Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jeremy Allen White y Scott Cooper, durante la presentación de la película en Madrid.

Jeremy Allen White y Scott Cooper, durante la presentación de la película en Madrid. Foto: Esther Vázquez / Edición: V. Carrasco

«Quería mostrar al Bruce más vulnerable»

El director Scott Cooper estrena 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', en la que el actor Jeremy Allen White da vida al 'boss' durante la grabación del 'Nebraska' mientras lidiaba con una depresión

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Corría el año 1981. Bruce Springsteen acababa de concluir el tour en el que presentaba 'The River', por aquel entonces su último larga duración. Desde ... la discográfica ya tenían claro los pasos a seguir para que la rueda del éxito no parara, pero el 'boss' no estaba nada convencido: siempre le habían resultado difíciles los finales de gira. El músico de Nueva Jersey decidió encerrarse en una casa en Colts Neck, un municipio del condado de Monouth, con una grabadora de cuatro pistas. En aquella soledad alumbró 'Nebraska', un disco minimalista e íntimo, surgido de las entrañas de alguien que estaba empezando a lidiar con la depresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Quería mostrar al Bruce más vulnerable»