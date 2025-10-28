Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rigoberta Bandini y Luis Tosar.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar. Efe

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Goya

El actor y la cantante planean una gala «dinámica, divertida y amena» que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 10:16

Comenta

Luis Tosar y Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, serán los encargados de conducir la gala de los Premios Goya que se celebrará el ... próximo 28 de febrero en Barcelona. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, en un acto que ha contado con la presencia del actor y la cantante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  6. 6 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  7. 7 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Goya