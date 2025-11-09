Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alan Ball con la crítica Violeta Kovacsics, en el festival Serielizados Fest.

Alan Ball: humor, budismo y proyectos frustrados, 20 años después del final de 'A dos metros bajo tierra'

El creador de la célebre serie de HBO critica, en su visita al Serielizados, que hoy en día cuesta más sacar adelante producciones televisivas como la que le otorgó la fama a principio de siglo

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

'A dos metros bajo tierra' es una especie de religión, a la que siguen llegando fieles dos décadas después de que acabase en agosto ... de 2005. Pasan los años y los Fisher continúan atrayendo adeptos a sus filas, abriendo su funeraria para que muchos espectadores se reconozcan, se acepten y se interpelen como pocas veces ha ocurrido con una serie de televisión. Quienes lo probaron lo saben. Es escuchar la mítica sintonía de Thomas Newman para aquel show que HBO estrenó en 2001 y rememorar secuencias memorables: la de Ruth drogándose involuntariamente, la del encuentro entre Nate y Brenda en el aeropuerto, la del pie en la taquilla de Claire, la del refugio antiaéreo de George… Los recordamos y recordamos también cómo nos marcaron y nos ayudaron a conocernos un poco mejor y a aceptarnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  7. 7 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  8. 8 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  9. 9 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  10. 10 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alan Ball: humor, budismo y proyectos frustrados, 20 años después del final de 'A dos metros bajo tierra'

Alan Ball: humor, budismo y proyectos frustrados, 20 años después del final de &#039;A dos metros bajo tierra&#039;