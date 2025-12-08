Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de 'Terra alta'. R. C.

Thriller, luces y sombras

Crítica TV ·

El crimen provoca que uno de los agentes a cargo de la investigación reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

El éxito de 'Anatomía de un instante' ha provocado que Movistar Plus+ esté emitiendo otra miniserie basada en un libro de Javier Cercas, precisamente aquel ... con el que ganó el Planeta, y que tenía olvidada en algún cajón. Es 'Terra alta', un nuevo thriller rural con sus luces y sus sombras. Son seis episodios ambientados en la ficticia Terra Alta, un territorio de salvaje belleza, donde aún duelen las cicatrices de la Guerra Civil, un lugar tranquilo hasta que el cruel asesinato en su casa de un matrimonio, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Thriller, luces y sombras

Thriller, luces y sombras