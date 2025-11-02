Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gonzalo Miró. R. C.

El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón

En 'Directo al grano', el presentador se preguntó si el presidente valenciano llevaba los pantalones puestos en la comida que mantuvo el día de la dana con la periodista Vilaplana

J. A. G.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

El Consejo de Informativos de TVE considera «inaceptables» unas palabras pronunciadas por Gonzalo Miró sobre Carlos Mazón en el programa 'Directo al grano' que emite ... La 1 y que copresentan Miró y Marta Flich. El pasado 7 de octubre, Gonzalo Miró dijo sobre el presidente de la Generalitat Valenciana: «Parece que, a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están por saber. De momento no sabemos que pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cuál era su tasa de alcohol en sangre», en referencia al encuentro que Mazón mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana en el restaurante El Ventorro de Valencia, un almuerzo del que este lunes se podrían conocer más detalles con la declaración de Vilaplana como testigo en la causa que se sigue en un juzgado de Catarroja. Además, más adelante Miró prosiguió con sus críticas al también presidente del PP valenciano: "Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque no se puede tener más rostro, resulta que todavía cree que los vídeos que están saliendo le favorecen...".

