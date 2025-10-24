Las series que se estrenan este fin de semana

Dos producciones españolas destacan entre los estrenos que llegan a las plataformas de 'streaming'. Rober Bodegas y Alberto Casado ('Pantomima Full') llegan con 'Entrepreneurs', mientras ... que Atresplayer lanza la esperada segunda temporada de 'La Ruta'.

Además, varias adaptaciones literarias completan la oferta de los catálogos. 'Pequeños desastres' se basa en la novela de Sarah Vaughan y llega a HBO Max. También el universo de 'It' se expande en una nueva serie y 'Talamasca: La orden secreta, de Anne Rice' aterriza en AMC+. Todo sin dejar de lado la historia de amor 'Mix tape', inspirada en la novela homónima de Jane Sanderson, que se estrena el sábado.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 23 de octubre Disney+ 'Entrepreneurs'

Rober Bodegas y Alberto Casado, conocidos por sus sketches de 'Pantomima full', amplían el universo de sus vídeos para internet con la serie 'Entrepreneurs'. Ambos se lanzan a la ficción televisiva con esta serie de 10 episodios en los que presentan a un grupo de emprendedores, orgullosos de haber salido de la zona de confort, que aspiran a cambiar el mundo y convertirse en poderosos CEO. Sin embargo, apenas se pueden mantener a sí mismos. Para conseguirlo, acuden cada día a un lugar llamado No Comfort Zone, un 'coworking' creado por Gonzalo, un millonario ocioso, y Jacobo, autoproclamado gurú del emprendimietoo, en el que se esforzarán por sacar adelante sus proyectos.

.

2 Jueves, 23 de octubre Netflix 'Nadie quiere esto'

Netflix lanza esta semana nuevos episodios de 'Nadie quiere esto'. La segunda temporada de la historia protagonizada por Joanne y Noah ve la luz este 23 de octubre. Tras el éxito de la primera, en la nueva entrega la pareja seguirá intentando unir sus dos mundos, pero las diferencias siguen presentes y no son fáciles de ignorar.

Kristen Bell y Adam Brody volverán a la serie, al igual que los integrantes recurrentes del reparto.

3 Jueves, 23 de octubre HBO Max 'Pequeños desastres'

Esta adaptación de la novela de Sarah Vaughan, tras el éxito de 'Anatomía de un escándalo', llega este jueves a HBO Max. La serie se centra en la amistad de una década entre Jess, Liz, Mel y Charlotte, cuatro mujeres embarazadas que se conocen en una clase de preparación al parto y que, aparte de la fecha prevista para dar a luz, no tienen nada en común, pero que se han apoyado mutuamente durante todo el proceso de la maternidad. En el centro del misterio se encuentra Jess, una madre ama de casa aparentemente perfecta cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando lleva a su hija al hospital con una herida en la cabeza que no se explica.

.Diane Kruger, Jo Joyner, Shelley Conn y Emily Taaffe son las protagonistas de este thriller psicológico.

4 Sábado, 25 de octubre HBO Max 'Mix tape'

Otra adaptación que llega esta semana a los catálogos de las plataformas digitales es 'Mix tape'. Basada en la novela homónima de Jane Sanderson, narra la historia de amor entre Daniel y Alison, que se conocen en Sheffield en 1989. Ambos se enamoran en la adolescencia antes de que la vida los lleve en direcciones diferentes. Años después se reencuentran a través de recuerdos musicales compartidos, preguntándose si están destinados a estar juntos.

Esta coproducción irlandesa-australiana es un drama romántico narrado en dos líneas temporales que nos habla de la fuerza del primer amor, de las segundas oportunidades y del poder de la música para fijar y evocar emociones. Destaca también su banda sonora con temas de The Stone Roses, New Order, The Cure, Joy Division, The Church o The Velvet Underground.

5 Domingo, 26 de octubre Atresplayer 'La ruta. Vol 2: Ibiza' (temporada 2)

Tras convertirse en una de las series más aplaudidas de 2022, Atresplayer estrena la segunda temporada de 'La Ruta'. Irene Escolar, Marina Salas y Carla Díaz se incorporan al reparto que seguirá estando encabezado por Álex Monner.

En los nuevos episodios, Marc Ribó es el DJ residente en Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo 25 años antes, en los primeros setenta, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en un accidente aéreo de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

6 Lunes, 27 de octubre HBO Max 'It: Bienvenidos a Derry'

El universo de 'It' de Stephen King se adapta a la televisión en esta serie que llega a HBO Max. Basada en la novela original y en la versión del cineasta Andy Muschietti, supone una precuela de las películas. Comienza en la década de 1960, en la época previa a los acontecimientos del filme de 2017, y cuenta los orígenes del payaso Pennywise.

7 Lunes, 27 de octubre AMC+ 'Talamasca: La orden secreta, de Anne Rice'

Otra daptación literaria, en esta caso del universo de la escritora Anne Rice, aterriza esta semana en AMC+. La trama sigue a Guy Anatole, quien, a punto de graduarse de la facultad de derecho, es abordado por un representante de Talamasca, una agencia secreta que vigila y protege a la humanidad del mundo sobrenatural. Cuando Guy descubre que Talamasca lo ha estado siguiendo desde su infancia, se ve arrastrado a un universo de agentes secretos y seres inmortales que, hasta ahora, han mantenido un frágil equilibrio con el mundo mortal.

8 Lunes, 27 de octubre SkyShowtime 'NCIS: Tony & Ziva'

La serie se retoma tras la supuesta muerte de Ziva, cuando Tony dejó el equipo del NCIS para criar a la hija. Años después, Ziva fue descubierta con vida, lo que la llevó a completar una última misión con NCIS antes de reunirse con Tony y su hija en París. Desde entonces (y desde donde parte NCIS: Tony & Ziva), Tony y Ziva han estado criando juntos a su hija Tali. Cuando la empresa de seguridad de Tony es atacada, deben huir por toda Europa, intentar averiguar quién los persigue y quizás incluso aprender a confiar de nuevo el uno en el otro para que finalmente puedan disfrutar de su felicidad poco convencional para siempre.

La serie está protagonizada por Cote de Pablo y Michael Weatherly, junto con Amita Suman, Maximilian Osinski, Julian Ovenden, Nassima Benchicou, Lara Rossi, Isla Gie, Terence Maynard y James D'Arcy

9 Miércoles, 29 de octubre Apple TV+ 'El misterio de Cemetery Road'

El thriller que adapta la novela homónima del galardonado autor británico Mick Herron, creador de la saga de libros 'Jackson Lamb', se estrena esta semana en Apple TV+. 'El misterio de Cemetery Road' cuenta, además, con dos protagonistas que son su mejor carta de presentación: Emma Thompson y Ruth Wilson.

Una explosión en una tranquila calle de Oxford y la desaparición de una niña despiertan obsesiones y secretos. Sarah Tucker, la vecina, no puede dejar de buscarla y recurre a la investigadora privada Zoë Boehm. Zoë y Sarah se topan de pronto con una compleja conspiración que revela que las personas a las que se creía muertas desde hace mucho tiempo siguen entre los vivos, mientras que los vivos se unen rápidamente a los muertos.

10 Miércoles, 29 de octubre Disney+ 'Star Wars: Visions' (temporada 3)

Colección de cortos que cuentan historias de Star Wars con el estilo tradicional del anime japonés. Cada corto se puede ver tanto con el reparto original de voces japonesas como con el reparto de voces dobladas al inglés y al español.

11 Miércoles, 29 de octubre Movistar Plus+ 'Doc' (temporada 2)

El drama médico 'Doc' vuelve con nuevos episodios a Movistar Plus+. Amy, una prestigiosa doctora que ha perdido a su hijo, sufre un accidente de tráfico que le provoca una amnesia parcial con el borrado de los últimos ocho años de su vida.

Se trata de una adaptación americana creada por Barbie Kligman de la serie italiana 'DOC - Nelle tue mani', inspirada en una historia real.