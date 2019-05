Ritmos cubanos, títeres y sonrisas este fin de semana en Málaga Uno de los números del espectáculo 'Hotel Habana Show'. / Francis Silva Agenda de ocio 'Hotel Habana Show' sube el telón, el montaje 'Múltiple' toma el Echegaray y varios artistas presentan sus primeros álbumes estos días en Málaga ISABEL MÉNDEZ Málaga Jueves, 23 mayo 2019, 18:22

Hasta el 2 de junio 'Múltiple', en el Echegaray

En el contexto de una familia mormona poligínica, Alma es la primera esposa de Jacob. Después de tres años intentando concebir le anuncian que no puede tener hijos. Su marido, pues, desposa a otra mujer mucho más joven que ella. Alma, que proviene de un entorno no religioso, tendrá que aprender a vivir como madre de siete hijos que no son suyos, compartiendo a un esposo del que está perdidamente enamorada y como parte fundamental de una comunidad a la que, en el fondo, sabe que no pertenece. Este es el argumento de 'Múltiple', que se representa en el Teatro Echegaray hasta el próximo 2 de junio. Las funciones son los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 20 horas, y los domingos a las 19. Las entradas cuestan 15 euros, aunque de martes a jueves hay 2x1.

Jueves Homenaje a Manuel Alcántara

El Ateneo de Málaga, en colaboración con la Fundación Manuel Alcántara, ha organizado para este jueves un homenaje al poeta y columnista Manuel Alcántara, recientemente fallecido. El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ateneo, a las ocho de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo. En él veinte periodistas de la ciudad recitarán versos del escritor. Para más detalles, ver aquí.

Jueves La cantante venezolana Georgina presenta su nuevo disco

La Fundación Unicaja organiza en el torreón del edificio de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina dentro de su ciclo 'Única'. La venezolana Georgina visitará este espacio de actividades socioculturales de la institución coincidiendo con el reciente lanzamiento de su último trabajo de estudio, 'Bienvenido a mi habitación'. 'Única' es un ciclo de encuentros musicales con solistas femeninas en formato acústico y con un aforo muy reducido que se estrenó en noviembre pasado. Para más detalles, ver aquí.

Viernes Immaculate Fools, en concierto

Con siete discos de estudio publicados desde 1985 el grupo británico Immaculate Fools se ha reinventado en varias ocasiones y este viernes llega a Málaga con nuevos sonidos, nuevos arreglos, más profundidad de los instrumentos y la curtida voz de Kevin Weatherill para repasar una parte de la historia de la música de los 80. El concierto en La Cochera Cabaret este viernes empezará a las 22 horas. Las entradas cuestan 18-20 euros.

Hasta el 2 de junio 'Hotel Habana Show', en el recinto ferial

Hasta doce números de acrobacias -trapecio volador, saltos en cama elástica, cuerda colgante…- se entrelazan con una historia «de solidaridad». En los años 50 Rita Valdés era la gran estrella del Hotel Habana, la 'vedette' reinaba en la isla caribeña desde el escenario del cabaret más importante del mundo. Pero la suerte cambió, el teatro bajó el telón y el edificio se convirtió en hogar de Rita y de sus compañeros. Ahora la ruina llama a su puerta con una carta de desalojo en la otra mano. Su entorno se pone entonces en marcha para organizar un show y recaudar fondos que permitan recuperar el esplendor perdido. Comienza el espectáculo. Se llama 'Hotel Habana Show' y puede verse en una carpa en el recinto ferial de Málaga, que acoge el estreno mundial de este show hasta el próximo 2 de junio. Regina Sotorrío te cuenta más

Viernes Cuentacuentos sobre Bertolt Brecht

El Museum Jorge Rando invita este viernes desde a las 18:30 horas para adentrarse en el universo literario de Bertolt Brecht. Noemí Carballo y Alejandro Ocaña coordinan este encuentro interactivo para acercar al público, a través de las fábulas, a una de las figuras más influyentes de la literatura y creador del teatro dialéctico. La entrada es libre hasta completar aforo.

Viernes y sábado Festital de Títeres en el Cánovas

'Alicia y las ciudades invisibles' llega este viernes al Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual organizado en el Teatro Cánovas. El director y dramaturgo murciano indagará en los imaginarios creados por Lewis Carrol desde una perspectiva contemporánea con proyecciones, espacio sonoro, efectos de luz y máscaras. El montaje, recomendado para jóvenes y adultos, obtuvo el premio a la propuesta más innovadora en la Feria de Títeres de Lleida 2018. La función sumergirá al público juvenil y adulto en un mundo fantástico este viernes las 20 horas. Las localidades están a la venta en la web del Cánovas al precio de 6 euros.

Además, el sábado el Festival de Títeres del Teatro Cánovas finaliza con el estreno de 'Garbancito o Pulgarcito', de la compañía malagueña Los colores del teatro. El protagonista es un niño querido por sus padres, valiente y alegre, que pese a su tamaño se siente capaz de hacer muchas cosas y ayudar a los demás. La función es a las 18.30 horas. Las localidades están a la venta en la web del Cánovas al precio de 6 euros.

Sábado Festival Día de la Sonrisa en Antequera

Antequera acoge este sábado un festival solidario en uno de sus enclaves más emblemáticos, su plaza de toros. Desde las doce del mediodía hasta las dos de la madrugada allí se desarrollará una amena jornada, que contará con actuaciones musicales y otras actividades lúdicas para todos los públicos, según destaca Javier Almellones. Durante toda la jornada habrá servicio de barra y un mercado con puestos de artesanía. Bautizado como el 'Día de la Sonrisa', este festival solidario está organizado por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Antequera y la Asociación Comedores Sociales Casa de Asís. El principal fin del evento es recaudar fondos para ambos colectivos.

Sábado Golden Scores

Antes de que comience la nueva edición, el Teatro Cervantes rendirá un tributo este sábado al MOSMA. A partir de las 20 horas se podrá disfrutar de un repaso musical por alguno de los mejores momentos vividos en el Movie Score Málaga. Las entradas cuestan 18 euros.

Sábado Dvicio, en concierto

La banda madrileña Dvicio vuelve con un nuevo álbum y una nueva gira, que incluye una para este fin de semana en Málaga. 'Que tienes tú' es el título de su último álbum, publicado tres años después de su disco de debut, 'Justo ahora'. El espectáculo en la Sala París 15 arrancará a las 22.00 horas.

Hasta el sábado Mirada femenina en el Rectorado con '#TODAS'

La obra de 18 artistas contemporáneas andaluzas se exhibe hasta este sábado en la Sala de Exposiciones del Rectorado. '#TODAS' es un recorrido por la historia más reciente del arte hecho por mujeres en Andalucía de diferentes generaciones y con discursos y formatos diversos, símbolo todo ello de un colectivo que, según indican sus componentes, no ha logrado todavía el justo territorio profesional. La mirada de género está presente, pero no es la única. La exposición puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Más información

Hasta el domingo por la noche Feria de Mayo en Alhaurín El Grande

Alhaurín El Grande invita a disfrutar de sus fiestas de mayo, cuya Feria de Día arrancará este viernes en la Plaza Baja y que ofrecerá hasta el domingo por la tarde charangas, verdiales y actividades infantiles, según destaca Javier Almellones. Tras una breve pausa, cada día la actividad se reanudará en el recinto ferial con música en directo e incluso exhibiciones ecuestres.

Domingo Daniel Torres presenta su álbum de debut

El Teatro Cervantes acoge este domingo la presentación oficial de 'Statement One', el álbum de debut del saxofonista malagueño Daniel Torres. Formado musicalmente en Málaga, Barcelona, Ámsterdam, Nueva York y Toronto, Torres ha reunido a un elenco de grandes estrellas internacionales del jazz (como el afamado guitarrista norteamericano Peter Bernstein o el internacionalmente reconocido saxofonista español Perico Sambeat) para interpretar sus composiciones originales. El recital será este domingo a las 19 horas y las entradas cuestan 18 euros.

Domingo 'Frankestein se escapa del libro'

En un bosque lleno de libros, la magia se escapa de uno de ellos haciendo salir sus personajes más famosos para contarnos sus historias y divertirnos con ellos. En una fecha tan señalada como la de Halloween, no es de extrañar que Frankestein visite a Perripato en el bosque mágico, con la intención de enseñar a todos algo muy importante: las apariencias engañan. Ese es el argumento de 'Frankestein se escapa del libro', un espectáculo dirigido a toda la familia que llega este domingo a La Cochera Cabaret. La función es a las 12 horas y las entradas cuestan 7 euros, 5 para los abonados.

Hasta el 9 de junio 'Van Gogh Alive'

'Van Gogh Alive' abre sus puertas en un montaje instalado a la espalda de la Farola, junto a la antigua Casa de Botes del puerto malagueño. Más de 3.000 imágenes de gran formato proyectadas sobre paredes de seis metros de alto envuelven al público a través de algunos de los grandes éxitos pictóricos del maestro holandés, desde 'Los girasoles' hasta el 'Trigal con cuervos', pasando por el 'Autorretrato con la oreja vendada' y las constelaciones recreadas a gran formato a partir de 'La noche estrellada'. Hasta el 9 de junio. Adultos, 12 euros los días laborales y 14 euros los fines de semana; niños de 4 a 15 años, 9 euros; niños menores de 4 años, acompañados por un adulto, gratis. Tarifas especiales para familias y grupos. Ver más

Hasta el 9 de junio El Pompidou toca techo con Matisse

Una exquisita exposición la que el Centre Pompidou Málaga dedica al gran baluarte del arte moderno, al antagonista cómplice de Pablo Ruiz Picasso en la revolución plástica de la primera mitad del siglo pasado. Y de la mano de Matisse, el Pompidou de Málaga toca techo por ahora con una exposición tan ajustada como potente, tan deliciosa como profunda. Porque a través de este medio centenar de obras de Matisse procedentes del Centre Pompidou de París puede establecerse un relato cabal de las idas y venidas del arte moderno, al tiempo que cualquiera puede entregarse al mero goce estético de cada pieza. 'Henri Matisse. Un país nuevo' estará hasta el 9 de junio. Abierto todos los días, salvo los martes, de 9.30 a 20.00 horas. Entrada general a la colección, 7 euros. Descubre más aquí.

Hasta el 23 de junio Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Descubre más, aquí

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí