Crítica de 'Incontrolables': ideas llamativas, final insatisfactorio

Se lleva cada vez más, quizás debido a una tendencia temporal, el concepto miniserie, con una sola temporada de estreno que cierra al máximo el ... relato. Un arco autoconclusivo, con ningún cabo suelto, para que el espectador se anime más a darle al play. Fenómenos como 'Stranger Things', con una última sesión al caer, con capítulos de más de dos horas, según se ha anunciado sobre el esperado cierre, probablemente nunca se repitan. Mientras vuelve la periodicidad semanal, racionando los episodios, para alimentar el boca-oreja, las plataformas en streaming han aceptado que el grueso de sus lanzamientos como vienen se van. Gusten más o gusten menos, duran lo que permanecen en la portada y en la lista de lo más visto. Pocos títulos hacen historia y serán recordados, a diferencia del cine –hay temazo aquí-.

Cuando ya no son novedad, las series pasan al congelador hasta que alguien, en su despacho, decida no renovar los derechos de reproducción. La nevera está a rebosar y de vez en cuando hay que hacer limpieza. Desaparecen los clásicos de los menús y muchas propuestas de interés quedan en el olvido –hola, de nuevo, formato físico-. Probablemente es lo que ocurrirá con 'Incontrolables', un proyecto atractivo que, finalmente, no ofrece nada especial, luego no pasará a la historia del audiovisual. ¿Ha aguantado en el ranking de visualizaciones el tiempo suficiente para generar debate? Invita a ello, pero…

'Incontrolables', disponible en Netflix, cuenta con una actriz potente entre los personajes principales, Toni Colette, a la que no le falta trabajo, tanto en el cine como en las series. Aquí encarna a una suerte de gurú, de indudable carisma, que encabeza una escuela dedicada a reformar a estudiantes con problemas. El lugar se asemeja a un campamento de verano donde los jóvenes rebeldes están controlados como en una prisión al uso. Las protagonistas van a parar al lugar tras pasarse de la raya con las drogas y robar un examen en el colegio. Para los padres, enviar a su hija a una especie de reformatorio autoritario puede ser una gran idea que, evidentemente, deviene todo lo contrario. Los progenitores, desesperados, evaden sus responsabilidades y meten a sus vástagos en un buen lío sin imaginarlo. El pueblo aparentemente idílico donde está situado el singular internado parece ser cómplice de su mala praxis. El enredo está garantizado, con un claro fondo: denunciar la proliferación de organismos que pretenden enderezar a las nuevas generaciones con métodos impresentables. Un negocio que mueve mucho dinero en todo el mundo y remite a una palabra clara: secta.

Represión traumática

Hay intriga en 'Incontrolables'. También ideas y llamativos roles con traumas varios. A lo largo de ocho entregas, una duración excesiva, se desarrolla una trama de misterio, con sus correspondientes giros, cuyo desenlace puede resultar insatisfactorio. Se vende como una miniserie, ojo, porque quedan vías por transitar en su conclusión. Detrás del invento está Mae Martin ('Feel Good'), que, además de firmar los guiones, encarna a un agente que se muda al pueblo para comenzar una nueva vida junto a su pareja embarazada. Pronto se da cuenta de que huele a gato encerrado y nada es lo que parece. Secretos, traiciones y comportamientos inapropiados al servicio de la ficción. Colette se muestra estupenda en su papel de líder del reformatorio. Maneja la situación con mano férrea y un sentido del humor retorcido. Inspirada, sin duda, en conocidas sectas de los años setenta, el personaje da juego en una historia que se preocupa por los perfiles psicológicos. Por un lado, muestra un lado amable, de persona en la cual poder confiar. Por otro, se antoja un ser sombrío e implacable que maneja los hilos sin escrúpulos.

La descripción del centro de rehabilitación y su flora y fauna funciona. Sin embargo, la acción pincha cuando se viste de thriller. Algunos temas sugestivos, como la manipulación de la memoria, llegan tarde, aunque no dejan de estar presentes. Poner en entredicho una terapia peligrosa permite reflexionar sobre temas como el abuso de poder o cómo nos dejamos llevar por las apariencias. La violencia se transforma, es difícil que desaparezca, por no hablar del famoso lucro de los programas de autoayuda. Hay quien se enriquece vendiendo humo, engañando con un autoritarismo disfrazado de buenas intenciones. Lavar cerebros está de moda, solo hay que darse un paseo por las redes sociales. 'Incontrolables' inquieta por momentos, aunque no cruza ciertas líneas en pos de la comercialidad. La oscuridad no llega a ser todo lo pesadillesca que pide su premisa, probablemente para no caer directamente en el género terrorífico. Imponer la obediencia a golpes no es el camino. Las sectas en el ojo del huracán. La disciplina extrema, con abusos y humillaciones, consigue el efecto contrario.