Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Decorado', la producción vasca de animación que ha sido una de las mejores propuestas de la cita. RC

Sitges 2025: dramas, sangre y algo de terror

Se celebró otra edición de un festival fundamental que aglutina una cantidad de títulos imposible de abarcar. Una producción vasca de animación, 'Decorado', fue una de las mejores propuestas vistas en la ineludible cita

Borja Crespo

Borja Crespo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:05

Comenta

Superada la edición 58 del Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya, más conocido como Sitges, siempre viene bien repasar algunas producciones vistas en uno ... de los eventos más importantes del mundo dedicado al cine de género. Centrarse en obras adscritas al fantástico y el terror permite poder degustar un abanico de películas, y alguna serie en primicia, de variado pelaje, hasta el punto de que se hacen de rogar las sesiones que siembran el pánico en el patio de butacas. Hay muchos títulos de interés, pero este año, en base a una sensación extendida, el drama, muchas veces sin toque alguno de fantasía -y nada de horror-, se ha llevado el gato al agua, salvo contadas excepciones como el film ganador del máximo galardón de este año, 'La hermanastra fea', la enésima revisitación del popular cuento de 'La Cenicienta', esta vez con agradecidos toques sangrientos que refuerzan la conocida moraleja. Una opción ya disponible en la cartelera comercial para el deleite de cinéfagos acomodados. La cinta no rompe esquemas y puede saber a poco, a pesar del premio. Es habitual que el jurado soberano tire por la calle del medio cuando hay varias obras con posibilidades de ganar la votación pero ninguna arrasa. Los proyectos que no dejan indiferente, experimentales, originales o diferentes, suelen salir perdiendo en estos casos, cuando las fobias de lo miembros del comité ganan terreno a las filias. El tribunal tiene que ponerse de acuerdo y, a nada que haya alguien que odia un determinado proyecto, puede quedarse en un limbo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  7. 7 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  8. 8 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  9. 9

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  10. 10 Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sitges 2025: dramas, sangre y algo de terror

Sitges 2025: dramas, sangre y algo de terror