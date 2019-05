Un fin de semana repleto de animales y gastronomía en Málaga Riogordo celebra este domingo su popular Día del Caracol. Agenda de ocio La provincia ofrece variadas y suculentas propuestas culinarias, Estepona celebra su Noche en Blanco y por supuesto no faltan ni la música ni el teatro ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 30 mayo 2019, 08:26

Jueves Salvi Pérez, en La Cochera

El malagueño Salvi Pérez ofrecerá este jueves en La Cochera Cabaret un show que fusionará con algunos compañeros de escena como Carlos Medrano (el 'Postilla' de Malviviendo) o Spok Van Dame, un malagueño que arranca las risas doblando vídeos en Instagram a base de rimas, comparaciones absurdas y una desvergüenza que hace única y reconocible. El espectáculo comenzará a las 22 horas y las entradas cuestan a partir de 7 euros. Claudia San Martín te cuenta más

Jueves Proyección de documental en el MVA

El Centro Cultural MVA (C/ Ollerías, 34) proyecta este jueves a las 20.30 horas 'Las Cinéphilas', un documental argentino de la mano de la directora María Álvarez. La entrada será libre hasta completar aforo. La cinta trata sobre unas mujeres jubiladas de distintos países (Argentina, España y Uruguay) que van al cine todos los días. En la pieza la directora afirma su inquietud de retratar a esas mujeres que lleva viendo toda la vida y con las que ha compartido muchas tardes de su vida. Para ello, Álvarez construye un relato con cierta curva dramática sin una voz en off, ni una historia concreta con la pretensión de ir llevando al espectador de 'cinéphila' en 'cinéphila'.

Viernes Grabación en directo del disco de Daniel Casares

El malagueño Daniel Casares prepara el octavo disco de su carrera, que llevará por nombre 'Magiterráneo', y que será grabado este viernes en directo en Estepona con público y en directo. El disco recorrerá varios palos del flamenco y contendrá 10 temas para los que Casares se acompañará de su ya familia musical: Sergio Aranda (palmas y baile), Manuel Peralta (guitarra, palmas y cante), José Cártama (palmas y cante), Nelson Doblas (violín), Jesús Bachiller 'Bachi' (bajo) y Miguel Ortiz 'Nene' (percusión). El concierto será el 31 de mayo en el auditorio Felipe VI a las 20:30 horas. Las entradas desde 22 euros, ya están a la venta exclusivamente en la web www.tafestepona.com.

Viernes Gala lírica 'Tutto Puccini'

El Teatro Cervantes acoge este viernes (20 horas) una gala lírica dedicada al compositor italiano Giacomo Puccini. Los fragmentos más apreciados de títulos tan emblemáticos como La bohème, Madamma Butterfly, Tosca, Turandot… interpretados por algunas de las voces participantes en la última edición del prestigioso Festival Puccini de Torre del Lago, único en el mundo dedicado íntegramente a la figura del genio de Lucca y que, por primera vez, se presenta en España desde su creación en 1930. El precio de las entradas oscila entre los 12 y los 36 euros.

Viernes Javier Navas, en concierto

El cuarteto liderado por el malagueño Javier Navas recala este viernes en Cochera en lo que será una revisión del repertorio jazzístico auténtico y lleno de modernidad de este grupo, para lo cual contarán con invitados especiales, haciendo un recorrido por sus ya más de cuatro años de trayectoria como formación estable, una de las más destacadas del panorama del jazz nacional.

Javier Navas – vibráfono, Juan Galiardo – piano y Rhodes, Bori Albero – contrabajo, Dani Domínguez – batería, con la participación de Enrique Oliver – saxos tenor y soprano son los miembros de esta banda, que ofrecerán su espectáculo a partir de las 22 horas. Las entradas cuestan 12 ó 15 euros.

Viernes 'Los tres cerditos', en Estepona

El clásico de 'Los tres cerditos' llega este viernes a Estepona, donde se representará en el Centro Cultural Padre Manuel a las 18 horas. Está indicado para niños de entre 2 a 10 años. Las entradas se pueden adquirir en la web www.giglon.com. Las primeras 20 entradas tendrán un coste de 7 euros, 8 euros si se compran anticipadas y 10 euros en taquilla el mismo día de la función.

'Los tres cerditos' narra la historia de tres hermanos que conviven en armonía hasta que son advertidos de la presencia del lobo feroz. Cada uno de ellos construirá una casa para mantenerse protegidos. ¿Qué ocurrirá con cada una de estas casas?

Hasta el domingo Feria 'Sabor a Málaga' en Antequera

Antequera acoge este fin de semana la segunda feria comarcal 'Sabor a Málaga' del año, que como en anteriores ediciones coincidirá con la Feria de la Primavera y la Feria Agrícola y Ganadera Agrogant. Tras la inauguración oficial, que tendrá lugar el viernes a las 13.00 horas, darán comienzo las actividades con dos showcooking: el primero, a cargo de Rubén Antón, chef del Restaurante Arxiduna, que preparará en directo su tapa premiada en 2018 como la mejor de España en el Congreso Gastronómico de San Sebastián; y el segundo, de la mano del maestro panadero Juan Manuel Moreno Pacheco (Panadería Pan Piña), que mostrará al público el proceso de elaboración de empanadas tradicionales rellenas con ingredientes malagueños como sardinas, pulpo, chorizo o bacalao con pasas. Por la tarde se ofrecerán catas de mistela, dulces tradicionales y zumos naturales, y la jornada se cerrará con un 'after work' con degustación de ginebras malagueñas.

Una cata de cervezas artesanales, otra guiada de vinos y varios showcookings hasta el domingo completan el programa de actividades de esta sabrosa iniciativa.

Del viernes al domingo Feria del Perro en Archidona

Exhibiciones, certámenes y un mercado de compraventa son algunos de los alicientes de la Feria del Perro de Archidona, que este fin de semana alcanza su vigésimo séptima edición. La inauguración oficial será este viernes a las 21 horas con una conferencia a cargo del Club Nacional del Galgo Español. Entre las principales novedades de esta edición, destacan unas charlas sobre el perro de agua español y el ratonero bodeguero andaluz o un seminario de peluquería caniches impartido por Andrés Rosell.

Sábado Noche en Blanco en Estepona

Estepona vivirá este sábado su Noche en Blanco con una decena de actividades culturales y de ocio en el centro de la ciudad y con la temática 'Volar'. El plato fuerte de la programación será la actuación de la cantante 'La Mari' de Chambao y Javi Medina en la avenida San Lorenzo. Aprovechando este evento se celebrará la segunda edición de la 'Shopping Night'. en la que todos los negocios que participan, como locales de moda, zapatos y complementos, permanecerán abiertos hasta las 02.00 de la madrugada y ofrecerán a los clientes descuentos especiales. Charo Márquez tiene más detalles

Hasta el domingo Rutas de la Tapa en Alcaucín y Carratraca

Este fin de semana coinciden en el calendario dos rutas de la tapa en localidades malagueñas. Por un lado, hasta el domingo se celebra la Ruta de la Tapa de Alcaucín, en la que participan ocho establecimientos de restauración. Ahí están incluidos desde bares del casco urbano a restaurantes del entorno, como los que hay en Puente Don Manuel y El Alcázar. Paralelamente, este sábado y el domingo Carratraca celebra la sexta edición de su propia ruta de la tapa con cinco establecimientos de su casco urbano. En ambos casos, se ofrecerán tapas con sus respectivas bebidas por tan sólo dos euros.

Sábado Teatro: 'El marido ideal'

El ministro de Asuntos Exteriores, sir Robert Chiltern, es un político brillante, un ejemplar caballero y un marido ideal para su mujer, lady Chiltern con quien forma, ante la sociedad, la pareja perfecta. Armonía que se ve amenazada cuando mrs. Cheveley chantajea al esposo bajo la amenaza de revelar los turbios orígenes de su deslumbrante carrera política, su fortuna y su matrimonio. Acorralado, sir Robert Chiltern, pide consejo a su inteligente y elegante amigo lord Arthur Goring.

'El marido ideal' ofrece una crítica de nuestro tiempo desde un pasado no tan lejano. Se representa este sábado en el Teatro Cervantes a las 20 horas. El precio de las localidades oscila entre los 9 y los 24 euros.

Agrogant´19 Antequera, capital del caprino hasta el domingo

La Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña celebra este fin de semana en la carpa ganadera del recinto ferial de Antequera el XXX Concurso Subasta Nacional y XII Concurso de Producción de la Raza Caprina Malagueña Agrogant´19. Se prevé una asistencia de 200 animales pertenecientes al Programa de Vigilancia de Agalaxia Contagiosa de la Facultad de Veterinaria de Murcia.

Entre las actividades se celebrará el Concurso Subasta Nacional de la Raza que alcanza su trigésima edición, así como el Concurso de Producción Lechera. Así mismo, contará con una exposición comercial caprina con la participación de empresas ligadas al sector.

El jueves y el viernes se celebrarán las Jornadas Técnicas Agroganaderas y las Jornadas Técnicas Caprinas en el Parador de Antequera, con una interesante programación.

Y como cada año se han programado una serie de actividades infantiles a llevar a cabo en la Granja Escuela de la Cabra Malagueña, como talleres de elaboración artesanal de quesos y talleres de 'Dale el biberón a un chivo'.

Sábado 'La verdad tras el telón', en el Cánovas

Qué bonito se ve todo cuando se abre el telón... La gente piensa que los artistas tienen la vida resuelta y los problemas huyen de ellos como el fuego del agua. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Artistas sí, pero también personas con sus problemas, con sus sentimientos y con sus dolencias. Miles y miles de kilómetros acompañados por la carretera, y siempre con las mismas ganas de subir a un escenario pase lo que les pase a los artistas. Esa es la reflexión que plantea el espectáculo 'La verdad tras el telón', que llega este sábado a La Cochera (21 horas). Las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada.

Domingo Día del Caracol en Riogordo

Este domingo se celebra una de las fiestas gastronómicas mas importantes del calendario primaveral malagueño en Riogordo, el Día del Caracolol. Desde hace ya dos décadas se celebra esta sabrosa tradición culinaria, en la que será posible degustar una de las recetas más tradicionales con este molusco terrestre, según destaca Javier Almellones. En torno a las 14 horas, está previsto que allí se repartan cientos de platos de 'caracoles en caldillo', elaborado con distintas hierbas aromáticas y especias, que le dan un sabor inconfundible a estos moluscos. La jornada estará amenizada con música tradicional en directo.

Domingo 'La chulapona', en el Cervantes

Entre las zarzuelas más populares de las ambientadas en Madrid, junto a 'La verbena de la Paloma', 'El barberillo de Lavapiés' o 'Doña Francisquita', figura 'La Chulapona', que este domingo llega al Teatro Cervantes. La magistral comunión de libreto, de una gran calidad literaria, y partitura ofrece situaciones de un gran lirismo e intensidad dramática. La función será a las 19 horas y las entradas oscilan entre los 10 y los 25 euros.

Hasta el domingo 'Múltiple', en el Echegaray

En el contexto de una familia mormona poligínica, Alma es la primera esposa de Jacob. Después de tres años intentando concebir le anuncian que no puede tener hijos. Su marido, pues, desposa a otra mujer mucho más joven que ella. Alma, que proviene de un entorno no religioso, tendrá que aprender a vivir como madre de siete hijos que no son suyos, compartiendo a un esposo del que está perdidamente enamorada y como parte fundamental de una comunidad a la que, en el fondo, sabe que no pertenece. Este es el argumento de 'Múltiple', que se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo 2 de junio. Las funciones son los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 20 horas, y los domingos a las 19. Las entradas cuestan 15 euros, aunque de martes a jueves hay 2x1.

Hasta el 16 de junio 'Hotel Habana Show', en el recinto ferial

Hasta doce números de acrobacias -trapecio volador, saltos en cama elástica, cuerda colgante…- se entrelazan con una historia «de solidaridad». En los años 50 Rita Valdés era la gran estrella del Hotel Habana, la 'vedette' reinaba en la isla caribeña desde el escenario del cabaret más importante del mundo. Pero la suerte cambió, el teatro bajó el telón y el edificio se convirtió en hogar de Rita y de sus compañeros. Ahora la ruina llama a su puerta con una carta de desalojo en la otra mano. Su entorno se pone entonces en marcha para organizar un show y recaudar fondos que permitan recuperar el esplendor perdido. Comienza el espectáculo. Se llama 'Hotel Habana Show' y puede verse en una carpa en el recinto ferial de Málaga, que acoge el estreno mundial de este show hasta el próximo 2 de junio. Regina Sotorrío te cuenta más

Sábado y domingo 'Amores pérfidos', en el Cánovas

'Amores pérfidos' es una adaptación que mezcla dos grandes obras de la literatura universal, la novela epistolar 'Las amistades peligrosas' de Choderlos de Laclos y 'Cuarteto' de Heiner Müller. Un combate entre dos sádicos amantes. La Marquesa Merteuil y el Conde Valmont, acostumbrados a retarse constantemente, inician un juego peligroso. Un pérfido plan en el que Madame Tourvel será el blanco perfecto. Un triángulo amoroso en el que el sobrevivir es la última opción ante el honor. ¿Sus armas? La perversión, la manipulación, la seducción, los celos....

Propuesta ácida y dinámica, con escenas coreografiadas en la que todos y cada uno de ellos forman un pilar importante y sostienen el combate con emociones a flor de piel, respirando como un solo pulmón. ¿Quién ganará esta vez? Las representaciones en el Teatro Cánovas son este sábado (20 horas) y el domingo a las 19. Las entradas cuestan 6 euros.

Hasta el 8 de junio XV Semana Popular de los Corralones de La Trinidad y El Perchel

La XV Semana Popular de los Corralones de La Trinidad y El Perchel arranca este viernes y se prolongará hasta el próximo 8 de junio. El programa de este año ha ampliado el número lugares y actividades, entre las que destaca el Concurso de Engalanamiento Floral. Aquí puedes ver el programa completo

Hasta el 9 de junio 'Van Gogh Alive'

'Van Gogh Alive' abre sus puertas en un montaje instalado a la espalda de la Farola, junto a la antigua Casa de Botes del puerto malagueño. Más de 3.000 imágenes de gran formato proyectadas sobre paredes de seis metros de alto envuelven al público a través de algunos de los grandes éxitos pictóricos del maestro holandés, desde 'Los girasoles' hasta el 'Trigal con cuervos', pasando por el 'Autorretrato con la oreja vendada' y las constelaciones recreadas a gran formato a partir de 'La noche estrellada'. Hasta el 9 de junio. Adultos, 12 euros los días laborales y 14 euros los fines de semana; niños de 4 a 15 años, 9 euros; niños menores de 4 años, acompañados por un adulto, gratis. Tarifas especiales para familias y grupos. Ver más

Hasta el 9 de junio El Pompidou toca techo con Matisse

Una exquisita exposición la que el Centre Pompidou Málaga dedica al gran baluarte del arte moderno, al antagonista cómplice de Pablo Ruiz Picasso en la revolución plástica de la primera mitad del siglo pasado. Y de la mano de Matisse, el Pompidou de Málaga toca techo por ahora con una exposición tan ajustada como potente, tan deliciosa como profunda. Porque a través de este medio centenar de obras de Matisse procedentes del Centre Pompidou de París puede establecerse un relato cabal de las idas y venidas del arte moderno, al tiempo que cualquiera puede entregarse al mero goce estético de cada pieza. 'Henri Matisse. Un país nuevo' estará hasta el 9 de junio. Abierto todos los días, salvo los martes, de 9.30 a 20.00 horas. Entrada general a la colección, 7 euros. Descubre más aquí.

Hasta el 23 de junio Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Descubre más, aquí

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 15 de septiembre 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros), aunque pueden conseguirse descuentos a través de Oferplan (ver aquí).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición