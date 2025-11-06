Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la temporada 4 de 'The Witcher'. RC

'The Witcher' (temporada 4): regresa el brujo con otro rostro

La continuación de las aventuras del brujo cazador de monstruos, interpretado esta vez por Chris Hemsworth, es más humana pero menos divertida. Goza de buenas escenas de acción, y personajes, pero tropieza el relato

Borja Crespo

Borja Crespo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:51

Más de un espectador, a pesar de la sobreinformación actual, se preguntará, al ver la recién estrenada cuarta temporada de 'The Witcher', ¿dónde está Henry ... Cavill? El popular actor que encarnó a Superman en la adaptación de Zack Snyder, ahora enfrascado en la tercera parte de 'Enola Holmes' y la nueva versión de 'Los inmortales', decidió no seguir en el proyecto, pero, lejos de bajar la persiana, Netflix persiste en su apuesta por el proyecto suplantando sin miramientos a su actor protagonista. Liam Hemsworth, tras meter mil horas en el gimnasio, es el elegido para la continuación de la causa, con un inevitable peso encima que no termina de quitarse. No es fácil sustituir a un compañero con carisma y músculos, pero en esta ocasión se nota sobremanera. El hermano de 'Thor' -perdón, Chris Hemsworth-, visto en la saga de 'Los juegos del hambre' y en películas como 'Poker Face' o 'Misión hostil', luce bien en pantalla, caracterizado del cazador de monstruos de blanca melena. Sin embargo, los guiones de esta nueva sesión no están a la altura de sus entregas predecesoras. Hay sustanciales cambios que no es fácil asimilar. El tono va y viene, se evitan las escenas de erotismo y los personajes se mueven de un lado a otro sin un motivo contundente, como si se transportasen de pantalla en pantalla en un videojuego poco trabajado. Los conflictos se estiran, viviendo de las rentas, y se rebaja la calidad de los diálogos. Únicamente son destacables las escenas de acción, con llamativas coreografías y efectos visuales en sintonía que no alivian la sensación de aburrimiento. El resultado no ha funcionado como se esperaba. Las visualizaciones han caído notablemente. Según fuentes estadísticas, a la mitad. Ahí es nada.

