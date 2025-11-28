Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen promocional de 'I Love LA'. HBO Max

'I love LA': el TikTok o la nueva tragedia contemporánea

La serie de HBO puede desconcertar (y desconcierta) por su retrato de una generación que parece ir a la deriva, pero encuentra su valor en la ambivalencia y en los destellos de humanidad

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Tras ver el primer capítulo de 'I Love LA' (HBO Max), uno podría pensar, como diría Rosa Belmonte, que es una serie anticonceptiva. Sus protagonistas, ... jóvenes cercanos a los 30, se muestran superficiales, egocéntricos y obsesionados por los horóscopos, el karma, los vínculos virtuales y la validación en redes sociales. En su universo, lo que no se comparte en TikTok no existe. Por eso, para quienes quedamos fuera de ese mundo por aquello de la edad, la serie nos hace pensar que si esta es la generación que tiene que pagar nuestras pensiones, es muy probable que tengamos que seguir trabajando cumplidos los 70.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  10. 10 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'I love LA': el TikTok o la nueva tragedia contemporánea

&#039;I love LA&#039;: el TikTok o la nueva tragedia contemporánea