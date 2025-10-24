'La Ruta 2': de la música bakalao a Nino Bravo

Celebrada como una de las mejores series de 2022 -con críticas entusiastas, con premios, con reseñas en todos los lados- la gran duda que existía ... en torno a 'La Ruta' era si tendría continuación posible. Porque la historia que quería contar -el refugio en el que se convirtieron las discotecas valencianas para mucha gente y el despertar de un grupo de jóvenes- estaba más que cerrada. Y porque el formato utilizado -desde el presente hasta el pasado, en orden inverso al de la lógica narrativa- no permitía demasiados giros de tuerca o extensiones. Solo había una puerta que habían dejado abierta y que permitía una posible segunda parte, la marcha del protagonista a la Ibiza de los noventa para continuar su carrera como dj.

Y en torno a ese punto dieron varias vueltas los de la productora Caballo Films, con Borja Soler, Roberto Martín y Clara Botas como creadores, hasta encontrar el punto y el tono con el que retomar una serie que ya estaba bien clausurada. Lo sencillo hubiese sido retratar la fiesta que se originó a mediados de los 80 en la isla balear, que transcurría en paralelo a la de Valencia y que se desarrollaba en los clubs. Y en cómo evolucionó y ganó peso después de que la ruta valenciana se fuera al traste por el abuso de unos cuantos. Y aunque eso está presente en la producción de Atresplayer, vistos los dos primeros episodios, no parece que ese vaya a ser el argumento principal. 'La ruta. Volumen 2' tenía otros planes.

La nueva temporada gira en torno a dos líneas temporales. He ahí una de las novedades. Una de ellas se sitúa en 1996, cuando los promotores ingleses llegan a Ibiza con la intención de trasladar allí su modelo de fiesta, dejando de lado a los profesionales nacionales. Y la otra retrocede hasta 1972, en pleno boom desarrollista que iba a transformar el paisaje de la isla con hoteles y apartamentos. La una está conducida por un Marc Ribó ya asentado en la isla y la segunda por su padre biológico, dispuesto a sacarle rédito a la construcción en un lugar que estaba por aún por explorar.

Los dos, padre e hijo, se enfrentan a momentos de cambio relevantes, en lo personal y en lo profesional. Los dos han de tomar decisiones con las que pretenden crecer pero que afectan a los de su alrededor. Los dos han huido a una isla para perseguir sus sueños. Aunque en este caso los sueños puedan convertirse en tenebrosos por la amenaza de hacer negocio y derribar la identidad de Ibiza que tienen promotores en el caso de uno y dueños de discotecas en el caso de otro. En todos esos dilemas, en los claroscuros que presentan los personajes, en los traumas que se les adivinan a algunos reconocemos a 'La Ruta' original y entendemos lo que pretende volver a hacer la serie. Hablar de identidad, de los personajes, pero también de los territorios. Y de los cambios que se les avecinan a ambos.

Àlex Monner, Irene Escolar y Carla Díaz. RC

Pasamos de la música electrónica a Nino Bravo, que en 1972 lanzó el álbum 'Un beso y una flor'. Esta ficción ha establecido una relación peculiar con el cantante valenciano. En la primera temporada el artista hacía su aparición en una especie de ensoñación, en uno de los momentos cruciales de la trama, el del accidente de los hermanos Ribó. Por lo que no es baladí que en la segunda tanda de capítulos el protagonista escuche «Mi gran amor». El cantante vivía su etapa de mayor éxito, con su disco más vendido, justo un año antes de morir en un accidente. El padre de Marc también parece que se encamina a una época triunfal sin adivinar que también va a morir de una manera trágica, unos meses después, en el accidente del Caravelle, un avión doméstico que iba de Valencia a Baleares que chocó con una montaña.

Esta vez todo el peso recae en Àlex Monner, en una arriesgada decisión de que interprete a padre e hijo en líneas temporales distintas. 'La Ruta' Volúmen 1 era más coral. El volúmen 2 se centra en el DJ aunque vamos a tener noticias de los que fueron sus amigos de juventud. Y de alguna manera sabremos si el vínculo que se estableció entre ellos perdura. O se olvidó. O se perdió. O lo destrozaron los intereses de otros, cómo va a suceder con esa Ibiza que se va a llenar de empresarios guiris y turistas

En esta ocasión alrededor de Marc/Manuel orbitan tres mujeres, tres nuevos personajes, tres actrices que también van a interpretar diferentes roles. Ellas le van a plantear nuevas dudas, retos y dilemas y también van a iniciar sus propias derivas. 'La Ruta' vuelve a destacar por sus guiones nada complacientes, por el uso de la luz (era muy importante en la primera temporada) para distinguir épocas, y por el rodaje en escenarios valencianos. Aunque estos no fueron los reales. Ibiza no es Ibiza, sino localizaciones de Mallorca, Cheste o Valencia. La serie, preestrenada en la Mostra de Valencia, llega este domingo a Atresplayer. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este nuevo viaje y si es capaz de mantener el nivel y el interés de la primera parte.