Agenda de ocio: La recta final de la Feria de Málaga y otros planes para este finde Migue Fernández Málaga Jueves, 16 agosto 2018

Se avecina otro fin de semana más cargado de propuestas de ocio para malagueños y visitantes. La recta final de la Feria de Málaga 2018, el festival de títeres en Rincón de la Victoria, el Festival Flamenco de Estepona o la velada de aullidos en el Lobo Park de Antequera son algunas de los principales eventos de ocio que ofrece la provincia de Málaga. ¡Toma nota y encuentra tu mejor plan!

Hasta el domingo 19 Adiós a la Feria de Málaga

Marta Sánchez actuará en el Cortijo de Torres

La gran fiesta de Agosto en la capital, la Feria de Málaga 2018, se despide este fin de semana hasta el año que viene después de nueve intensas jornadas de fiesta de día y de noche en el Centro y en el Cortijo de Torres. El Ayuntamiento de Málaga ha programado más de 300 espectáculos gratuitos que continúan durante este fin de semana. Consulta el programa completo de la Feria aquí.

En el Centro, las plazas de la Constitución, Merced, Mitjana, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara seguirán contando con música en vivo de la mano de artistas locales de diferentes estilos musicales (más información aquí). Estos conciertos se prolongarán desde las 13 a las 18 horas

-Viernes 17. En el Cortijo de Torres, Marta Sánchez será la artista destacada de la noche en el Auditorio Municipal. La noche comenzará, a las 22.00 horas, con la Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (Academia de Rosa López y Montse Bravo) y la actuación de Juanma Jerez antes de la irrupción en el escenario de Marta Sánchez

-Sabado 18. En el Cortijo de Torres, Merche tomará el relevo en el Auditorio. Le precederá Aurora Guirado.

Más Descarga el programa completo de la Feria 2018

Viernes 17 'Homenaje a las mujeres' en el Starlite Festival de Marbella

La Mari de Chambao será una de las voces de la noche.

El 17 de agosto Starlite celebra una noche muy especial con su espectáculo «Homenaje a las mujeres». Dirigido por Carlos Narea, reconocido productor musical y director artístico de grandes conciertos y eventos, en el mismo se citarán en el escenario algunas de las más grandes voces femeninas de la música española, entre las que se encuentran: Aitana, Ana Guerra, La Mari de Chambao, Lorena Gómez, Marilia, Rosa López, Sole Giménez, y Vicky Larraz.

-Cuándo: Viernes 17

-Dónde: Auditorio de la Cantera de Nagüeles (Marbella)

-Hora: 22.30 horas.

-Precio: A partir de 24 euros.

Viernes 17 Peneque el Valiente, en el VI Festival de Títeres de Rincón

Peneque El Valiente.

Rincón de la Victoria celebra una nueva edición del Festival de Títeres del 16 al 19 de agosto que reunirá este año a cuatro compañías de proyección nacional, entre ellas la producción rinconera Nuevo Teatro Musical&ElAsteroide. Además, esta edición incorporará el género musical a dos de las cuatro obras que se representarán.

Los espectáculos se realizarán en plazas y espacios abiertos de los cuatro núcleos del municipio. El aforo es libre hasta completarse y todas las funciones son a las 22 horas, con una duración aproximada de una hora. Las compañías participantes emplearan diversas técnicas con títeres de guante, muppets y objetos visuales.

El festival, cuyo objetivo es acercar el teatro de títeres al público familiar, principalmente al infantil se desplazará el viernes 17 hasta La Cala y continuará el sábado 18 en Rincón de la Victoria para cerrar el domingo de nuevo en Torre de Benagalbón.

-Viernes 17 de agosto. 'Peneque FuManChi'. A las 22.00 horas. En la Plaza Gloria Fuertes de La Cala del Moral. Compañía Producciones Infantiles Miguel Pino (Málaga)

- Sábado 18 de agosto. 'Got Rock' (musical) A las 22 horas en la Plaza Al Ándalus de Rincón de la Victoria. Compañía Francis Zafrilla (Albacete)

- Domingo 19 de agosto. 'El Guardián de los sueños' (musical) a las 22 horas en la antigua Estación de Ferrocarril de Torre de Benagalbón. Compañía Nuevo Teatro Musical&ElAsteroide (Rincón de la Victoria)

-Entrada: Gratuita. Espacios al aire libre, hasta completar aforo.

Viernes 17 Kiko Veneno y No Me Pises que Llevo Chanclas en Estepona

La Plaza de Toros de Estepona acoge este viernes la fusión de dos míticos de la música española para dar un concierto único, mezclando la buena música con la alegría, la energía y el arte: Kiko Veneno y No Me Pises que Llevo Chanclas.

-Cuándo: Viernes 17

-Dónde: Plaza de toros de Estepona

-Hora: Apertura de puertas a las 20.00 horas

-Precio: A partir de 19,50 (las primeras 1.000 entradas). También entradas de 25 o 42 euros.

Viernes 17 Jitterbug Jazz Group en La Cala de Mijas

La segunda edición de 'A la fresca… música en el mar' celebra este viernes otra velada a las 21.00 horas en la plaza del Torreón de La Cala de Mijas. La actuación corre a cargo de Jutterbug Jazz Group, formado por piano, clarinete y contrabajo centrado en el jazz con arreglos de temas célebres y composiciones propias.

-Cuándo: Viernes 17

-Dónde: plaza del Torreón de La Cala de Mijas

-Hora: 21.00 horas

-Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18 Festval flamenco de Estepona

Estepona acoge este sábado día 18 el Festival Flamenco Ciudad de Estepona en el que actuarán artistas consagrados de la talla de Farruquito, Remedios Amaya, Antonio Reyes, La Macanita, Rocío Bazán, Felipa del Romero, Diego del Morao y Manuel Valencia.

-Cuándo: Sábado 18

-Dónde: plaza de toros de Estepona

-Hora: 22.00 horas

-Precio: Desde 24 euros

Sábado 18 Musical sobre Celia Cruz en Starlite

Starlite Festival contará con un espectáculo musical de lujo basado en la eterna Celia Cruz. «Celia Cruz, el Musical» es una nueva experiencia teatral que narra y celebra la vida de la inigualable Reina de la Salsa, teniendo como eje central la música de la añorada artista cubana. Grandes éxitos musicales como «Quimbara», «La Negra Tiene Tumbao», «Tu Voz» o «La Vida es un Carnaval» se presentan como partes indivisibles de una historia, la de su vida.

-Cuándo: Sábado 18

-Dónde: Auditorio de la Cantera de Nagüeles (Marbella)

-Hora: 22.30 horas.

-Precio: A partir de 19 euros.

Sábado 18 Culturismo en Plaza Mayor

El centro comercial y de ocio Plaza Mayor acoge este sábado el encuentro de culturismo más esperado: Barbarian Nutricion Summer Muscle Festival. Con competiciones y exhibiciones.

-Cuándo: Sábado 18

-Dónde: Centro Comercial Plaza Mayor

-Hora: 20:00 (hora estimada)

-Precio: GRATUITO de pie. / Sillas numeradas 10,00 € (aforo limitado). Más información: 626 13 80 90.

Viernes 17 y sábado 18 Visita nocturna a la Cripta-Camarín de la Victoria

Santuario de la Victoria. / Juan Antonio Portillo

Cultopía propone una visita nocturna a la Cripa-Camarín de la Victoria. Una manera de conocer en profundidad toda la simbología que encierran la Cripta de enterramiento de los Condes de Buenavista y el Camarín de la Virgen de la Victoria. El mecenazgo de estos Condes hizo posible una de las más valoradas criptas de enterramiento de Andalucía por su espectacular decoración en torno a la muerte y el purgatorio, además de uno de los más impresionantes camarines por su gran altura y decoración como jardín celestial.

-Cuándo: Viernes 17 y Sábado 18.

-Dónde: Auditorio de la Cantera de Nagüeles (Marbella)

-Hora: 2Cada noche habrá 3 turnos distintos (21:00/ 22:00/ 23:00) en una visita guiada de una hora y pico aproximada de duración, con un aforo máximo de 40 personas.

-Precio: Sólo compra anticipada de entradas, no se admiten reservas(8 euros persona). Más infromación aquí: 692 717 612.

Viernes 17 y sábado 18 Feria en Villanueva de la Concepción

Villanueva de la Concepción también celebra su Feria y Fiestas 2018 estos días. Sus fiestas, que arrancaron el pasado día 15, se prolongarán hasta el sábado 18. Desde el Ayuntamiento han preparado un variado y amplio programa para todas las edades y gustos. Deportes, concursos, baile, caballos, motos, agua, música, tiro con honda… conforman la programación de actividades de este año. Consultar aquí

Viernes 17 y sábado 18 Noche de los Aullidos en Lobo Park

Lobo Park

El Lobo Park de Antequera propone disfrutar de una velada diferente en la Noche de los Aullidos. Este viernes 17 y sábado 18 de agosto se podrá observar a los lobos comunicándose entre ellos con asombrosos aullidos para reunir a la manada y, además, disfrutar de un aperitivo en la terraza del parque con vistas a la sierra de El Torcal. Las reservas se pueden realizar en el número de teléfono 952 031 107 o en el email info@lobopark.com. Más información aquí.

-Cuándo: Viernes 17 y Sábado 18.

-Dónde: Lobo Park de Antequera

-Hora: 2Cada noche habrá 3 turnos distintos (21:00/ 22:00/ 23:00) en una visita guiada de una hora y pico aproximada de duración, con un aforo máximo de 40 personas.

-Hora y Precio:Consultar en la web

Domingo 19 Los reyes del soul Kool & the Gang, en Puente Romano

Los legendarios reyes de soul y disco Kool & the Gang protagonizan este domingo el único concierto que se llevará a cabo en Puente Romano este verano. Tocarán todos sus éxitos, incluidos 'Celebration', 'Ladies Night', 'Get down on it' y muchos más. El grupo que lideró las listas de ventas de los años setenta y ochenta, vuelve a Marbella con la promesa de hacer bailar y disfrutar a los asistentes.

-Cuándo: Domingo 19.

-Dónde: Club de Tenis de Puente Romano

-Dónde: Las puertas se abrirán a las 20.00 horas, a las 21.00 horas arranca la actuación de Jackie Brown Band, teloneros de Kook & the Gang, que se subirán a continuación al escenario

-Precio: A partir de 35 euros.