Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pareja protagonista de 'Poquita fe', Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. RC

¿De qué se ríen las series españolas?

El difícil acceso a la vivienda, la precariedad laboral o la pervivencia de la monarquía son algunos temas que se abordan en las producciones cómicas firmadas en nuestro país este año

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Televisivamente hablando 2024 fue un año de pocas risas. Las series cómicas españolas no destacaron especialmente. Y prueba de ello fue que en la categoría ... de comedia arrasó en todos los premios 'Celeste', una producción excelente pero que de comedia tenía poco. Para resarcirse de aquello la cosecha nacional de ficción cómica en este 2025 país está siendo notable. Diciembre llega con casi una decena de títulos de este género estrenados muy recomendables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿De qué se ríen las series españolas?

¿De qué se ríen las series españolas?