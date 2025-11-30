Elena Irureta, la Escuela de Arte Dramático y Vocento reciben el reconocimiento del FICC

El Auditorio El Batel acogió este sábado la gala de clausura de la 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), en la ... que entregaron los premios a los mejores trabajos en las secciones de Cortometrajes y Multicine, así como los reconocimientos a la actriz Elena Irureta, la Escuela de Arte Dramático de Murcia (ESAD), y la sección 'Pantallas' de los diarios de Vocento, grupo editorial al que pertenece LA VERDAD.

Entre los doce cortos seleccionados de los más de 700 recibidos, el jurado acordó que el ganador fuese 'Handyman', de William Findinge, que recibió la Carabela de Plata 'Ciudad de Cartagena' y 3.000 euros. Entregó el galardón Nacho Jáudenes, concejal de Cultura cartagenero. El director no pudo acudir, pero envió un vídeo de agradecimiento, y recogió el premio en su nombre Mads Koudal.

El Premio Submarino Peral a la Mejor Dirección recayó en Jaume Carrió, por 'Les imatges arribaren a temps', mientras que el galardón al Mejor Guion fue para Clàudia Cedó, por 'De sucre'. El reconocimiento a la Mejor Interpretación fue para Mads Koudal por 'Handyman'. La Mejor Fotografía recayó en Matteo Castelli por 'Lo sceneggiatore'.

En la sección Murcine, 'Y que no te duela', de Ismael G. Nicolás, se hizo con el Primer Premio 'Carabela de Plata 'Ciudad de Cartagena', dotado con 1.500 euros. El segundo premio fue para 'El viento que golpea mi ventana', de Emilio Hupe, dotado con 500 euros.

Por otro lado, el Jurado PNR (Plataforma Nuevos Realizadores), hizo entrega del Premio al Mejor Corto Español a 'Violetas', de Borja Escribano, y también el Premio al Mejor Corto Murcine a 'La otra orilla', de Jerónimo Molero. El Premio del Público al Mejor Largometraje Internacional ha recaído este año en 'Tres adioses', dirigida por Isabel Coixet, mientras que los integrantes del corto 'Melodía interrumpida', de Moisés Griñán Chacón (IES El Carmen), recibieron el premio de 500 euros en material audiovisual para su centro, tras resultar ganadores del premio al Mejor Cortometraje de la sección Jóvenes AFICCionados. De la misma forma, hubo una Mención Especial para 'Les imatges arribaren a temps', de Jaume Carrió.

Por su parte, la actriz Elena Irureta recibió el Premio FICC en reconocimiento a su extensa y versátil carrera artística. Nacho Ros, presidente del FICC, le entregó el distintivo. El Premio FICC Región de Murcia recayó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) por su labor en la formación de futuras generaciones de profesionales de las artes escénicas y audiovisuales. Eva Torres y Toni Medina, actores y profesores de la ESAD, recogieron el galardón de manos del director del ICA, Manuel Cebrián.

La sección 'Pantallas' de los diarios de Vocento recibió el Premio FICC a la Difusión Cinematográfica por su apuesta por un periodismo honesto y una mirada diversa sobre la industria del cine y las series. Recogieron el galardón el coordinador de la sección, Mikel Labastida, y Esther Baeza, colaboradora, de manos de María José Espín.