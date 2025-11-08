Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores En los últimos años, Pujerra, Parauta, Júzcar o Cartajima se han llenado de murales, esculturas y otras creaciones llamativas

Javier Almellones Málaga Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:34 Comenta Compartir

El otoño más colorido de la provincia de Málaga aguarda en el Bosque de Cobre, es decir, el breve pero intenso ocaso de los árboles de hoja caduca en muchos pueblos del Valle del Genal y en Yunquera, ya en la comarca de la Sierra de las Nieves. Los castañares son los grandes protagonistas, especialmente en las semanas centrales del mes de noviembre. Hasta hace relativamente poco, muchos acudían a estas localidades para disfrutar de paseos con las típicas estampas otoñales, pero, afortunadamente, muchos de estos municipios se han reinventado y ahora ofrecen en sus respectivos cascos urbanos otras opciones.

Obras de arte a pie de calle y mucho color se han convertido en un atractivo añadido al ocaso del castañar, con la ventaja de que están para todo el año. Así están ahora mismo los pueblos del Bosque de Cobre.

1 Parauta

Ampliar Calle de Parauta Javier Almellones

Ha conseguido revolucionar el turismo de interior en su día con su Bosque Encantado, un recorrido basado en la fantasía y la mitología que más gusta a los pequeños. Personajes sacados de cuentos infantiles forman parte de un recorrido de esculturas y tallas del artista Diego Guerrero. Este recorrido parte desde el propio pueblo a través de una ruta de senderismo que se dirige al municipio vecino de Cartajima. Aunque se puede disfrutar desde primavera, es en el Bosque de Cobre cuando más visitantes recibe. Además, el pueblo se ha llenado en estos últimos años de otro atractivo, sillas de anea que se han colgado en las fachadas encaladas de muchas casas y otros lugares, como un esbelto pino o incluso la iglesia de la Inmaculada.

Otras visitas recomendadas: La encina de Vallecillo, el arco de la calle Altillo o el pinsapo de la Escalereta (situado en el parque nacional de la Sierra de las Nieves).

2 Pujerra

Ampliar Escultura en el casco urbano de Pujerra Javier Almellones

Desde 2023, este pueblo del Alto Genal también ha querido apostar por llenar de color y arte sus calles. Si en Parauta, el que ha participado muy activamente ha sido Diego Guerrero, aquí el artista elegido ha sido Ricardo Dávila, que ha creado esculturas muy originales -algunas de gran tamaño- para que formen parte del casco urbano. Pero hay mucho más. Las calles se han llenado de coloridos ganchillos, que han sido elaborados por las mujeres de Pujerra. Y también hay otras sorpresas, como un lápiz gigante o macetas a las que les han salido piernas. Todo esto se puede complementar con una visita al Museo de la Castaña.

Otras visitas recomendadas: La escultura del rey Wamba, la ermita de San Antonio, el paraje de Bentomí o la iglesia del Espíritu Santo.

3 Igualeja

Ampliar Mural en Igualeja Javier Almellones

Hay quien podría pensar que en Igualeja ya tienen suficientes atractivos naturales o urbanos para añadirle más, pero en estos últimos años ha apostado por murales de grandes dimensiones que giran en torno al castañar. Allí hay un pequeño itinerario en distintas fachadas que han sido pintadas por el artista José Enrique Ragel, conocido como Bestror. Desde el verano pasado forman parte del atractivo de esta localidad serrana.

Otras visitas recomendadas: El Nacimiento del Genal, el barrio del Albaicín, la iglesia de Santa Rosa de Lima o la ermita del Divino Pastor.

4 Cartajima

Ampliar Mural en Cartajima Javier Almellones

Es el pueblo más elevado de la Serranía de Ronda y el tercero de toda la provincia de Málaga. Esto lo convierte en un excelente mirador, lo que, llegado el Bosque de Cobre, es un aliciente importante. Eso sí, el ocaso del castañar es algo más tardío que en la zona de Pujerra, Igualeja y Parauta. Pero, además del colorido efímero del ocaso de los árboles de hoja caduca, en los últimos años tiene un importante reclamo para atraer a visitantes: distintos murales pintados por jóvenes de la localidad. Con ellos, han plasmado lugares y momentos que reflejan el entorno, las tradiciones o la gastronomía de este pueblo y, por supuesto, su entorno. Merece la pena hacer un recorrido por sus calles para descubrir estos murales, pero también para ver curiosos cambios en el mobiliario urbano, como la transformación de una antigua cabina de teléfono.

Otras visitas recomendadas: Los Riscos (compartidos con el pueblo vecino de Júzcar), la iglesia de Nuestra Señora del Rosario o miradores para ver el castañar.

5 Júzcar

Ampliar Júzcar Javier Almellones

Hace ya varios años que dejó de ser el Pueblo Pitufo para convertirse en Aldea Azul. Desde lejos se puede ver el atípico color de este pequeño municipio, que apostó por conservar el celeste para la mayor parte de sus inmuebles. Hoy conserva algunos alicientes para el disfrute de los más pequeños, como un pequeño recorrido con juegos para niños. También suele contar con una tirolina sobre el propio casco urbano. El turismo de aventura se ha convertido desde hace tiempo en un reclamo importante para disfrutar de Júzcar, ya que cerca del pueblo es posible iniciarse en el barranquismo con empresas de turismo homologadas en el paraje conocido como la Sima del Diablo.

Otras visitas recomendadas: La bodega La Fábrica de Hojalata (enoturismo -conviene reservar-), la iglesia de Santa Catalina de Siena, el despoblado de Moclón, Los Riscos (compartidos con el pueblo vecino de Cartajima) o el nacimiento de las Zúas.

6 Alpandeire

Ampliar Panorámica de Alpandeire Javier Almellones

Es el pueblo natal de Fray Leopoldo, uno de los religiosos con más devotos en Andalucía. Esto hace que el municipio esté volcado con este personaje histórico. Hay esculturas que aluden a él e incluso se puede visitar su casa natal. Pero, más allá de este beato, Alpandeire es una localidad llena de curiosidades, como su iglesia de San Antonio de Padua (conocida como la 'catedral de la Serranía' por sus dimensiones), el muro de los franceses o la picota que otorgó Fernando VII. A ello hay que unir algunas más recientes, como la recuperación de las lechuzas desde el pasado año.

Otras visitas recomendadas: La iglesia de San Antonio de Padua, dólmenes de Encinas Borrachas (fuera del pueblo) o antiguo Pósito.

7 Faraján

Ampliar Una de las chorreras de Balastar, en Faraján Javier Almellones

Poco debe cambiar un pueblo que hace aproximadamente nueve décadas sorprendió al mismísimo Hemingway. Descubrir su casco urbano, rodeado de árboles (pinos y castaños), es un aliciente para conocerlo mejor. Entre otros reclamos están las Chorreras de Balastar, que se pueden visitar gracias a una ruta circular que parte desde el propio pueblo. Además, no se puede olvidar que desde hace muchos años esta localidad está vinculada a la producción del jamón ibérico de castaña. Allí mismo se pueden comprar con una buena relación calidad-precio. Incluso una de las empresas organiza excursiones para conocer mejor el mundo de los cerdos ibéricos de la Serranía de Ronda.

Otras visitas recomendadas: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, antigua alquería de Balastar o restos arqueológicos en El Romeral.

8 Jubrique

Ampliar Mandala en Jubrique

Es conocido por su situación entre Sierra Bermeja y el Valle del Genal, lo que lo convierte en un excelente mirador. También por su casco antiguo, que conserva muchos pasajes y antiguas chimeneas. Pero, además, en estos últimos años también se ha llenado de color con grandes murales, como un mandala de grandes dimensiones. Además, en pleno Bosque de Cobre es conocido por celebrar unas jornadas gastronómicas que giran en torno a la castaña.

Otras visitas recomendadas: Iglesia de San Francisco de Asís, ermitas del Castañuelo y la Santa Cruz del Chorrillo, miradores y centro de interpretación turística.

9 Genalguacil

Ampliar Genalguacil Javier Almellones

Con él empezó todo. Este pueblo es el precursor de la introducción del arte en el mundo rural. La hemeroteca es rotunda: la localidad, con el nuevo siglo, fue la que comenzó a llenar sus calles, plazas y rincones de creaciones originales para dejarlas como parte del patrimonio del pueblo. Hoy hay más de un centenar de obras repartidas por su casco urbano, desde murales a esculturas. Por esa razón, hace tiempo que se ha ganado el lema turístico de «museo al aire libre». Es imprescindible su visita, ya sea en el Bosque de Cobre o en otra época del año.

Otras visitas recomendadas: Iglesia de San Pedro Mártir de Verona, miradores y enclaves del paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja

10 Benadalid

Ampliar Arte creativo en Benadalid Javier Almellones

Su casco urbano está lleno de adarves del siglo pasado. También invitan a pasear sus cuidadas calles, en las que hay muchos mosaicos que cuentan historias y leyendas del pueblo. Además, es el único pueblo del Bosque de Cobre que cuenta con un castillo visitable, aunque su interior esté ocupado actualmente por el cementerio. A ello hay que unir algunas coloridas iniciativas de los últimos años, como esculturas colectivas repartidas por sus calles y rincones.

Otras visitas recomendadas: Castillo de Benadalid, iglesia de San Isidoro, cruz de Humilladero o ermita de la Candelaria.

11 Benalauría

Ampliar Casco urbano de Benalauría Javier Almellones

En las últimas décadas se ha considerado el pueblo más emprendedor de la zona, con grandes iniciativas que giran en torno al turismo de interior. Ha potenciado el capítulo de experiencias para visitantes que buscan algo diferente. Lo tienen en las propuestas de la bodega 28 Metros Cuadrados, pero también en distintos rincones del pueblo. En la plaza principal, donde se conserva una vetusta casa consistorial, llaman la atención los burladeros que sirven al mismo tiempo para recordar un antiguo uso de ese espacio y para un original «photocall».

Otras visitas recomendadas: Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, el columbario romano del Cortijo del Moro o la Casa Consistorial.

12 Atajate

Ampliar Museo del Mosto al aire libre Javier Almellones

En la conexión entre pueblos del Alto y Bajo Genal se pasa por Atajate, que, si bien no tiene castaños, es un excelente mirador de estos en el Bosque de Cobre. Aunque oficialmente no esté en la lista del Bosque de Cobre de la Diputación de Málaga, merece incluirlo por su lugar estratégico, pero también por sus atractivos. Por un lado, allí hay un museo temático al aire libre que gira en torno a la tradición de elaborar mostos en sus hogares (cada año, el último sábado de noviembre, hay una fiesta temática). Por otro, en la fachada de las casas se pueden leer los nombres, apellidos o apodos de quienes las habitan. Es el municipio menos poblado de la Serranía de Ronda, pero tiene tres de las mejores opciones para comer bien en una excursión que implique pasar por la carretera Ronda-Algeciras.

Otras visitas recomendadas: Iglesia de San José, antiguo lavadero público, cruz de piedra, barrio alto y restos del antiguo castillo o ruta del Mosto.

13 Yunquera

Ampliar Vista panorámica de Yunquera Javier Almellones

Es el único pueblo de esta lista que no está en la Serranía de Ronda, sino en la comarca de la Sierra de las Nieves. Allí hay castañares algo más dispersos, pero suficientes para que el pueblo esté incluido en el denominado Bosque de Cobre, una marca turística auspiciada por la Diputación de Málaga. Allí no hay tantas reseñas de arte moderno como en otros municipios de esta lista, pero sí se conservan rincones que parecen rescatados del pasado, como adarves y puertas de siglos pasados o los vestigios de una fortaleza, que se intuyen frente a la majestuosa iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Entre los sitios indispensables está la famosa bodega subterránea El Por Fin.

Otras visitas recomendadas: Torre vigía, museos temáticos, fuentes y miradores.

Hay otros pueblos que tienen castaños en su territorio como Benarrabá, Algatocín o Istán, aunque oficialmente en la actualidad no están dentro de la marca turística Bosque de Cobre de la Diputación de Málaga.

Reporta un error