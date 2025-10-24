Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carla Díaz y Àlex Monner. RC

'La Ruta 2': de la música bakalao a Nino Bravo

La serie de Atresplayer sale de las discotecas de Valencia para recalar en las de Ibiza en una segunda temporada en la que sigue hablando de la identidad de los personajes y de los territorios

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Celebrada como una de las mejores series de 2022 -con críticas entusiastas, con premios, con reseñas en todos los lados- la gran duda que existía ... en torno a 'La Ruta' era si tendría continuación posible. Porque la historia que quería contar -el refugio en el que se convirtieron las discotecas valencianas para mucha gente y el despertar de un grupo de jóvenes- estaba más que cerrada. Y porque el formato utilizado -desde el presente hasta el pasado, en orden inverso al de la lógica narrativa- no permitía demasiados giros de tuerca o extensiones. Solo había una puerta que habían dejado abierta y que permitía una posible segunda parte, la marcha del protagonista a la Ibiza de los noventa para continuar su carrera como dj.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'La Ruta 2': de la música bakalao a Nino Bravo

&#039;La Ruta 2&#039;: de la música bakalao a Nino Bravo