Ana Polvorosa y Eduardo Casanova, durante el rodaje de 'Silencio'. Viva / Efe

Eduardo Casanova

Director y guionista
«'Silencio' es mi obra más asequible, pero eso no quiere decir que me haya domesticado»

El autor de 'La piedad' se acerca por primera vez a la comedia en su primera serie, una historia de vampiras con la que traza agudos paralelismos con los enfermos de sida

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:43

Comenta

Audaz, inquieto e inclasificable. Son tres adjetivos que le vienen como anillo al dedo a Eduardo Casanova (Madrid, 34 años). Después de romper todos los ... esquemas con sus dos primeros largometrajes, 'Pieles' y 'La piedad', y de emocionar al público más 'underground' con su primer documental, 'Al margen', el director, guionista y actor se lanza a crear 'Silencio', su primera serie, disponible en Movistar Plus+ a partir del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida. Estructurada en tres capítulos de apenas veinte minutos de duración y protagonizada por María León, Ana Polvorosa, Leticia Dolera, Lucía Díez y Mariola Fuentes, la ficción sigue los pasos de una familia de vampiras, desde el siglo XIV hasta el año 2066, en una historia que traza agudos y sugerentes paralelismos entre sus personajes y las mujeres enfermas de sida.

