Un fotograma de 'Atomic'.

'Atomic': vuelve el peligro nuclear

Una serie de acción que da lo que promete. Una posible catástrofe nuclear vertebra un enredo mayúsculo en el cual dos hombres protegen a sus seres queridos

Borja Crespo

Borja Crespo

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:45

Comenta

¿Qué sería de la ficción sin la familia como motivación a la hora de plantear conflictos? Los guionistas perezosos, que haberlos haylos -y no ... les falta trabajo-, se quedarían sin inspiración. Si secuestran o agreden a algún mimbro del clan, ya tenemos una premisa para la venganza. Si la familia es disfuncional, la comedia está servida. El cine de terror actual se apoya insistentemente en la maternidad – o paternidad- a la hora de plantear relatos oscuros. Las posibilidades literarias que aportan los lazos de sangre son múltiples. 'Atomic', serie de intriga y acción disponible en el menú de SkyShowtime, una plataforma que funciona a las mil maravillas y cuida al máximo su calidad –pero se habla poco de ella-, está protagonizada por dos sujetos, aparentemente antagónicos, que se ven obligados a unir fuerzas para salir airosos de un enredo monumental. Socios a su pesar, mientras uno quiere salvar el pellejo de su novia, moneda de cambio a la hora de solucionar un asunto de narcotráfico, la otra mitad del dúo dinámico quiere recuperar a su hijo en cautiverio. Dos hombres y cien posibles destinos. El escenario de la aventura lo complica todo: Oriente Medio.

