Asistentes a la presentación de la zambombá 'La flor de Málaga'. SUR

El auditorio de Diputación acoge la zambombá solidaria de Encarni Navarro el 17 de diciembre

'La flor de Málaga' recaudará fondos para apoyar la labor de Citac, dedicada a investigar terapias contra el cáncer

SUR

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:21

Comenta

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá el próximo miércoles 17 la zambombá solidaria 'La flor de Málaga', que correrá a cargo ... de la artista malagueña Encarni Navarro. La recaudación del evento, que comenzará a las 19 horas, se destinará a apoyar la labor de la Fundación Citac, el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer.

