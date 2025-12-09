El parque navideño del distrito Teatinos – Universidad se podrá visitar hasta el 6 de enero

El distrito Teatinos-Universidad cuenta con un parque navideño hasta el 6 de enero, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que ... incluye actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida. Al igual que el año pasado, alberga una gran carpa en la que se ofrecen actuaciones y actividades gratuitas para toda la familia, con especial atención a los más pequeños.

Además, las atracciones del parque también son accesibles a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un horario especial todos los lunes, jueves y sábados de 17:00 a 18:00 horas, y todos los domingos de 12:00 a 13:00 horas.

Como broche final, el día 4 de enero, tras la recepción de los Reyes Magos a las 15:00 horas, en la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, se visitarán las residencias de mayores Vitalia y Ballesol, donde se entregarán regalos, se celebrará el tradicional pasacalle de los Reyes Magos y en el que se repartirán caramelos y regalos. Contará con la presencia de más de 1.000 participantes de las 20 entidades, AMPAS, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.

El pasacalle partirá desde la avenida Plutarco con calle Andrómeda a las 17:00 horas y finalizará el recorrido en el parque navideño sobre las 20:00 horas con un espectáculo de animación.

Programación

La carpa navideña ofrecerá una programación repleta de espectáculos y actividades gratuitos para toda la familia, con una numerosa participación de los colectivos del distrito entre las que se encuentran asociaciones de vecinos, AMPAS y otras entidades. La carpa también albergará un buzón real para que los más pequeños puedan enviar sus cartas.

-9 y 13 de diciembre: Teatro infantil, de 17:30 a 18:30 horas

-14 de diciembre: Especial Día de Juventud, de 11 a 15 horas: Exhibiciones de grupo Kpop, concursos de cosplay y bailes individual y dúo. Concurso de talentos.

-15 de diciembre: Taller de manualidades Christmas rasca mágicos, de 17:30 a 19:30 horas

-16 de diciembre: Teatro infantil, de 17:00 a 18:30 horas

-20 de diciembre: Concurso de dibujo navideño, de 11:00 a 14.00 horas

-22 y 23 de diciembre: Visita de Papa Noel en horario de 17:00 a 20:00 horas. Taller de manualidades para escribir cartas con Elfos en horario de 17:00 a 19:00 horas

-27 de diciembre: Taller de manualidades: pintura de 'totebags' en horario de 12:00 a 13:30 horas

-29 de diciembre: Taller de manualidades para hacer un muñeco de nieve, de 17:30 a 19:30 horas

-30 de diciembre: Fiesta pre-Nochevieja en horario de 18:30 a 22:30 horas. Taller de manualidades glitter, de 18:30 a 20:30 horas

-2 de enero: Teatro Infantil en horario de 17:30 a 18.30 horas

-3 de enero: Taller de manualidades para adornar bolsas de papel en horario de 12:00 a 14:00 horas. Visita del Paje Real de 17:00 a 20:00 horas. Taller de manualidades escribir cartas con Elfos en horario de 17:00 a 19:00 horas

-4 de enero: Fiesta de recepción de SSMM Reyes Magos, de 20:00 a 21:30 horas.