanislao de Kostka (Avenida Juan Sebastián Elcano, 185. El Palo)

Edad

De 5 a 16 años

Horarios

Matinal: de 9.00 a 14:00 horas

Precios

General: 200 euros

Abonados: 180 euros

Becas para Jugadoras: 160 euros

Horarios

Doble sesión: de 9.00 a 19.00 horas (primer día (domingo) y último (sábado) de 9.00 a 14.00 horas)

Precios

General: 300 euros

Abonados: 270 euros

Becas para Jugadoras: 240 euros

Más información e inscripciones, aquí

Más información e inscripciones

Novedad este año

Campus MCF Verano Femenino

Personalizado y dirigido para Jugadoras. Del 23 al 29 de junio

Lugar

Instalaciones del Colegio San Estanislao de Kostka (Avenida Juan Sebastián Elcano, 185. El Palo)

Horario

Actividades organizadas por especialistas desde la mañana hasta la noche.

Edad

De 5 a 16 años

Horario

De 9.00 a 14.00 horas

Precio

150 euros

Más información e inscripciones, aquí