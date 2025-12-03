El auditorio de Diputación acoge la zambombá solidaria de Encarni Navarro el 17 de diciembre

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá el próximo miércoles 17 la zambombá solidaria 'La flor de Málaga', que correrá a cargo ... de la artista malagueña Encarni Navarro. La recaudación del evento, que comenzará a las 19 horas, se destinará a apoyar la labor de la Fundación Citac, el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer.

La gala benéfica 'La flor de Málaga' es también un homenaje la tradición popular andaluza, un formato que reúne cada año a músicos, amigos y público en un ambiente de celebración. Encarni Navarro combinará villancicos tradicionales, composiciones propias y piezas emblemáticas de su repertorio.

Las entradas tienen un precio único de 25 euros y están disponibles a través de la plataforma Entradium. Además, aquellos que quieran colaborar con la causa y no puedan asistir pueden sumar su participación en la Fila Cero.

La presentación de la zambombá ha contado con la presencia del diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín; el director científico de la Fundación Citac, Emilio Alba, así como Encarni Navarro y representantes de las empresas patrocinadoras: Sancho Melero, Aceites Málaga y Supermercados Maskom.

Francisco José Martín ha destacado la importante labor de Citac a favor de las personas enfermas de cáncer a través de la investigación.

Por su parte, Emilio Alba ha agradecido el gesto de Encarni Navarro y el apoyo de la institución provincial, recordando que en la provincia hay entre diez y once mil casos de cáncer cada año, y que Citac se creó para perseguir el objetivo de la Comisión Europea de que, para el año 2030, el 70% de los pacientes con cáncer se curen.

Citac, desde 2024

La Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (Citac) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2024 para impulsar la investigación oncológica desde Málaga, con vocación de proyección internacional.

Su misión es promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento en el ámbito del cáncer, con un enfoque que integra la ciencia básica, la clínica y la innovación aplicada.

El objetivo principal de Citac es acelerar la llegada de los avances médicos a los pacientes, contribuyendo al reto europeo de reducir la mortalidad por cáncer en 2030. Para ello, impulsa proyectos que buscan trasladar con rapidez los resultados científicos a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Pionera en Andalucía, la Fundación se organiza como una alianza público-privada, un modelo ya consolidado en Europa que permite atraer talento, favorecer la colaboración entre instituciones y asegurar recursos para iniciativas de gran impacto.