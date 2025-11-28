Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Alice Christmas': todo lo que debes saber del nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

MArilú Báez

'Alice Christmas': todo lo que debes saber del nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Se puede visitar hasta el 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas

Almudena Nogués
Isabel Méndez

Almudena Nogués e Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:36

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llega esta Navidad a Málaga. El jardín botánico histórico ... de La Concepción se convierte durante las próximas fiestas en todo un País de las Maravillas. Así, el popular cuento infantil es el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas', inaugurado el viernes 28 de noviembre, que puede visitarse hasta el 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas en este emblemático enclave de Málaga capital. Las entradas están a la venta. La primera sesión será a partir de las 18:30 horas tras el cierre al público del Jardín y la última entrará a las 21:30 horas, con accesos cada 15 minutos de hasta 200 personas.

