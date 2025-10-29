Air Born Adventures: vivir en primera persona la magia del cielo andaluz

El deseo de surcar los cielos ha acompañado al hombre desde el mismo origen de la humanidad. Un sueño que logró gracias al imparable avance ... de la técnica, que posibilitó el nacimiento de la aviación. De entre todos los medios ideados al amparo del desarrollo del transporte áereo, pocos han logrado una sensación tan vivida y un contacto tan directo con el cielo como el parapente biplaza. Air Born Adventures, escuela internacional de parapente y empresa de turismo activo con base en Teba (Málaga), ofrece la formación específica para aprender a pilotarlos, además de brindar a personas sin experiencia previa la oportunidad de disfrutar de la emoción de volar a través de vuelos junto a monitores profesionales.

«Nuestra filosofía es simple: seguridad, pasión y profesionalidad. Cada vuelo y cada curso están diseñados para que nuestros alumnos y pasajeros vivan el parapente con la misma emoción y respeto por el aire que sentimos nosotros», explican Carina y Alex, responsables de Air Born Adventures.

«Desde 2011, formamos a pilotos de todo el mundo y ofrecemos vuelos biplaza en parapente para quienes desean vivir la magia de volar por primera vez junto a un monitor experimentado», destacan.

Una amplia experiencia que les avala: «Quienes vuelan con nosotros destacan la profesionalidad del equipo, la seguridad del vuelo y la cercanía humana que nos diferencia».

Un equipo compuesto por instructores, monitores y guías formados en Francia, Reino Unido, Argentina y España, que ofrecen una enseñanza de máxima calidad respaldada por su experiencia internacional.

«Además, hablamos español, inglés y francés, lo que nos permite brindar una atención cercana y personalizada a pilotos y alumnos de diferentes países», recalcan.

Su prestigio y trayectoria les permite estar presentes en los mejores destinos para parapente en Andalucía: Málaga, Algodonales, Casarabonela, Cañete la Real, Loja y Teba. «Disfrutamos de un clima ideal, paisajes espectaculares y condiciones perfectas para volar durante todo el año», celebran.

La sede de Air Born Adventures se encuentra en Teba. «Desde allí sobrevolamos el Castillo de la Estrella, disfrutando de vistas impresionantes del pueblo y de los embalses de Guadalteba, en el entorno natural del Caminito del Rey», detallan.

Escuela de parapente y vuelos en biplaza

Actualmente, Air Born Adventures ofrece dos servicios principales. Por una parte, su escuela de parapente, en la que imparten cursos oficiales para obtener la licencia de piloto de parapente con validez internacional, además de cursos federativos para formarse como piloto biplaza. «También ofrecemos servicio de guía local para pilotos extranjeros que vienen a volar a nuestra zona, así como jornadas formativas de seguridad, concentraciones de parapente y otras actividades especializadas», añaden.

Por otra parte, y dirigido a un público más general como actividad de turismo activo, en Air Born Adventures ofrecen vuelos en parapente biplaza para personas sin experiencia previa que quieran disfrutar de la emoción de volar acompañadas por un monitor profesional. «Una experiencia única, segura e inolvidable, ideal para quienes desean cumplir el sueño de volar sobre los paisajes más impresionantes de Málaga», aseguran.

Para ofrecer esta actividad con las máximas garantías de seguridad, Air Born Adventures disponen de equipos homologados de última generación, seguros incluidos en todas las actividades y monitores con licencia oficial y amplia experiencia. «Antes de cada vuelo realizamos una evaluación meteorológica y técnica detallada para garantizar las mejores condiciones posibles«, recalcan.

Una experiencia memorable, y sin igual en la provincia, apta para todo tipo de público, ya que no requieren experiencia previa ni edad específica. «Nuestros servicios están pensados para todo tipo de público: familias con niños, grupos de empresa (team building), parejas o cualquier persona que quiera vivir algo diferente», explican. «Trabajamos tanto con clientes nacionales como internacionales, adaptando la experiencia a cada persona y garantizando la máxima seguridad y disfrute», añaden.

Una experiencia de turismo activo y sostenible, ideal para regalar en Navidad

La actividad de Air Born Adventures supone un excelente ejemplo de sostenibilidad: «Apostamos por un turismo activo responsable y sostenible, que respeta el entorno natural y contribuye al desarrollo local. Trabajamos en colaboración con alojamientos rurales, restaurantes y comercios de la zona para fomentar el turismo en el interior de Málaga y dar a conocer sus tesoros naturales«.

Con la proximidad de las fiestas navideñas, en Air Born Adventures iniciarán en breve su campaña de Bonos Regalo. Una excelente opción para regalar la experiencia de volar a un amigo, pareja o familiar.

Cada bono tiene validez de un año desde su emisión, y es perfecto para ocasiones especiales: cumpleaños, aniversarios, Navidad, Reyes o el Día del Padre o de la Madre. Una manera original y emocionante de compartir la magia del parapente.

«Volar no es solo una experiencia, es un momento que cambia tu forma de ver el mundo», afirman Carina y Alex. «En Air Born Adventures te invitamos a descubrir la magia del cielo andaluz, a sentir la libertad del viento y a vivir una aventura que recordarás toda la vida», concluyen.

Más información:

Dirección: C. Cuatro Vientos, 18, 29327 Teba, Málaga.

Teléfono: +34 622 57 70 21 / +34 645 46 38 87

Web: https://airbornparapente.com/