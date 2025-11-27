Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'The Paper' en SkyShowtime

'The Paper': la heredera de 'The Office' busca su sitio despellejando el negocio de la prensa

Al fin se estrena 'The Paper', una continuación de la mítica serie de la NBC que ahora se centra en un periódico local en crisis

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

Solo se han publicado cuatro episodios (están en SkyShowtime), pero ya podemos hacernos una idea del tono, el ritmo y los personajes de 'The Paper', ... la serie que resucita la idea de 'The Office' doce años después de la temporada final. Por supuesto, tratar de estirar uno de los mayores éxitos televisivos de todos los tiempos suele salir mal. Hay excepciones, por supuesto, digamos 'Better Call Saul' o 'The Good Fight'. Pero la serie, queramos o no, tiene un reto monumental implícito: conseguir superar o evitar las comparaciones. Es endiablado.

