Alberto Rodríguez, durante el rodaje de la serie. Movistar Plus+

Alberto Rodríguez

Director y guionista
«'Anatomía de un instante' nos recuerda que las libertades se pueden perder con suma facilidad»

El autor de 'Los Tigres' desembarca en Movistar Plus+ con una serie que analiza el fallido golpe de Estado del 23-F

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:36

Acaba de firmar uno de los thrillers más interesantes del año, 'Los Tigres', todavía en las salas de cine, y apenas veinte días después ... desembarca en Movistar Plus+ con 'Anatomía de un instante', la serie que adapta la novela homónima que Javier Cercas publicó en 2009. Dice Alberto Rodríguez (Sevilla, 54 años) que su primera pulsión fue decir no al proyecto, al fin y al cabo el director ya había transitado la época en películas como 'Modelo 77'. Sin embargo, la lectura de la novela le hizo cambiar de opinión. Estructurada en cuatro episodios de 45 minutos, la serie analiza el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 a través de los tres hombres que permanecieron firmes en su escaño bajo la lluvia de balas: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) y Manuel Gutiérrez Mellado (Manolo Solo). El resultado es un thriller estupendo, de ritmo desbordante y con guion exquisito.

