Agenda de ocio Tapas, música y belenes este fin de semana en Málaga Pizarra celebra su Ruta de la Tapa hasta el domingo. El Benalfest, las ferias de Fuengirola, Ojén y Nerja o el concierto de El Kanka en el Auditorio, entre las propuestas para este fin de semana ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 10 octubre 2019, 08:24

Jueves y viernes Julio Fraga, en La Cochera

El actor, director y productor Julio Fraga llega a Málaga con 'El perro fiel', donde con un formato inusual, y en género de tragicomedia, guía al espectador por un viaje muy personal, a la vez que universal, hacia su Andalucía más íntima. Podrá verse este jueves y viernes en La Cochera. Las entradas cuestan 10 euros. Regina Sotorrío te cuenta más

Viernes Tributo a 'El rey león' en Teatinos

La antigua balsa de decantación, en el Parque Héroes del Combate de Teatinos, acoge este viernes el musical 'Tributo al Rey León 2. El regreso de Scar'. La cita será a las 19.30 horas de la mano de la compañía OnBeat, y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Es el segundo año consecutivo que se interpreta este musical y se espera alcanzar el mismo éxito de partición de la pasada edición en la que cerca de 3.000 personas disfrutaron de uno de los clásicos del género musical. Como novedad, este año, se contará con la participación del Ballet Internacional de Senegal.

Viernes y sábado Oktoberfest en Torre del Mar

Los amantes de la cerveza vuelven a tener una cita destacada este fin de semana. Se trata del Oktoberfest en Torre del Mar, que se celebra el viernes y el sábado de 12 a 21 horas en la Avenida Toré Toré. Como novedad en esta edición 2019 se realizará el I Certamen Gastronómico 'Oktoberfest', donde los comercios adheridos participan con un plato típico de la gastronomía bávara. El colectivo 'Shanty-Chor' será quien elija al ganador, que obtendrá un galardón.

Del viernes al domingo Pasión bandolera en El Burgo

El Burgo quiere hacer este fin de semana justicia con la mujer rural de épocas pasadas con una representación que rompe moldes, 'Pasión Bandolera'. Se trata de una puesta en escena de ficción en la que la protagonista es una mujer humilde que se ve forzada a tomar las armas para enfrentarse a la injusticia de la época.

Esta historia, que transcurre en 1840, se representará entre el viernes y el domingo en varios capítulos que se vivirán con grandes dosis de realismo gracias a la implicación de muchos vecinos y a un poblado que está ambientado en aquellos años, según destaca Javier Almellones.

Sábado Fangoria y Nancys Rubias, en Benalfest

Fangoria, Nancys Rubias, We Are Not DJs, Bauer, Olivia, Bullys y Koel son los cabezas de cartel del festival de música Benalfest, que se celebra en Benalmádena este sábado. Además de las actuaciones, otro de los puntos fuertes del certamen serán las distintas actividades que se celebrarán a lo largo del día en diferentes puntos de la ciudad. Así, la Plaza de la Niña volverá a acoger #Benaldía, con los conciertos de Bullys, Comandante Twin y un grupo sorpresa, con entrada gratuita. Los Jardines del Muro serán el lugar favorito de los más pequeños, ya que será la zona #Benalbaby con distintas actividades y la actuación de QuimiRock. Para más detalles, ver aquí

Sábado y domingo Ferias en Fuengirola, Ojén y Nerja

Durante este fin de semana coinciden tres de las grandes ferias del otoño en la provincia de Málaga: Fuengirola, Ojén y Nerja. Las dos primeras, que se celebran en torno a la Virgen del Rosario y San Dionisio, respectivamente, terminan estesábado, después de unos ajetreados días en sus respectivos recintos feriales. Por su parte, la Feria de Nerja, en honor a San Miguel Arcángel y la Virgen de las Angustias, concluirá el domingo, que será el Día del Niño (atracciones con precio reducido), según destaca Javier Almellones.

Del viernes al domingo Congreso de belenistas en Mollina

El Museo de Belenes de Mollina acoge hasta el domingo el 57 Congreso Nacional Belenista, que ofrecerá una feria-mercado con obras de reconocidos escultores de este sector. Podrán visitarse una veintena de expositores en los que ver el trabajo de los profesionales y adquirir modelos, materiales y complementos que se usan para el montaje e instalación de belenes y dioramas.

La muestra se inaugurará el primer día a las 17:30 horas y se prolongará hasta las 21:00 horas. El sábado su horario será de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas, mientras en la última jornada estará abierta desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

Del viernes al domingo Fiesta del Aire en Arriate

Arriate espera recibir a más de 25.000 visitantes durante su XIV Fiesta en el Aire, una festividad declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que se celebrará del viernes al domingo. En el escenario principal, situado en la plaza de la Constitución, actuará casi una veintena de bandas incluyendo a las cinco participantes en el III Concurso de Grupos Musicales, que se celebrará el viernes a partir de las 20.00 horas. Previamente subirá al escenario Fran Guerrero, y a continuación dará comienzo el concurso con las bandas Agente Sparring, Mataka, Boviván, Malabrava y Gato Mojado. El fallo del jurado se anunciará a la 01.00, y después actuará Forever Queen, grupo tributo a la mítica banda británica.

Un día más tarde, el sábado 12, la actividad en el escenario principal comenzará a las 17.00 horas con el espectáculo Raíces-Ronda Flamenca, al que seguirán los conciertos de Los D'Orlando de Cuba, Mitad Doble, La Tarambana, Cesure, The Agapornis y, encabezando el cartel, Mártires del Compás, que subirán al escenario a la 01.00. A las 3.00 actuará el grupo tributo a The Beatles Beat3. Tras los conciertos del viernes y del sábado, la música continuará hasta la madrugada de la mano de DJ Paul Bread.

Asimismo, el domingo 13, las actuaciones en el escenario principal estarán protagonizadas por The Gold Diggers, Tirpa, La Pompa Jonda y, a las 20.00 horas, La Guardia, que cerrarán la programación de esta décimo cuarta edición en el escenario principal.

También habrá un mercadillo de artesanía y gastronomía y diversas exposiciones en el IES Escultor Marín Higuero, en la Garganta del Arroyo de la Ventilla y en la plaza Antonio Marañón, donde también se celebrarán espectáculos musicales (Guitarreando, Klara Gomboc y su violín y el taller de percusión Juegos de Ritmo de Santi Comin), de magia (Mago Fran Qué) y de teatro (Trotacuentos).

Por otro lado, en la plaza Juana Marín habrá actuaciones musicales a cargo de la violinista Klara Gomboc, el pianista Juan Carlos y el grupo La Escalera. Además, la Asociación de Artistas Callejeros Malagueños ofrecerá una demostración de diversas disciplinas artísticas, y se celebrará un taller titulado 'La actualidad del mundo marino'.

La plaza Díaz Mena será otro importante escenario de la festividad. Aquí tendrá lugar el concurso de pintura rápida el sábado por la mañana y se celebrarán talleres de fabricación de instrumentos (a cargo de Terra Madre Sound) y de reciclaje (Arriate +sostenible).

Además, en la calle Francisco Sintado estará instalado el estudio de caricaturas Cartoonclub de Manolo Ruiz, y en la plaza de la Residencia de Ancianos se impartirán talleres de esparto. El vienes y el sábado, entre las 20.00 y las 04.00 horas, un autobús cubrirá la ruta entre Arriate y Ronda.

Sábado Cuentacuentos 'Rapunzel'

El Museo Interactivo de la Música (MIMMA) acoge este sábado 'Rapunzel', la daptación basada en el cuento de los Hermanos Grimm, narrada a través de sus principales protagonistas: la avispada Rapunzel, el encantador Flynn y la malvada Gothel. El cuentacuentos comenzará a las 12 de la mañana y está recomendado para niños mayores de 2 años. Las entradas cuestan 5 euros, que incluye la visita al museo, ubicado en la céntrica calle Beatas 15.

Del viernes al domingo Ruta de la Tapa en Pizarra

Pizarra celebra hasta el domingo su XIII Ruta de la Tapa, que contará con la participación de 16 establecimientos del municipio. Habrá además pasacalles para amenizar y animar el evento así como un servicio de ludoteca. Para facilitar el desplazamiento de los asistentes entre los distintos restaurantes, se habilitará un tren turístico.

El horario de la ruta será viernes y sábado de 13.00 a 17.00 horas y de 20.30 a 00.30 horas, mientras que el domingo podrá disfrutarse de esta iniciativa gastronómica de 13.00 a 17.30 horas. Los pizarreños y visitantes que participen podrán completar un Tapaporte y optar a premios.

Sábado El Kanka, en concerto

El Kanka, durante un concierto en Granada. / Juan Enrique Gómez

Desde que publicó su cuarto disco de estudio, 'El arte de saltar', el cantante malagueño El Kanka no ha dejado de hacer conciertos por toda la geografía nacional y también fuera de nuestras fronteras con la gira 'Donde caben dos caben tres'. Un disco producido por Carlos Manzanares el que cuenta con la colaboración de Jorge Drexler y con la comparsa Martínez Ares del Carnaval de Cádiz cuyos temas presentará este sábado en concierto en Málaga. En el Auditorio Municipal se prevé un lleno absoluto para viajar por distintos géneros musicales, desde la rumba a los sonidos latinos, pasando por el pasodoble, el pop-rock, el bolero, el ska y hasta el rap, según destaca Rafael Cortés. Y es que la música de El Kanka traspasa las fronteras de los estilos musicales, para repasar temas de la vida cotidiana en una combinación marfcada por el bueno humor y las reflexiones. El concierto en el Auditorio comenzará a las 22 horas. Las entradas cuestan 23 euros.

Hasta el domingo El Circo del Sol se despide

El Circo del Sol se despide en Málaga con su espectáculo 'Kooza', el viaje a sus orígenes con acrobacias de impacto y una atención especial a los payasos. El riesgo es parte de ese circo tradicional que se esconde tras las cortinas del Ba-ta-clan, la gran estructura que domina la escena de 'Kooza'. Un engranaje móvil a varias alturas (el más elevado de los creados por la compañía canadiense) que sirve de puerta de entrada a un colorido universo en el que hay magia, risas y, sobre todo, tensión. Los hermanos Quirós Domínguez mantienen al público con el corazón en un puño mientras deambulan sobre cuerdas tensadas a dos alturas sin arnés ni ningún tipo de protección. Solo se despliega la red minutos después, cuando se atreven a cruzar la cuerda floja en bicicleta. Compiten en peligrosidad con los atrevidos acróbatas de la Rueda de la Muerte... Todo esto y más se podrá ver hasta este domingo en el recinto ferial Cortijo de Torres. Las entradas cuestan desde 34,95 euros.

Sábado y domingo 'Copenhague', en el Cervantes

'Copenhague', un ejemplo de teatro «de palabra» y «de reflexión», es uno de los títulos más premiados de los últimos años, y recala este sábado y domingo en el Teatro Cervantes. El argumento se centra en el famoso encuentro, en 1941 en la capital danesa, entre los físicos Niels Bohr y su exalumno Werner Heisenberg al frente del proyecto nuclear ordenado por Hitler. Todo son conjeturas sobre aquella misteriosa reunión, en la que ambos se asomaron al abismo técnico y a un más inmenso abismo ético, y que algunos han querido ver como decisiva para que la balanza de la guerra se inclinase a favor de los aliados, impidiendo la creación de la bomba atómica por parte de los alemanes. Las funciones, con Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez en el reparto, son tanto el sábado como el domingo a las 19 horas. El precio de las entradas oscila entre los 9 y los 24 euros.

Hasta el domingo 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 13 de octubre (tras haber sido prorrogada) la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición

Hasta el domingo Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia

Este fin de semana se celebra en Málaga uno de los eventos ganaderos más importantes del calendario andaluz, la Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia. Este evento, que alcanza su edición número ciento cincuenta, cuenta cada año con distintos certámenes y exposiciones ganaderos, así como una feria agroalimentaria ecológica donde pueden comprarse productos artesanos y de calidad. El programa de actividades incluye también una recreación histórica, degustaciones gratuitas o música en directo, entre otras.

Domingo Los 3 cerditos

La compañía Jabetín Teatro vuelve a invitar este domingo a disfrutar de un espectáculo en familia: el clásico Los tres cerditos, que se representará a partir de las 12 horas en La Cochera Cabaret. Las entradas cuestan 8 euros.

Domingo Festival Jajejijojú

El Festival de humor y magia Jajejijojú nació en Málaga hace dieciocho año para llevar diversión a los niños internados en el Hospital Materno Infantil. Es el único festival de magia y humor en España dedicado a la infancia y se celebra este domingo en el Teatro Echegaray en dos pases, a las 11 y las 13 horas. Las entradas cuestan 6 euros.

Hasta el 3 de noviembre Exposición de Playmobil en Ronda

La exposición con clicks sobre la expedición de Magallanes y Elcano se traslada a Ronda hasta el 3 de noviembre. Se podrá visitar en el Círculo De Artistas (casino De Ronda) en la Plaza del Socorro, de 16:30 a 20:30 horas de lunes a viernes, y los fines de semana y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

El precio de la entrada es de 2 euros, que se destinarán al proyecto solidario de la Hermandad de Los Gitanos de Ronda. Los menores de 4 años entran gratis.

Hasta el 24 de noviembre La exposición de Lego más grande de Europa continúa en Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa continuará más tiempo en la esquina de oro del Puerto de Málaga, ya que se ha ampliado hasta el próximo 24 de noviembre. La exposición se divide en doce zonas y entre las obras destaca una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas cuestan entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más

Hasta este mes Expo Experience Play again, en Estepona

El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge la expo experience 'Play Again', a la que definen como la mayor exposición de Europa de consolas retro originales y máquinas Arcade, recomendada para usuarios a partir de seis años. Para facilitar el acceso y la diversión, se han organizado diferentes pases y sesiones diarias, con un precio de 15 euros (tres horas de sesión donde se podrá jugar a todos los juegos) y un bono diario de total acceso por 30 euros. Horarios:

- De miércoles a viernes, dos sesiones: de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

- Sábados: sesión matinal de 11:00 a 14:00 horas, dos sesiones de tarde de 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas y sesión golfa de 22:00 a 01:00 horas.

- Domingos: sesión matinal de 11 a 14 horas, dos sesiones de tarde 16:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Hasta el 31 de octubre 'Abstracción', en la Sala Moreno Villa

La Sala Moreno Villa del Área de Cultura ofrece hasta el próximo 31 de octubre la muestra individual del artista malagueño Antonio Montes, que tras recorrer varios países del norte y del sur de América se afincó durante 12 años en Panamá. Se trata de una veintena piezas de técnica mixta con un marcado carácter de denuncia social y medioambiental. Entre las obras expuestas se encuentra una serie en la que la abstracción deja de ser el estilo predominante para fijarse en el cubismo. Con esta serie, el autor quiere homenajear a Picasso. La exposición 'Abstracción' se podrá visitar hasta el 31 de octubre de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. A partir del 16 de septiembre, por las tardes de 17.00 a 20.00. Sábados, domingos y festivos, cerrado. La sala Moreno Villa se encuentra en calle Merced, 1, planta primera.