'The Paper': la heredera de 'The Office' busca su sitio despellejando el negocio de la prensa

Solo se han publicado cuatro episodios (están en SkyShowtime), pero ya podemos hacernos una idea del tono, el ritmo y los personajes de 'The Paper', ... la serie que resucita la idea de 'The Office' doce años después de la temporada final. Por supuesto, tratar de estirar uno de los mayores éxitos televisivos de todos los tiempos suele salir mal. Hay excepciones, por supuesto, digamos 'Better Call Saul' o 'The Good Fight'. Pero la serie, queramos o no, tiene un reto monumental implícito: conseguir superar o evitar las comparaciones. Es endiablado.

Quizás por eso la estrategia de publicación: la plataforma nos surtió de los primeros tres episodios a la vez, un acierto. Con el primero todo quedaría demasiado frío, con el resto nos abrimos un poco a dejarnos ablandar por los nuevos personajes. Y soltamos alguna carcajada, a veces dolorosa, y mucho más si nos dedicamos a escribir en un periódico, ya lo veremos.

¿Cómo está resuelta la transición desde 'The Office'? Como ya vimos en los trailers, se ha mantenido un personaje: Óscar Martínez (interpretado, claro, por Óscar Núñez). El queridísimo contable de Dunder Mifflin es ahora contable en nuestra nueva empresa, y no está nada contento de volver a ver al equipo de grabación que estuvo ocho años en su oficina. Ese equipo, por supuesto, es el verdadero personaje clave de ambas series. De momento, en la primera, era más salvaje, y aquí se le nota más planificado. Es este monstruo que nunca vemos —el equipo— el que persigue la estela de Dunder Mifflin y vuelve al edificio, tan bien retratado por Pam, para encontrar el espacio vacío y tristón. Un personaje ultrasecundario (Bob Vance, de Vance Refrigeration) es quien les da la pista: ahora pertenecen a otra empresa que está en Toledo, Ohio. El estado de al lado de Pennsylvania, donde estaba Scranton. Y en Toledo hay una empresa de papel, de todos los tipos de papel, donde antes reinaba un periódico, el Toledo Truth Teller.

La descripción que se nos hace del periodicucho de Toledo, el 'Contador de verdades', es terrorífica. Seis o siete personas manteniendo con vida un portal cutre de Internet, que se imprime por imprimirse y que es lo más deficitario de la compañía, al contrario que el papel higiénico, que va viento en popa. Dos personas en total tienen formación periodística o experiencia, y muy simbólicamente, todo el primer episodio vemos arder un edificio al lado del periódico sin que nadie se preocupe en contarlo. Hasta que aparezca el nuevo jefe. Y todos querremos que sea Michael Scott, pero eso no puede ser.

Será Domhall Gleeson (le conocemos de 'Ex-Machina' o 'Black Mirror', producciones donde curiosamente hizo casi la misma historia) quien saque una vena cómica que no le conocíamos. No se parece casi nada al personaje de Steve Carell, entre otras cosas porque aquí será él el que se de cuenta de lo poco que sabe el resto. Comparten cierta mezquindad, pero de momento la principal diferencia es que en el trabajo que tiene que hacer el equipo de 'The Paper' hay mensaje, y en 'The Office' uno de los grandes aciertos es que lo que vendían era prácticamente la nada, estaba vacío, no había contenido, era un trabajo por definición antimotivante. Aquí se intuye un giro hacia el aprendizaje, un camino ascendente donde los personajes mejorarán, y hasta encontrarán vocaciones y cosas así.

El pobre periódico de papel

No sabemos lo luminosa que acabará siendo la serie —de momento lo es bastante— pero es destacable lo descarnado de su ataque a la situación del periódico, que queramos o no habla de la crisis general de los medios de toda la vida. Y más aún a los que seguimos imprimiendo en papel. La cabecera, francamente buena, pone sobre una tonadilla inocente imágenes de periódicos de papel envolviendo pescado, tapando ventanas en una obra, o haciendo de mantel para el comedor. Así que al menos el punto de partida es muy interesante, porque el nuevo jefe es un kamikaze que cree en la profesión, y va a intentar salvar el periódico.

Es inútil comparar ambas series, de hecho habría que pensar que en estos doce años el mundo ha cambiado demasiado como para hacer un producto idéntico (duración de episodios, la idea de sitcom en sí, la polarización política…). No es idéntico. Quizás 'The Office' comenzó como un pozo de cinismo terrible para luego atrapar nuestros corazones en el primer descuido. Esos personajes lograron ser importantísimos para nosotros. Aquí han empezado por otro sitio, la gente se cuida un poco más, la oficina es igualmente apática pero hay más color, un poco de futuro, son cándidos y ridículos pero con ganas… tal vez es lo que necesitamos ahora, igual que antes necesitábamos lo contrario. Es anticlimática, sí, como también lo fue la otra. Veremos si llega a alguna parte: ¿a quién no le costaron los primeros episodios de 'The Office'? Confiemos.